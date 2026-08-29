¿Vas por la Green Card, ciudadanía y permiso de trabajo? Este detalle puede ahorrarte dinero
Publicado el29/08/2026 a las 12:33
- Green Card cuesta hasta $1,440
- Ciudadanía cuesta actualmente $760
- En línea puede costar menos
Los trámites migratorios en Estados Unidos pueden representar un gasto considerable, pero algunos solicitantes pueden ahorrar dinero simplemente eligiendo cómo presentan sus formularios ante USCIS.
La diferencia entre hacer determinados trámites en línea o enviarlos en papel puede alcanzar los $50, según las tarifas vigentes proporcionadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.
El ahorro aplica a procesos importantes como la Green Card, la ciudadanía estadounidense, la renovación de la residencia y determinados permisos de trabajo, aunque no todos permiten ambas modalidades.
Por eso, antes de enviar una solicitud, conviene revisar no solo qué formulario corresponde, sino también cuánto cuesta según el método de presentación disponible.
Tarifas de USCIS 2026: ¿Cuánto cuesta solicitar o renovar la Green Card?
El Formulario I-485 para solicitar la residencia permanente cuesta $1,440 en papel y $1,390 en línea para solicitantes mayores de 14 años, una diferencia de $50.
Para menores de 14 años que presentan el I-485 junto con uno de sus padres, el costo señalado es de $950 en papel frente a $900 en línea.
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Quienes obtuvieron una visa de inmigrante mediante un proceso consular deben considerar además la Tarifa de Inmigrante de USCIS de $235, necesaria antes de recibir la tarjeta física.
Una vez obtenida la residencia, renovar o reemplazar una Green Card mediante el Formulario I-90 cuesta $465 en papel o $415 en línea, nuevamente $50 menos digitalmente.
Ciudadanía estadounidense también tiene diferencia de precio
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Actualmente, solicitar la naturalización mediante el Formulario N-400 tiene una tarifa general de $760 en papel y $710 en línea, según los montos indicados por USCIS.
Existe además una tarifa reducida de $380 para ciertos solicitantes cuyos ingresos familiares documentados no superan el 400% de las Guías Federales de Pobreza; esta opción se presenta en papel.
Los solicitantes que cumplen determinados requisitos de servicio militar establecidos en las secciones 328 o 329 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad pueden realizar el proceso sin pagar la tarifa.
DHS propuso elevar el N-400 hasta $1,330 en papel y $1,280 en línea, pero el cambio todavía no es definitivo: mientras no exista una regla final, continúan las tarifas actuales.
¿Cuánto cuesta solicitar un permiso de trabajo?
La tarifa general del Formulario I-765 para obtener, renovar o reemplazar un Documento de Autorización de Empleo es de $520 en papel o $470 en línea.
Sin embargo, quienes tienen un I-485 pendiente presentado y pagado desde el 1 de abril de 2024 pueden acceder a una tarifa reducida de $260 para el permiso de trabajo.
Quienes presentaron y pagaron determinados I-485 entre el 30 de julio de 2007 y antes del 1 de abril de 2024 pueden no tener que pagar una tarifa adicional por el I-765.
Los beneficiarios de DACA, según las tarifas indicadas, pagan $520 en papel o $470 en línea, por lo que revisar la modalidad disponible puede representar otro ahorro de $50.
¿Por qué importa y qué revisar antes de pagar?
- Por qué importa: Presentar en línea puede ahorrar.
- El dato: Diferencia alcanza hasta $50.
- El proceso: Revisar modalidad antes de enviar.
- Qué pueden hacer: Confirmar tarifa oficial vigente.
USCIS también dispone del Formulario I-912, sin costo, para solicitar una exención de determinadas tarifas cuando el solicitante reúne los requisitos económicos establecidos.
No todos los cobros pueden eliminarse: determinadas tarifas adicionales creadas por la Ley Pública 119-21 están excluidas de las exenciones, incluso cuando otro costo del trámite pueda ser perdonado.
La clave es no asumir que presentar un formulario en papel y hacerlo digitalmente cuesta lo mismo, porque una familia con varios trámites podría terminar pagando más de lo necesario.
Antes de enviar dinero o documentación, los inmigrantes deben comprobar la tarifa correspondiente directamente con USCIS, especialmente porque existen propuestas de aumentos que podrían modificar algunos costos en el futuro.