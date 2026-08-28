Escuelas de Florida pierden 38,000 alumnos: cierres y recortes ya golpean al sur del estado
Publicado el28/08/2026 a las 15:40
- Florida pierde miles de alumnos
- Distritos comienzan a cerrar escuelas
- Menor matrícula amenaza financiamiento
Los tres grandes distritos escolares del sur de Florida comenzaron el nuevo curso con cerca de 38,000 estudiantes menos, una caída que ya está provocando cierres, fusiones y recortes de puestos.
Miami-Dade, Broward y Palm Beach enfrentan un escenario que va más allá de salones vacíos: menos alumnos significan también menos recursos estatales para mantener escuelas y servicios.
La reducción coincide con una menor llegada de estudiantes extranjeros, pero también con factores como el costo de vida, la baja natalidad y el crecimiento de las becas para escuelas privadas.
El impacto resulta especialmente visible en comunidades con fuerte presencia latina y migrante, donde durante años el ingreso de familias procedentes del extranjero ayudó a sostener la matrícula.
¿Por qué importa?
- Menos alumnos reducen financiamiento.
- Escuelas enfrentan posibles cierres.
- Familias podrían cambiar de plantel.
Caída de matrícula en Florida provoca cierres y recortes
Condados del sur de Florida cierran algunas escuelas tras perder 38.000 alumnos migrantes https://t.co/9lx1v1Kyi1
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 28, 2026
Miami-Dade ya cerró o fusionó nueve centros escolares durante este año y analiza el futuro de otros 27 ante una matrícula que continúa retrocediendo.
El distrito, tercero más grande de Estados Unidos, pasó de 335,474 estudiantes a 321,109 el curso pasado, una pérdida de 14,365 alumnos. Este agosto comenzó con otros 18,910 menos.
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La reducción también alcanza al personal: Miami-Dade terminó ese período con 515 maestros menos, una señal de cómo el descenso de estudiantes puede extenderse al empleo escolar.
El superintendente José Dotres indicó que alrededor de 3,000 estudiantes llegaron del extranjero durante el último curso, muy lejos de los entre 14,000 y 22,000 que recibía anualmente el distrito en años anteriores.
Broward y Palm Beach también enfrentan fuertes recortes
Broward contabilizó 223,890 estudiantes en el recuento oficial del décimo día de clases, 12,658 menos que un año antes, mientras acumula más de 60,000 plazas escolares sin ocupar.
Ante esa realidad, el distrito propuso esta semana cerrar diez escuelas, una decisión que podría modificar la rutina de familias que tendrían que trasladar a sus hijos hacia otros planteles.
Palm Beach perdió otros 6,959 estudiantes, más del doble de los 2,900 contemplados en su presupuesto, y respondió congelando contrataciones y eliminando 76 puestos vinculados con bibliotecas escolares.
El golpe financiero podría ser considerable porque Florida distribuye buena parte de los fondos según la cantidad de alumnos. Palm Beach calcula que podría dejar de recibir más de $100 millones.
Menos inmigración se suma a otros cambios en Florida
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La tendencia adquiere particular relevancia en Miami-Dade, donde 172,186 estudiantes hablan español en casa y otros 8,513 utilizan criollo haitiano, reflejo de la composición migratoria del distrito.
El sur de Florida alberga importantes comunidades venezolanas y haitianas, afectadas por cambios recientes en el TPS, mientras disminuyó también la llegada de nuevos estudiantes procedentes del extranjero.
La Oficina de Investigación Económica y Demográfica de Florida estimó que el programa de inglés como segunda lengua perdió en un curso el equivalente a 22,084 estudiantes a tiempo completo. La matrícula pública estatal cayó 2.41%.
Sin embargo, inmigración no explica por sí sola el fenómeno: el elevado costo de vida, una menor natalidad y las becas estatales disponibles desde 2023 para pagar escuelas privadas también presionan la matrícula pública.
¿Qué pueden hacer?
- Revisar avisos del distrito escolar.
- Confirmar posibles cambios de escuela.
- Consultar opciones de transporte.
Fuentes: Efe, El Nacional