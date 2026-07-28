Tornado “extremadamente peligroso” arrasa Wisconsin

Tornado devastador

Miles sin luz

Daños masivos

Un tornado de alta intensidad golpeó el noreste de Wisconsin, causando destrucción en viviendas y dejando a miles sin servicio eléctrico.

El fenómeno sorprendió incluso a expertos y evidencia los riesgos crecientes de eventos climáticos extremos en EE.UU.

El tornado impactó principalmente las ciudades de Menasha y Appleton.

Las autoridades piden a la población mantenerse resguardada.

Daños severos y zonas devastadas

El Servicio Meteorológico Nacional calificó el tornado como “extremadamente peligroso”.

Se emitió una alerta de nivel crítico por situación particularmente peligrosa.

Las imágenes muestran techos arrancados y casas parcialmente destruidas.