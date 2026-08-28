Escuelas de Florida pierden 38,000 alumnos: cierres y recortes ya golpean al sur del estado

Florida pierde miles de alumnos

Distritos comienzan a cerrar escuelas

Menor matrícula amenaza financiamiento

Los tres grandes distritos escolares del sur de Florida comenzaron el nuevo curso con cerca de 38,000 estudiantes menos, una caída que ya está provocando cierres, fusiones y recortes de puestos.

Miami-Dade, Broward y Palm Beach enfrentan un escenario que va más allá de salones vacíos: menos alumnos significan también menos recursos estatales para mantener escuelas y servicios.

La reducción coincide con una menor llegada de estudiantes extranjeros, pero también con factores como el costo de vida, la baja natalidad y el crecimiento de las becas para escuelas privadas.

El impacto resulta especialmente visible en comunidades con fuerte presencia latina y migrante, donde durante años el ingreso de familias procedentes del extranjero ayudó a sostener la matrícula.

¿Por qué importa?

Menos alumnos reducen financiamiento.

Escuelas enfrentan posibles cierres.

Familias podrían cambiar de plantel.

Caída de matrícula en Florida provoca cierres y recortes

Condados del sur de Florida cierran algunas escuelas tras perder 38.000 alumnos migrantes https://t.co/9lx1v1Kyi1 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 28, 2026

Miami-Dade ya cerró o fusionó nueve centros escolares durante este año y analiza el futuro de otros 27 ante una matrícula que continúa retrocediendo.

El distrito, tercero más grande de Estados Unidos, pasó de 335,474 estudiantes a 321,109 el curso pasado, una pérdida de 14,365 alumnos. Este agosto comenzó con otros 18,910 menos.

TE PUEDE INTERESAR: ICE prepara perros robots para sus operativos: así planea utilizarlos

La reducción también alcanza al personal: Miami-Dade terminó ese período con 515 maestros menos, una señal de cómo el descenso de estudiantes puede extenderse al empleo escolar.

El superintendente José Dotres indicó que alrededor de 3,000 estudiantes llegaron del extranjero durante el último curso, muy lejos de los entre 14,000 y 22,000 que recibía anualmente el distrito en años anteriores.