Evenflo retira 60,000 sillas infantiles por un riesgo que podría aumentar las lesiones en un choque

Evenflo retira sillas infantiles

Detectan falla de seguridad

La cadena prepara solución oficial

Evenflo anunció el retiro del mercado de aproximadamente 60,000 sillas infantiles para automóvil REO Revolve360 luego de que una prueba de seguridad detectara que estos modelos no cumplían con los estándares federales de protección establecidos para este tipo de dispositivos.

La compañía explicó que el problema se encuentra en el reposacabezas, el cual podría desplazarse de manera inesperada durante un accidente, una situación que incrementaría el riesgo de lesiones para los niños que viajan sujetos en estos asientos.

El retiro involucra varias versiones comercializadas bajo la línea REO Revolve360, un modelo ampliamente utilizado por familias debido a su sistema giratorio que facilita colocar y retirar a los menores del vehículo.

Aunque hasta el momento no se ha informado sobre una solución definitiva, la empresa aseguró que ya trabaja en una medida correctiva y que mantendrá informados a los propietarios conforme avance el proceso.

Estos son los modelos de sillas infantiles incluidos

Los productos afectados corresponden a los modelos REO Revolve360 identificados con los nombres Nantucket, Dancers, Chelsea, Holden, Brookline y Lenox, cada uno con números de serie específicos incluidos en el aviso oficial del retiro.

La empresa recomendó a los propietarios verificar cuidadosamente la etiqueta del asiento para confirmar si el modelo coincide con alguno de los incluidos en la campaña de seguridad antes de seguir utilizándolo.

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Los modelos identificados son REO-Nantucket (CS260212537), REO-Dancers (CS260212538), REO-Chelsea (CS260212539), REO-Holden (CS260212536), REO-Brookline (CS260212521) y REO-Lenox (CS260212522).

El retiro se produce después de que las evaluaciones técnicas concluyeran que el comportamiento del reposacabezas durante determinadas condiciones de impacto no satisface los requisitos exigidos por la normativa federal para sistemas de retención infantil.