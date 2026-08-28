ICE prepara perros robots para sus operativos: así planea utilizarlos
Publicado el28/08/2026 a las 15:11
- ICE planea comprar perros robots
- Inversión alcanzaría $2 millones
- Nuevas herramientas generan cuestionamientos
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) planea destinar hasta $2 millones a la adquisición de perros robots para apoyar operaciones consideradas peligrosas para sus agentes.
La iniciativa aparece en el sistema de planificación de adquisiciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y contempla incorporar unidades Spot, desarrolladas por Boston Dynamics, además de accesorios.
Estos robots de cuatro patas están diseñados para desplazarse por terrenos difíciles, subir escaleras y entrar en espacios donde enviar inicialmente a un agente podría representar un riesgo.
Equipados con cámaras y sensores, pueden realizar inspecciones a distancia y ejecutar determinadas tareas de forma autónoma, ampliando las herramientas tecnológicas disponibles para ICE.
Se busca usar perros robots de ICE en zonas consideradas peligrosas
ICE wants to spend up to $2 million on robot dogs. Boston Dynamics SPOT units, 360-degree cameras, built to open doors and walk into confined or dangerous spots so officers don’t have to.
Comes a day after ICE signed a $16.7 million no-bid deal for 6,000 pairs of electric shock… pic.twitter.com/qR6yT2LXqN
— IredcapI (@IredcapI) August 28, 2026
Según la justificación del DHS, los robots permitirían mejorar la seguridad del personal y obtener información antes de que los agentes ingresen a lugares confinados, inestables o de difícil acceso.
La tecnología podría utilizarse así como una primera línea de reconocimiento: el operador puede controlar al robot remotamente mientras recibe imágenes y datos sobre el entorno inspeccionado.
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La propuesta establece $2 millones como límite máximo de inversión, aunque el registro citado no significa por sí mismo que todo ese dinero ya haya sido gastado ni que los robots estén actualmente desplegados.
El proyecto cobra especial relevancia porque forma parte de un programa más amplio de equipamiento de ICE que incluye otras tecnologías destinadas a las operaciones de los agentes migratorios.
Los guantes eléctricos de ICE elevan la controversia
Dentro de ese esfuerzo de equipamiento figura también un contrato de $16.7 millones para adquirir 6,000 guantes capaces de producir descargas eléctricas, una herramienta distinta de los perros robots.
Los dispositivos, conocidos como GLOVE, incorporan electrodos conductores en la palma que producen pulsos eléctricos cuando entran en contacto directo con la piel y no funcionan a través de la ropa.
El DHS los presenta como una herramienta de “desescalada”, pero su incorporación ha provocado cuestionamientos sobre los límites del uso de la fuerza durante intervenciones de las autoridades migratorias.
La Red Nacional de Jornaleros (NDLON), organización defensora de inmigrantes y trabajadores, ha cuestionado duramente estos dispositivos y ha llegado a caracterizar su utilización como una forma de tortura.
La tecnología abre otro debate sobre los operativos de ICE
Los perros robots presentan una función diferente: su objetivo declarado es reducir la exposición humana al peligro al permitir que una máquina examine primero determinados escenarios antes del ingreso de los agentes.
Sin embargo, la combinación de nuevas tecnologías de inspección con otras herramientas para intervenciones físicas puede alimentar el debate sobre cómo están cambiando los operativos de ICE y cuáles serán sus controles.
Por ahora, el registro sobre Spot corresponde a una adquisición planificada con un techo presupuestario, por lo que será necesario observar cómo avanza el proceso y cuántas unidades finalmente compra la agencia.
Para las comunidades inmigrantes, el desarrollo supone otra razón para mantenerse informadas sobre los procedimientos de ICE y conocer sus derechos ante un encuentro con agentes migratorios.