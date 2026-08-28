ICE prepara perros robots para sus operativos: así planea utilizarlos

ICE planea comprar perros robots

Inversión alcanzaría $2 millones

Nuevas herramientas generan cuestionamientos

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) planea destinar hasta $2 millones a la adquisición de perros robots para apoyar operaciones consideradas peligrosas para sus agentes.

La iniciativa aparece en el sistema de planificación de adquisiciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y contempla incorporar unidades Spot, desarrolladas por Boston Dynamics, además de accesorios.

Estos robots de cuatro patas están diseñados para desplazarse por terrenos difíciles, subir escaleras y entrar en espacios donde enviar inicialmente a un agente podría representar un riesgo.

Equipados con cámaras y sensores, pueden realizar inspecciones a distancia y ejecutar determinadas tareas de forma autónoma, ampliando las herramientas tecnológicas disponibles para ICE.

Se busca usar perros robots de ICE en zonas consideradas peligrosas

ICE wants to spend up to $2 million on robot dogs. Boston Dynamics SPOT units, 360-degree cameras, built to open doors and walk into confined or dangerous spots so officers don’t have to. Comes a day after ICE signed a $16.7 million no-bid deal for 6,000 pairs of electric shock… pic.twitter.com/qR6yT2LXqN — IredcapI (@IredcapI) August 28, 2026

Según la justificación del DHS, los robots permitirían mejorar la seguridad del personal y obtener información antes de que los agentes ingresen a lugares confinados, inestables o de difícil acceso.

La tecnología podría utilizarse así como una primera línea de reconocimiento: el operador puede controlar al robot remotamente mientras recibe imágenes y datos sobre el entorno inspeccionado.

La propuesta establece $2 millones como límite máximo de inversión, aunque el registro citado no significa por sí mismo que todo ese dinero ya haya sido gastado ni que los robots estén actualmente desplegados.

El proyecto cobra especial relevancia porque forma parte de un programa más amplio de equipamiento de ICE que incluye otras tecnologías destinadas a las operaciones de los agentes migratorios.