¿ICE no separa familias? El caso de Liam Tadeo reabre la polémica
Publicado el28/08/2026 a las 07:20
Liam Tadeo, de 5 años, salió de Estados Unidos junto con su padre, pero la defensa sostiene que la familia aceptó esa opción ante el temor de que una batalla legal terminara separándolos.
Víctor Martínez Nieto y su hijo Liam Tadeo fueron deportados juntos el 25 de agosto, después de ser detenidos por agentes migratorios en Austin, Texas, cuando se dirigían a un partido de fútbol.
Por qué es importante: El caso enfrenta dos relatos: el Gobierno asegura que ICE no separó a padre e hijo, mientras la defensa sostiene que el riesgo de una separación influyó en la decisión de salir del país.
Talarico acusa a ICE y DHS rechaza su versión
BREAKING: Liam Tadeo was just deported by ICE. https://t.co/njFi80XEcB pic.twitter.com/BOIQ42NdNM
— James Talarico (@jamestalarico) August 27, 2026
James Talarico, candidato demócrata al Senado por Texas, acusó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de haber “secuestrado” al menor.
“Liam debería estar en el kínder”, escribió Talarico en X, al cuestionar que el niño estuviera detenido en lugar de comenzar las clases.
Posteriormente, el demócrata denunció que Liam había sido deportado. Sin embargo, padre e hijo abandonaron Estados Unidos juntos, según la información difundida por las autoridades.
- La diferencia: Liam estuvo bajo custodia migratoria con su padre y finalmente ambos salieron juntos del país. No fueron separados durante la deportación.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, respondió directamente a Talarico y afirmó que el demócrata no estaba contando “toda la historia”.
Mullin sostiene que ICE ofrece opciones a los padres
Since @jamestalarico won’t tell the American people the full story, here’s what happened:
Following Victor Martinez Nieto’s arrest, ICE processed his request to voluntarily depart the United States with his son, Liam, and they were removed from the country on August 25.
— Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) August 27, 2026
“ICE NO separa familias”, escribió Mullin. Según explicó, los padres pueden decidir salir del país con sus hijos o designar a una persona considerada segura para recibirlos.
En este caso, sostuvo, Martínez Nieto solicitó salir junto con Liam. Ambos permanecieron detenidos en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley antes de su deportación.
- La posición oficial: DHS sostiene que mantener juntos a padre e hijo demuestra que Liam no fue separado de su familia durante el proceso.
Fox News reportó además que Martínez Nieto había sido deportado anteriormente, en febrero, después de un arresto migratorio en noviembre de 2025, y posteriormente volvió a ingresar irregularmente a Estados Unidos.
La defensa dice que existía temor a una separación
La versión de la abogada Kate Lincoln-Goldfinch introduce un matiz clave: según ella, Martínez Nieto aceptó salir voluntariamente porque continuar disputando su caso podía generar otro escenario para Liam.
La abogada afirmó que el padre podía intentar permanecer en Estados Unidos y presentar un recurso de habeas corpus, una acción judicial para cuestionar legalmente una detención.
- El riesgo alegado: Lincoln-Goldfinch sostuvo que, si el padre continuaba litigando, existía la posibilidad de que Liam quedara bajo custodia como menor migrante no acompañado en vez de ser entregado a su madre.
Esa posibilidad corresponde a la versión de la defensa y no significa que la separación efectivamente hubiera ocurrido.
El caso deja abierta una discusión más amplia
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El episodio muestra que el debate no se limita a determinar si ICE separó físicamente a Liam de su padre: la discusión también alcanza las decisiones que enfrentan familias bajo procesos de detención y deportación.
La afirmación oficial es concreta: padre e hijo permanecieron juntos. La defensa plantea otra cuestión: si el temor a una eventual separación puede influir en la decisión de abandonar una disputa migratoria y salir del país.
- El límite: El caso de Liam no demuestra que ICE haya separado a esta familia. Sí expone versiones enfrentadas sobre las opciones y consecuencias que enfrentaron durante el proceso.
El caso de Liam Tadeo resume una discusión que va más allá de si ICE separó físicamente a esta familia. Padre e hijo permanecieron juntos y salieron de Estados Unidos, como sostienen DHS y Mullin, pero la defensa asegura que el temor a una eventual separación influyó en la decisión de no continuar la batalla migratoria.
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FUENTE: FOX News / Telemundo