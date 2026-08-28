Agente de ICE olvida su arma en baño de aeropuerto: ¿cuánto tiempo estuvo ahí?
Publicado el28/08/2026 a las 12:13
- Agente de ICE olvida arma
- Hallazgo en baño de aeropuerto
- Auxiliar de vuelo alertó
Un arma perteneciente a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue encontrada dentro de un baño público del Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO).
El hallazgo ocurrió la tarde del 21 de julio, después del punto de control de seguridad de la Terminal 2, según confirmó el portavoz del aeropuerto, Doug Yakel, a NBC.
Un auxiliar de vuelo encontró el arma dentro de un cubículo del baño de hombres y alertó a las autoridades, lo que provocó el cierre temporal de esa área.
El episodio abre interrogantes sobre cómo un arma oficial pudo quedar sin vigilancia en una terminal y, especialmente, cuánto tiempo permaneció accesible antes de que alguien la encontrara.
Un auxiliar de vuelo encontró el arma del agente de ICE
Tras recibir la alerta, personal de seguridad del aeropuerto cerró el baño y contactó a la Policía de San Francisco para determinar a quién pertenecía el arma.
Los agentes policiales permanecían en el lugar cuando el oficial de ICE regresó posteriormente para recuperar el arma que había dejado atrás, de acuerdo con la información proporcionada a NBC.
TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. emitirá pasaportes conmemorativos con una imagen de Trump desde agosto
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) también fue notificada sobre lo ocurrido, aunque hasta ahora no se han divulgado posibles consecuencias administrativas para el agente.
Tampoco está claro cuánto tiempo permaneció el arma dentro del cubículo antes de ser localizada ni cuántas personas pudieron haber utilizado el baño durante ese periodo.
Aeropuerto desconoce por qué estaba allí el agente de ICE
Yakel explicó a NBC que las autoridades del aeropuerto tampoco conocían el motivo por el cual el agente de inmigración se encontraba en las instalaciones ese día.
Ese detalle deja preguntas pendientes sobre las circunstancias del incidente y sobre si el agente estaba realizando labores oficiales cuando olvidó el arma en el baño.
El caso adquiere mayor relevancia por tratarse de un espacio público ubicado después del control de seguridad, una zona transitada diariamente por pasajeros, trabajadores y tripulaciones.
Hasta el momento, la información disponible no indica que alguna persona haya manipulado el arma, que se produjeran disparos o que alguien resultara herido durante el incidente.
El incidente ocurre bajo creciente escrutinio sobre ICE
El hallazgo también ocurre mientras las actuaciones de agentes de ICE permanecen bajo fuerte escrutinio público debido a recientes episodios relacionados con el uso de la fuerza.
Agentes de la institución han estado involucrados en tiroteos mortales y han enfrentado acusaciones de fuerza excesiva, aumentando la atención sobre sus procedimientos y responsabilidades.
En este caso, sin embargo, las autoridades no han informado que el agente enfrentará sanciones ni han revelado si ICE inició alguna investigación interna por lo ocurrido.
La incógnita central permanece abierta: cuánto tiempo estuvo el arma sin supervisión dentro del baño y qué medidas podrían adoptarse para impedir que un episodio similar vuelva a ocurrir, señaló ‘EFE’ y ‘Telemundo‘.