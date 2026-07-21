EEUU lanza alerta mundial de viaje por el conflicto con Irán: teme una escalada inesperada

EEUU lanza alerta de viaje

Recomiendan extremar precauciones

Persisten ataques en Medio Oriente

El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje a nivel global para recomendar a sus ciudadanos extremar precauciones ante el deterioro de la situación de seguridad en Medio Oriente.

La medida llega después de diez días consecutivos de enfrentamientos entre Washington y Teherán, un conflicto que mantiene en alerta a las autoridades estadounidenses por el riesgo de nuevos episodios de violencia.

El Departamento de Estado explicó que la advertencia responde a la posibilidad de que el escenario militar evolucione de forma repentina y afecte tanto a residentes como a viajeros internacionales.

En un comunicado difundido la noche del lunes, la dependencia señaló: «Debido al aumento de las tensiones en Medio Oriente, el entorno de seguridad sigue siendo complejo, con el potencial de una escalada imprevista».

Piden evaluar cualquier desplazamiento hacia la región

La alerta oficial no establece una prohibición para viajar hacia Medio Oriente, pero sí insta a los ciudadanos estadounidenses a analizar cuidadosamente la situación antes de iniciar cualquier desplazamiento.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales, consultar con embajadas y consulados estadounidenses y preparar planes alternativos ante posibles cambios en el transporte internacional.

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El Departamento de Estado también advirtió que la evolución del conflicto podría provocar cancelaciones de vuelos comerciales y cierres temporales del espacio aéreo en distintos puntos de la región.

Estas interrupciones podrían modificar itinerarios con muy poca anticipación, por lo que los viajeros deberán verificar constantemente el estado de sus rutas antes de salir o hacer escalas en países cercanos al conflicto.