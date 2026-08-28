Mujer compra boleto de 20 dólares y gana $2 millones en Lotería de Illinois

Una residente de Des Plaines convirtió una compra de apenas $20 en un premio millonario que ahora planea usar para comprar una casa y viajar.

Una mujer de los suburbios de Chicago ganó $2 millones en la Lotería de Illinois después de comprar un boleto instantáneo de $20, según informó ABC7 citando a la lotería estatal.

Por qué importa: La ganadora obtuvo el premio mayor de uno de los juegos instantáneos y el establecimiento que vendió el boleto también recibirá una bonificación de $20,000.

Un boleto de $20 terminó valiendo $2 millones

La mujer, residente de Des Plaines, decidió mantener su identidad en el anonimato después de descubrir que tenía el boleto ganador.

El boleto fue comprado en ZJ’s Pantry Plus Liquors, ubicado en Des Plaines.

El dato: La jugadora ganó el premio mayor de $2 millones con un boleto instantáneo de $20 del juego multiplicador máximo.

La Lotería de Illinois informó el jueves sobre el premio, de acuerdo con el reporte de ABC7.

Una casa nueva y vacaciones están entre sus planes