¿Qué cambió en la Green Card en 2026? Conoce las nuevas reglas y a quiénes afectan
Publicado el28/08/2026 a las 10:05
USCIS prepara cambios en carga pública y trámites digitales, mientras el Boletín de Visas mueve fechas para familias. No todas las medidas afectan a todos los inmigrantes.
Los procesos para obtener o mantener una Green Card atraviesan varios cambios en 2026, pero sus efectos dependen del tipo de solicitud, la fecha de presentación y la categoría migratoria.
Por qué es importante: Confundir una regla vigente con una propuesta o un cambio futuro puede llevar a presentar formularios incorrectos, anticipar riesgos inexistentes o retrasar un trámite.
Green Card en 2026: los cambios que debes conocer
1. La carga pública cambiará desde el 18 de septiembre
El cambio más concreto tiene fecha: el 18 de septiembre entrará en vigor la nueva política de “carga pública” para determinadas solicitudes de ajuste de estatus.
DHS eliminó las regulaciones adoptadas en 2022 y devolverá mayor discreción a los oficiales para evaluar si ciertos solicitantes podrían depender de asistencia gubernamental.
La evaluación podrá considerar las circunstancias completas del solicitante y una gama más amplia de información relacionada con beneficios públicos.
- La fecha clave: La nueva regla alcanza solicitudes de ajuste de estatus enviadas o presentadas electrónicamente desde el 18 de septiembre.
- El límite: Haber recibido asistencia pública no equivale automáticamente a perder la posibilidad de obtener residencia.
Además, existen categorías exentas de la causal de inadmisibilidad por carga pública. Por eso, el impacto debe determinarse según la vía migratoria utilizada.
2. Los trámites digitales todavía no son obligatorios para todos
Otro cambio importante está relacionado con la presentación electrónica. DHS publicó una norma que permite a USCIS exigir que determinados formularios sean presentados exclusivamente en línea.
Eso no significa que todos los formularios migratorios deban enviarse ahora por internet. USCIS deberá identificar cuáles estarán sujetos al requisito y establecer el procedimiento correspondiente.
Entre los formularios que podrían verse alcanzados está el I-90, utilizado para reemplazar o renovar una Green Card. Otros procesos migratorios también podrían incorporarse gradualmente.
- Lo que cambia: USCIS ya tiene la facultad regulatoria para imponer la presentación electrónica en determinados trámites.
- Qué revisar: Antes de enviar una solicitud, conviene comprobar la edición vigente del formulario, las instrucciones, el método permitido de presentación y la tarifa correspondiente.
3. Las familias F2A reciben otro avance en septiembre
También hay novedades para cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de residentes permanentes, conocidos como categoría F2A.
El Boletín de Visas de septiembre adelantó nuevamente su fecha de acción final: quedó en 22 de agosto de 2026 para la mayoría de los países y 22 de agosto de 2025 para México. La tabla de Dates for Filing permanece “Current” para F2A.
- La diferencia: Poder presentar documentos no significa que USCIS o un consulado ya puedan aprobar la Green Card.
- El dato: El Departamento de Estado advierte que las fechas pueden retroceder si aumenta la demanda o se alcanzan los límites anuales.
4. Tener Green Card no es igual que estar solicitándola
Quienes ya son residentes permanentes no quedan automáticamente sometidos a cada nueva regla dirigida a solicitantes de ajuste de estatus.
Quienes tienen casos pendientes deben revisar cuándo presentaron su solicitud y qué instrucciones corresponden a su expediente. Quienes planean solicitar deberán comprobar las reglas vigentes en la fecha del envío.
Tampoco encontramos respaldo oficial actualizado para presentar como regla general que todas las Green Cards por matrimonio requieren ahora entrevista presencial sin excepción. USCIS puede exigir entrevistas según el tipo y circunstancias del caso, por lo que esa afirmación no debe generalizarse sin una disposición oficial específica.
- Qué sigue: Septiembre será especialmente importante por la entrada en vigor de la nueva política de carga pública y las nuevas fechas del Boletín de Visas.
La información explica cambios generales y no sustituye asesoría legal.
La clave es distinguir entre una norma efectiva, una medida anunciada y un procedimiento que USCIS todavía no ha aplicado a todos.
Recomendación: Si tienes dudas sobre cómo estos cambios pueden afectar tu caso particular, busca orientación de un abogado de inmigración debidamente acreditado o autorizado para ejercer en Estados Unidos. Evita depender únicamente de redes sociales o de personas que prometan resultados migratorios garantizados.
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FUENTE: MundoNow / USCIS