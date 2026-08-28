California quiere frenar los polémicos guantes eléctricos de ICE: ¿qué pueden hacer?
Publicado el28/08/2026 a las 16:24
- California busca prohibir estos guantes
- DHS contempló millonaria inversión
- AB 2760 enfrenta proceso legislativo
California abrió un nuevo frente contra las tácticas de control migratorio después de que legisladores impulsaran una propuesta para impedir el uso de guantes eléctricos por agentes de ICE y otras fuerzas del orden.
La iniciativa surgió tras protestas de organizaciones defensoras de inmigrantes y derechos civiles por los planes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de incorporar esta tecnología entre sus herramientas de control.
El debate gira alrededor de dispositivos capaces de producir una descarga eléctrica mediante contacto directo, promovidos como una alternativa menos letal para controlar rápidamente a una persona.
Pero críticos de la tecnología cuestionan su necesidad, los posibles riesgos durante operativos y el impacto que podría tener su utilización en comunidades que ya enfrentan una fuerte presencia migratoria.
California busca prohibir los guantes eléctricos de ICE
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El proyecto AB 2760, presentado por la asambleísta demócrata LaShae Sharp-Collins, pretende impedir que agentes locales, estatales y federales posean, compren o utilicen estos dispositivos en California.
La propuesta también busca cerrar otra vía: evitar que recursos públicos estatales sean destinados a comprar una tecnología que sus impulsores consideran innecesaria para las operaciones policiales.
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“No podemos gastar dinero estatal ni impuestos en tecnología que no beneficie a nuestro estado”, declaró Sharp-Collins al defender la iniciativa durante una conferencia de prensa en Sacramento.
La legisladora sostuvo además que la prohibición debería proteger por igual a estudiantes, maestros, empresarios y cualquier otra persona que pudiera encontrarse frente a fuerzas del orden.
¿Qué son los guantes eléctricos que podría usar ICE?
📌 California busca prohibir guantes eléctricos ante compra de miles de unidades por ICEhttps://t.co/ExCo5Kw8Xc
— KSDY 50 (@KSDY50tv) August 28, 2026
La controversia involucra al CTG-5 de Compliant Technologies, un dispositivo similar a un guante grueso de trabajo que puede administrar una descarga cuando entra directamente en contacto con una persona.
Según la información divulgada sobre el equipo, el guante puede emitir 380 voltios, mientras la compañía fabricante sostiene que su tecnología tiene menor potencia que dispositivos tradicionales como las pistolas Taser.
DHS había contemplado invertir entre $10 millones y $20 millones en estos equipos para ICE, argumentando que podrían proporcionar otra herramienta de control no letal utilizada también por otras agencias policiales.
La ACLU, en cambio, ha cuestionado estos dispositivos y considera que pueden convertirse en instrumentos de intimidación, aumentando las dudas sobre su utilización durante arrestos y operativos migratorios.
Guantes de descarga abren otro choque por ICE
🚨 ICE ha FIRMADO OFICIALMENTE un contrato para comprar 6.000 pares de guantes de electrochoque que se desplegarán contra tanto resistentes de inmigrantes ilegales COMO TUMULTUOSOS que obstruyan a ICE — AP
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— Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) August 28, 2026
El asambleísta demócrata Alex Lee también cuestionó que incorporar una herramienta que requiere contacto físico y produce una descarga eléctrica pueda considerarse realmente una estrategia destinada a reducir tensiones.
“ICE y las fuerzas del orden no necesitan otra herramienta”, afirmó Lee al señalar que las autoridades ya disponen de diferentes mecanismos considerados menos letales para controlar situaciones de riesgo.
La batalla, sin embargo, todavía pasa por el proceso legislativo: la presentación de AB 2760 no significa que los guantes eléctricos hayan quedado automáticamente prohibidos en California.
El avance de la iniciativa determinará hasta dónde puede llegar California para restringir dentro de su territorio una herramienta que podría ser utilizada por agentes federales de inmigración.
Fuentes: UnoTv, Los Ángeles Times,