¿Vas por la Green Card, ciudadanía y permiso de trabajo? Este detalle puede ahorrarte dinero

Green Card cuesta hasta $1,440

Ciudadanía cuesta actualmente $760

En línea puede costar menos

Los trámites migratorios en Estados Unidos pueden representar un gasto considerable, pero algunos solicitantes pueden ahorrar dinero simplemente eligiendo cómo presentan sus formularios ante USCIS.

La diferencia entre hacer determinados trámites en línea o enviarlos en papel puede alcanzar los $50, según las tarifas vigentes proporcionadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

El ahorro aplica a procesos importantes como la Green Card, la ciudadanía estadounidense, la renovación de la residencia y determinados permisos de trabajo, aunque no todos permiten ambas modalidades.

Por eso, antes de enviar una solicitud, conviene revisar no solo qué formulario corresponde, sino también cuánto cuesta según el método de presentación disponible.

Tarifas de USCIS 2026: ¿Cuánto cuesta solicitar o renovar la Green Card?

El Formulario I-485 para solicitar la residencia permanente cuesta $1,440 en papel y $1,390 en línea para solicitantes mayores de 14 años, una diferencia de $50.

Para menores de 14 años que presentan el I-485 junto con uno de sus padres, el costo señalado es de $950 en papel frente a $900 en línea.

TE PUEDE INTERESAR: Trump arrasa entre republicanos y supera a Lincoln

Quienes obtuvieron una visa de inmigrante mediante un proceso consular deben considerar además la Tarifa de Inmigrante de USCIS de $235, necesaria antes de recibir la tarjeta física.

Una vez obtenida la residencia, renovar o reemplazar una Green Card mediante el Formulario I-90 cuesta $465 en papel o $415 en línea, nuevamente $50 menos digitalmente.