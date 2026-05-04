Alerta por Hantavirus en crucero: lo que debes saber del virus mortal y cómo protegerte
Publicado el04/05/2026 a las 09:35
- Virus transmitido por roedores
- Síntomas similares a gripe
- Brote genera alerta sanitaria
El hantavirus volvió a generar alerta internacional tras un brote sospechoso en un crucero que navegaba entre Argentina y Cabo Verde.
Aunque se trata de una enfermedad poco común, su potencial gravedad ha puesto la atención en sus formas de transmisión, síntomas y medidas de prevención.
Por qué es importa: Aunque el riesgo general sigue siendo bajo, el contexto del brote —un entorno cerrado como un crucero— ha despertado dudas sobre cómo pudo propagarse el virus y qué tan vulnerable puede ser la población en situaciones similares.
Hantavirus: un virus raro pero potencialmente letal
Se sospecha que el hantavirus, una enfermedad rara causada generalmente por la exposición a la orina o las heces de roedores infectados, es la causa de la muerte de tres personas a bordo de un crucero en el océano Atlántico.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha confirmado un caso de hantavirus y se están investigando otros cinco casos sospechosos. El barco viajaba de Argentina a Cabo Verde.
Además, la OMS ha señalado que “no hay motivo de alarma y que el riesgo para la población en general sigue siendo bajo”, aunque reconoció que los expertos aún intentan entender el origen del brote .
El hantavirus es un tipo de virus que se encuentra en roedores en distintas partes del mundo.
En humanos, la infección ocurre principalmente al inhalar partículas microscópicas provenientes de la orina, saliva o excrementos de estos animales.
Síntomas del hantavirus pueden confundirse con una gripe común
El hantavirus suele iniciar con señales poco específicas, lo que puede retrasar su detección. Sin embargo, su evolución puede ser rápida y grave.
Principales síntomas incluyen:
- Fiebre alta repentina
- Dolores musculares intensos
- Fatiga y debilidad general
- Escalofríos y dolor de cabeza
- Tos y malestar respiratorio
Con el paso de los días, la enfermedad puede agravarse:
- Dificultad respiratoria severa
- Acumulación de líquido en los pulmones
- Insuficiencia orgánica
- Riesgo de muerte en casos graves
Formas de contagio del hantavirus están ligadas a roedores infectados
La transmisión del hantavirus está directamente relacionada con la exposición a roedores y sus desechos, especialmente en espacios cerrados o contaminados.
Las principales vías de contagio son:
- Inhalación de partículas contaminadas provenientes de orina o heces de roedores
- Contacto con superficies contaminadas y posterior contacto con boca o nariz
- Exposición a saliva de roedores infectados
- Mordeduras o arañazos, aunque poco frecuentes
Otros puntos clave:
- No es común la transmisión entre personas en la mayoría de los casos
- El riesgo aumenta en lugares con polvo o infestaciones de roedores
El período de incubación suele variar entre dos y cuatro semanas, aunque puede ir desde unos pocos días hasta dos meses.
Sin tratamiento específico: la prevención es clave
No existe un tratamiento específico para el hantavirus.
Los médicos suelen ofrecer cuidados de apoyo para tratar los síntomas, que pueden incluir oxigenoterapia, ventilación mecánica e incluso diálisis en casos graves.
En algunos casos, se ha utilizado ribavirina, un medicamento antiviral, de forma experimental.
Por ello, la prevención sigue siendo la herramienta más importante.
Las autoridades recomiendan evitar el contacto con roedores y sus desechos, así como sellar posibles entradas en viviendas.
También es fundamental limpiar adecuadamente las áreas contaminadas: los residuos deben empaparse con una solución desinfectante antes de ser retirados para evitar que las partículas se dispersen en el aire.
¿Qué se sabe del brote en el crucero?
El brote se registró a bordo del crucero MV Hondius, que partió desde Ushuaia. Aún no está claro cómo se produjo la propagación del virus en el barco.
Las investigaciones continúan, incluyendo análisis de laboratorio y secuenciación del virus para entender su origen.
Expertos señalan que el periodo de incubación —de hasta ocho semanas— abre la posibilidad de que los contagios hayan ocurrido antes del embarque, aunque no se descartan otras hipótesis.
Lo que viene: Las autoridades sanitarias internacionales seguirán investigando el brote para determinar su origen y evitar nuevos casos, mientras refuerzan los mensajes de prevención ante una enfermedad que, aunque rara, puede ser mortal.
Te Puede Interesar: Vitamina B2: La posible aliada contra la dolorosa Migraña, según expertos
FUENTE: News Mundo / CNN