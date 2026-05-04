Virus transmitido por roedores

Síntomas similares a gripe

Brote genera alerta sanitaria

El hantavirus volvió a generar alerta internacional tras un brote sospechoso en un crucero que navegaba entre Argentina y Cabo Verde.

Aunque se trata de una enfermedad poco común, su potencial gravedad ha puesto la atención en sus formas de transmisión, síntomas y medidas de prevención.

Por qué es importa: Aunque el riesgo general sigue siendo bajo, el contexto del brote —un entorno cerrado como un crucero— ha despertado dudas sobre cómo pudo propagarse el virus y qué tan vulnerable puede ser la población en situaciones similares.

Hantavirus: un virus raro pero potencialmente letal

Se sospecha que el hantavirus, una enfermedad rara causada generalmente por la exposición a la orina o las heces de roedores infectados, es la causa de la muerte de tres personas a bordo de un crucero en el océano Atlántico.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha confirmado un caso de hantavirus y se están investigando otros cinco casos sospechosos. El barco viajaba de Argentina a Cabo Verde.