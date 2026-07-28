Evenflo retira 60,000 sillas infantiles por un riesgo que podría aumentar las lesiones en un choque
Publicado el28/07/2026 a las 07:58
- Evenflo retira sillas infantiles
- Detectan falla de seguridad
- La cadena prepara solución oficial
Evenflo anunció el retiro del mercado de aproximadamente 60,000 sillas infantiles para automóvil REO Revolve360 luego de que una prueba de seguridad detectara que estos modelos no cumplían con los estándares federales de protección establecidos para este tipo de dispositivos.
La compañía explicó que el problema se encuentra en el reposacabezas, el cual podría desplazarse de manera inesperada durante un accidente, una situación que incrementaría el riesgo de lesiones para los niños que viajan sujetos en estos asientos.
El retiro involucra varias versiones comercializadas bajo la línea REO Revolve360, un modelo ampliamente utilizado por familias debido a su sistema giratorio que facilita colocar y retirar a los menores del vehículo.
Aunque hasta el momento no se ha informado sobre una solución definitiva, la empresa aseguró que ya trabaja en una medida correctiva y que mantendrá informados a los propietarios conforme avance el proceso.
Estos son los modelos de sillas infantiles incluidos
Los productos afectados corresponden a los modelos REO Revolve360 identificados con los nombres Nantucket, Dancers, Chelsea, Holden, Brookline y Lenox, cada uno con números de serie específicos incluidos en el aviso oficial del retiro.
La empresa recomendó a los propietarios verificar cuidadosamente la etiqueta del asiento para confirmar si el modelo coincide con alguno de los incluidos en la campaña de seguridad antes de seguir utilizándolo.
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Los modelos identificados son REO-Nantucket (CS260212537), REO-Dancers (CS260212538), REO-Chelsea (CS260212539), REO-Holden (CS260212536), REO-Brookline (CS260212521) y REO-Lenox (CS260212522).
El retiro se produce después de que las evaluaciones técnicas concluyeran que el comportamiento del reposacabezas durante determinadas condiciones de impacto no satisface los requisitos exigidos por la normativa federal para sistemas de retención infantil.
La cadena promete reembolsar algunos gastos
Mientras desarrolla la solución definitiva, Evenflo informó que reembolsará a los consumidores que hayan asumido gastos de su propio bolsillo para corregir el problema durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 1 de agosto de 2026.
La compañía indicó que el plan de reembolso forma parte de las medidas adoptadas para atender a los propietarios afectados mientras concluye el desarrollo de la reparación oficial para los productos incluidos en el retiro.
Además, señaló que las primeras cartas de notificación comenzarán a enviarse por correo a partir del próximo 17 de agosto con información sobre el riesgo identificado y las acciones que deberán seguir los consumidores.
Una vez que la solución técnica esté disponible, Evenflo enviará una segunda comunicación con las instrucciones para realizar la reparación correspondiente sin costo para los propietarios de las sillas afectadas.
Qué deben hacer ahora los padres que tienen una silla REO Revolve360
Las familias que poseen alguno de estos modelos deben revisar el número de identificación del asiento y mantenerse pendientes de las comunicaciones oficiales que enviará la empresa durante las próximas semanas.
También es recomendable conservar la documentación de compra y cualquier comprobante de gastos relacionados con reparaciones, ya que podrían ser necesarios para solicitar un reembolso dentro del programa anunciado por Evenflo.
Este retiro recuerda la importancia de registrar las sillas infantiles al momento de comprarlas, ya que ese procedimiento facilita que los fabricantes contacten rápidamente a los consumidores cuando surge un problema de seguridad.
Hasta que se publique la solución definitiva, los propietarios deberán seguir las indicaciones oficiales del fabricante y consultar periódicamente las actualizaciones relacionadas con esta campaña de retiro para conocer los siguientes pasos, señaló el sitio web de ‘Evenflo’ y ‘1011 Now‘.