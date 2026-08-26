Guerra comercial con Canadá ‘golpea’ a Trump: crece la alerta por precios y empleos

Guerra comercial entre EEUU y Canadá

Republicanos cuestionan los aranceles

Crece preocupación por inflación

La guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá está elevando la presión política sobre Donald Trump, mientras legisladores, gobernadores y empresarios advierten sobre posibles consecuencias para consumidores y compañías estadounidenses.

La controversia escaló después del fracaso de las negociaciones entre Washington y Ottawa y la entrada en vigor de nuevos aranceles estadounidenses sobre aproximadamente $20,000 millones en productos procedentes de Canadá.

Las medidas se suman a gravámenes existentes sobre sectores sensibles como acero, aluminio, madera y vehículos, ampliando una disputa que afecta a dos economías profundamente conectadas por comercio y cadenas de suministro.

Canadá, encabezado por el primer ministro Mark Carney, anticipó represalias equivalentes sobre mercancías estadounidenses, mientras Washington advirtió que podría responder nuevamente si Ottawa concreta esas medidas.

Republicanos advierten sobre mayores precios para familias

Las críticas no llegan únicamente desde los demócratas: la senadora republicana Susan Collins pidió a Trump considerar las consecuencias negativas que podría generar una escalada arancelaria para consumidores y empresas.

Collins, quien representa al fronterizo estado de Maine y enfrenta una contienda por la reelección, advirtió que muchas compañías podrían terminar trasladando los nuevos costos directamente a sus clientes.

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Mike Pence, vicepresidente durante el primer mandato de Trump, también cuestionó la confrontación y sostuvo en CNN que una guerra comercial con Canadá llega en un momento inoportuno para la economía estadounidense.

El debate adquiere además una dimensión electoral ante las elecciones de mitad de mandato, cuando republicanos y demócratas disputarán el control del Congreso en medio de preocupaciones por precios, empleo y crecimiento.