¿Qué cambió en la Green Card en 2026? Conoce las nuevas reglas y a quiénes afectan

USCIS prepara cambios en carga pública y trámites digitales, mientras el Boletín de Visas mueve fechas para familias. No todas las medidas afectan a todos los inmigrantes.

Los procesos para obtener o mantener una Green Card atraviesan varios cambios en 2026, pero sus efectos dependen del tipo de solicitud, la fecha de presentación y la categoría migratoria.

Por qué es importante: Confundir una regla vigente con una propuesta o un cambio futuro puede llevar a presentar formularios incorrectos, anticipar riesgos inexistentes o retrasar un trámite.

Green Card en 2026: los cambios que debes conocer

1. La carga pública cambiará desde el 18 de septiembre

El cambio más concreto tiene fecha: el 18 de septiembre entrará en vigor la nueva política de “carga pública” para determinadas solicitudes de ajuste de estatus.

DHS eliminó las regulaciones adoptadas en 2022 y devolverá mayor discreción a los oficiales para evaluar si ciertos solicitantes podrían depender de asistencia gubernamental.

La evaluación podrá considerar las circunstancias completas del solicitante y una gama más amplia de información relacionada con beneficios públicos.

La fecha clave: La nueva regla alcanza solicitudes de ajuste de estatus enviadas o presentadas electrónicamente desde el 18 de septiembre.

La nueva regla alcanza solicitudes de ajuste de estatus enviadas o presentadas electrónicamente desde el 18 de septiembre. El límite: Haber recibido asistencia pública no equivale automáticamente a perder la posibilidad de obtener residencia.

Además, existen categorías exentas de la causal de inadmisibilidad por carga pública. Por eso, el impacto debe determinarse según la vía migratoria utilizada.