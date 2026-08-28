Mujer compra boleto de 20 dólares y gana $2 millones en Lotería de Illinois
Publicado el28/08/2026 a las 04:01
Una residente de Des Plaines convirtió una compra de apenas $20 en un premio millonario que ahora planea usar para comprar una casa y viajar.
Una mujer de los suburbios de Chicago ganó $2 millones en la Lotería de Illinois después de comprar un boleto instantáneo de $20, según informó ABC7 citando a la lotería estatal.
Por qué importa: La ganadora obtuvo el premio mayor de uno de los juegos instantáneos y el establecimiento que vendió el boleto también recibirá una bonificación de $20,000.
Un boleto de $20 terminó valiendo $2 millones
La mujer, residente de Des Plaines, decidió mantener su identidad en el anonimato después de descubrir que tenía el boleto ganador.
- El boleto fue comprado en ZJ’s Pantry Plus Liquors, ubicado en Des Plaines.
El dato: La jugadora ganó el premio mayor de $2 millones con un boleto instantáneo de $20 del juego multiplicador máximo.
La Lotería de Illinois informó el jueves sobre el premio, de acuerdo con el reporte de ABC7.
Una casa nueva y vacaciones están entre sus planes
La inesperada ganancia podría cambiar los planes financieros de la mujer, quien ya adelantó qué le gustaría hacer con parte del dinero.
Según la información divulgada, la ganadora planea invertir en una casa nueva y tomar unas vacaciones.
En números: El premio equivale a 100,000 veces los $20 que pagó por el boleto, antes de considerar cualquier impuesto aplicable.
La mujer no ofreció públicamente otros detalles sobre cómo distribuirá el dinero ni sobre el momento en que compró el boleto ganador.
La tienda que vendió el boleto también gana
El premio también representa una recompensa para el comercio de Des Plaines donde fue adquirido el boleto.
ZJ’s Pantry Plus Liquors recibirá una bonificación de $20,000 por haber vendido el boleto ganador.
La cifra: La bonificación para el establecimiento corresponde al 1% del premio de $2 millones, según la Lotería de Illinois.
El caso suma así dos beneficiarios: la mujer que convirtió $20 en un premio millonario y el negocio local que recibirá miles de dólares por la venta.