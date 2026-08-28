¿ICE no separa familias? El caso de Liam Tadeo reabre la polémica

Liam Tadeo, de 5 años, salió de Estados Unidos junto con su padre, pero la defensa sostiene que la familia aceptó esa opción ante el temor de que una batalla legal terminara separándolos.

Víctor Martínez Nieto y su hijo Liam Tadeo fueron deportados juntos el 25 de agosto, después de ser detenidos por agentes migratorios en Austin, Texas, cuando se dirigían a un partido de fútbol.

Por qué es importante: El caso enfrenta dos relatos: el Gobierno asegura que ICE no separó a padre e hijo, mientras la defensa sostiene que el riesgo de una separación influyó en la decisión de salir del país.

Talarico acusa a ICE y DHS rechaza su versión

BREAKING: Liam Tadeo was just deported by ICE. https://t.co/njFi80XEcB pic.twitter.com/BOIQ42NdNM — James Talarico (@jamestalarico) August 27, 2026

James Talarico, candidato demócrata al Senado por Texas, acusó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de haber “secuestrado” al menor.

“Liam debería estar en el kínder”, escribió Talarico en X, al cuestionar que el niño estuviera detenido en lugar de comenzar las clases.

Posteriormente, el demócrata denunció que Liam había sido deportado. Sin embargo, padre e hijo abandonaron Estados Unidos juntos, según la información difundida por las autoridades.

La diferencia: Liam estuvo bajo custodia migratoria con su padre y finalmente ambos salieron juntos del país. No fueron separados durante la deportación.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, respondió directamente a Talarico y afirmó que el demócrata no estaba contando “toda la historia”.