Trump sorprende con nuevo cargo fuera de la Casa Blanca y pone la mira en Chicago

Trump acepta cargo honorario

Presidents Cup llega a Chicago

Torneo comienza en septiembre

Donald Trump volverá a mezclar su faceta presidencial con una de sus grandes pasiones: el golf, esta vez desde un puesto honorario en uno de los principales torneos internacionales.

El presidente de Estados Unidos anunció que aceptó convertirse en presidente honorario de la Presidents Cup, que reunirá a destacados golfistas en Chicago del 22 al 27 de septiembre.

Trump explicó en Truth Social que recibió la petición de PGA Tour y de su comisionado, Brian Rolapp, para asumir el cargo durante la competencia.

El mandatario anticipó un torneo emocionante por el nivel de ambos equipos y aseguró que espera asistir a Chicago para encontrarse con los jugadores participantes.

Trump y la Presidents Cup: ¿qué significa su nuevo cargo?

At the request of the PGA Tour, and its Great new Commissioner, Brian Rolapp, it is my Honor to accept being the Honorary Chairman of the upcoming Presidents Cup, which will take place at the Medinah Country Club in Chicago. This will be a particularly exciting event. Both teams… pic.twitter.com/OG9pO9cjV1 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 29, 2026

Por qué importa: Trump aumenta su presencia en uno de los deportes con los que mantiene una relación pública desde hace años y lo hace durante un torneo de proyección internacional.

El dato: La Presidents Cup comenzará el 22 de septiembre en Chicago y enfrentará a Estados Unidos contra una selección internacional.

El proceso: PGA Tour invitó al mandatario a ocupar la presidencia honoraria y Trump anunció públicamente que aceptó la propuesta.

Qué pueden hacer: Los aficionados pueden seguir la conformación definitiva de los equipos antes del inicio de la competencia.

El nombramiento tiene un carácter honorario, por lo que no significa que Trump vaya a dirigir deportivamente al equipo estadounidense ni que intervenga en las decisiones de sus jugadores.

Su participación, sin embargo, agrega un componente político y mediático a una competencia que tradicionalmente concentra la atención en algunas de las principales figuras del golf mundial.

Trump mantiene desde hace décadas una estrecha relación con este deporte y es propietario de clubes y campos de golf, lo que ha convertido sus actividades relacionadas con esta disciplina en motivo frecuente de atención pública.

Ahora esa conexión llegará directamente a la Presidents Cup, donde el presidente tendrá una posición simbólica durante una de las principales citas internacionales del calendario.