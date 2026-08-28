Agente de ICE olvida su arma en baño de aeropuerto: ¿cuánto tiempo estuvo ahí?

Agente de ICE olvida arma

Hallazgo en baño de aeropuerto

Auxiliar de vuelo alertó

Un arma perteneciente a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue encontrada dentro de un baño público del Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO).

El hallazgo ocurrió la tarde del 21 de julio, después del punto de control de seguridad de la Terminal 2, según confirmó el portavoz del aeropuerto, Doug Yakel, a NBC.

Un auxiliar de vuelo encontró el arma dentro de un cubículo del baño de hombres y alertó a las autoridades, lo que provocó el cierre temporal de esa área.

El episodio abre interrogantes sobre cómo un arma oficial pudo quedar sin vigilancia en una terminal y, especialmente, cuánto tiempo permaneció accesible antes de que alguien la encontrara.

Un auxiliar de vuelo encontró el arma del agente de ICE

Tras recibir la alerta, personal de seguridad del aeropuerto cerró el baño y contactó a la Policía de San Francisco para determinar a quién pertenecía el arma.

Los agentes policiales permanecían en el lugar cuando el oficial de ICE regresó posteriormente para recuperar el arma que había dejado atrás, de acuerdo con la información proporcionada a NBC.

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La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) también fue notificada sobre lo ocurrido, aunque hasta ahora no se han divulgado posibles consecuencias administrativas para el agente.

Tampoco está claro cuánto tiempo permaneció el arma dentro del cubículo antes de ser localizada ni cuántas personas pudieron haber utilizado el baño durante ese periodo.