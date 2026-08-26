Guerra comercial con Canadá ‘golpea’ a Trump: crece la alerta por precios y empleos
Publicado el26/08/2026 a las 15:34
- Guerra comercial entre EEUU y Canadá
- Republicanos cuestionan los aranceles
- Crece preocupación por inflación
La guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá está elevando la presión política sobre Donald Trump, mientras legisladores, gobernadores y empresarios advierten sobre posibles consecuencias para consumidores y compañías estadounidenses.
La controversia escaló después del fracaso de las negociaciones entre Washington y Ottawa y la entrada en vigor de nuevos aranceles estadounidenses sobre aproximadamente $20,000 millones en productos procedentes de Canadá.
Las medidas se suman a gravámenes existentes sobre sectores sensibles como acero, aluminio, madera y vehículos, ampliando una disputa que afecta a dos economías profundamente conectadas por comercio y cadenas de suministro.
Canadá, encabezado por el primer ministro Mark Carney, anticipó represalias equivalentes sobre mercancías estadounidenses, mientras Washington advirtió que podría responder nuevamente si Ottawa concreta esas medidas.
Republicanos advierten sobre mayores precios para familias
Las críticas no llegan únicamente desde los demócratas: la senadora republicana Susan Collins pidió a Trump considerar las consecuencias negativas que podría generar una escalada arancelaria para consumidores y empresas.
Collins, quien representa al fronterizo estado de Maine y enfrenta una contienda por la reelección, advirtió que muchas compañías podrían terminar trasladando los nuevos costos directamente a sus clientes.
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Mike Pence, vicepresidente durante el primer mandato de Trump, también cuestionó la confrontación y sostuvo en CNN que una guerra comercial con Canadá llega en un momento inoportuno para la economía estadounidense.
El debate adquiere además una dimensión electoral ante las elecciones de mitad de mandato, cuando republicanos y demócratas disputarán el control del Congreso en medio de preocupaciones por precios, empleo y crecimiento.
Michigan y otros estados temen perder empleos
Michigan aparece entre los estados potencialmente más expuestos debido a su estrecha integración económica con Canadá y al enorme peso que tiene allí la industria automotriz estadounidense.
La gobernadora Gretchen Whitmer argumentó que los aranceles pueden traducirse en productos y combustible más caros, mientras los fabricantes enfrentan decisiones sobre absorber costos, aumentar precios o reducir empleos.
En Virginia, la gobernadora Abigail Spanberger alertó sobre consecuencias para agricultores, productores, empresas forestales y otras industrias porque Canadá constituye el principal destino de las exportaciones de su estado.
Los efectos también preocupan a Minnesota, Montana y Dakota del Norte, estados fronterizos donde el comercio bilateral desempeña un papel importante para empresas, agricultores y comunidades locales.
Guerra comercial podría mantener presión sobre inflación
La disputa también está generando inquietud dentro de la Reserva Federal por la posibilidad de que una confrontación comercial prolongada retrase una reducción más sostenida de las presiones inflacionarias.
Neel Kashkari, presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, advirtió que cuanto más se prolonguen las disputas comerciales, mayor puede ser el retraso antes de observar cómo terminan repercutiendo sobre la inflación.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos y Business Roundtable pidieron retomar las negociaciones, alertando que una escalada podría encarecer operaciones, afectar cadenas de suministro y frenar el crecimiento.
El senador republicano John Barrasso defendió el uso de aranceles para proteger empleos estadounidenses, aunque también reconoció la importancia de mantener funcionando el comercio entre Estados Unidos y Canadá.
Trump mantiene su ofensiva mientras Canadá promete responder
Trump no mostró señales de retroceder y volvió a acusar a Canadá de beneficiarse de su relación con Estados Unidos mientras mantiene barreras que, según él, perjudican a los agricultores estadounidenses.
Carney endureció igualmente su discurso y describió la confrontación con Washington en términos extraordinariamente severos, mientras su gobierno prepara las anunciadas represalias comerciales “dólar por dólar”.
El gobernador de California, Gavin Newsom, también atacó la estrategia de Trump, cuestionando la decisión de elevar aranceles contra uno de los principales aliados y socios comerciales estadounidenses.
La próxima prueba será determinar si Washington y Ottawa regresan a las negociaciones o avanzan hacia nuevas represalias, un escenario que podría llevar el costo de la disputa directamente a hogares y empresas, apuntó ‘Milenio‘.