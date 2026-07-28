Tornado “extremadamente peligroso” arrasa Wisconsin
Publicado el28/07/2026 a las 04:13
- Tornado devastador
- Miles sin luz
- Daños masivos
Un tornado de alta intensidad golpeó el noreste de Wisconsin, causando destrucción en viviendas y dejando a miles sin servicio eléctrico.
El fenómeno sorprendió incluso a expertos y evidencia los riesgos crecientes de eventos climáticos extremos en EE.UU.
El tornado impactó principalmente las ciudades de Menasha y Appleton.
Las autoridades piden a la población mantenerse resguardada.
Daños severos y zonas devastadas
El Servicio Meteorológico Nacional calificó el tornado como “extremadamente peligroso”.
Se emitió una alerta de nivel crítico por situación particularmente peligrosa.
Las imágenes muestran techos arrancados y casas parcialmente destruidas.
Árboles fueron arrancados de raíz y postes eléctricos quedaron derribados.
También se reportó un vehículo volcado por la fuerza del viento.
Miles sin electricidad y servicios colapsados
Más de 33.000 clientes quedaron sin electricidad en la zona afectada.
Incluso se teme que toda la ciudad de Menasha haya quedado a oscuras.
Las autoridades reportaron carreteras bloqueadas por escombros.
Las líneas eléctricas caídas representan un riesgo adicional.
Equipos de emergencia trabajan para restablecer servicios básicos.
Falta de alerta previa genera preocupación
El tornado tocó tierra antes de que se emitiera una advertencia oficial.
Esto redujo el tiempo de reacción de los residentes.
Solo había una alerta de tormenta severa minutos antes.
El fenómeno fue visible durante al menos 20 minutos.
Expertos analizan por qué no se anticipó con mayor precisión.
Tormentas mortales y clima extremo en expansión
Horas antes, un hombre murió tras ser alcanzado por un rayo en Wisconsin.
El sistema de tormentas afecta a varios estados del Medio Oeste.
Más de 390.000 clientes quedaron sin electricidad en la región.
Se reportan vientos de hasta 160 km/h y granizo.
Las autoridades advierten que podrían formarse más tornados aislados.
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