California quiere frenar los polémicos guantes eléctricos de ICE: ¿qué pueden hacer?

California busca prohibir estos guantes

DHS contempló millonaria inversión

AB 2760 enfrenta proceso legislativo

California abrió un nuevo frente contra las tácticas de control migratorio después de que legisladores impulsaran una propuesta para impedir el uso de guantes eléctricos por agentes de ICE y otras fuerzas del orden.

La iniciativa surgió tras protestas de organizaciones defensoras de inmigrantes y derechos civiles por los planes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de incorporar esta tecnología entre sus herramientas de control.

El debate gira alrededor de dispositivos capaces de producir una descarga eléctrica mediante contacto directo, promovidos como una alternativa menos letal para controlar rápidamente a una persona.

Pero críticos de la tecnología cuestionan su necesidad, los posibles riesgos durante operativos y el impacto que podría tener su utilización en comunidades que ya enfrentan una fuerte presencia migratoria.

California busca prohibir los guantes eléctricos de ICE

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El proyecto AB 2760, presentado por la asambleísta demócrata LaShae Sharp-Collins, pretende impedir que agentes locales, estatales y federales posean, compren o utilicen estos dispositivos en California.

La propuesta también busca cerrar otra vía: evitar que recursos públicos estatales sean destinados a comprar una tecnología que sus impulsores consideran innecesaria para las operaciones policiales.

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“No podemos gastar dinero estatal ni impuestos en tecnología que no beneficie a nuestro estado”, declaró Sharp-Collins al defender la iniciativa durante una conferencia de prensa en Sacramento.

La legisladora sostuvo además que la prohibición debería proteger por igual a estudiantes, maestros, empresarios y cualquier otra persona que pudiera encontrarse frente a fuerzas del orden.