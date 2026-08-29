Primarias de Massachusetts 2026: lo que debes saber antes de votar
Publicado el29/08/2026 a las 14:09
Las primarias de Massachusetts se celebrarán este martes 1 de septiembre, con urnas abiertas de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., antes de las elecciones generales del 3 de noviembre.
Por qué importa: Los votantes decidirán quiénes avanzan a noviembre en importantes contiendas estatales y federales, incluida una disputada primaria demócrata por el Senado de Estados Unidos.
¿Quién puede votar en las primarias de Massachusetts 2026?
Para participar, el elector debe ser ciudadano estadounidense, residente de Massachusetts y tener al menos 18 años para la fecha de la elección.
Las personas actualmente encarceladas por una condena por delito grave no pueden votar. La fecha límite para registrarse para estas primarias fue el 22 de agosto.
El dato: Massachusetts permite preinscribirse desde los 16 años, aunque la persona deberá cumplir 18 antes de una elección para poder votar.
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A tener en cuenta: Quienes se mudaron recientemente deben actualizar su registro, incluso si el cambio ocurrió dentro del mismo distrito.
Massachusetts permite votar en las primarias sin estar afiliado previamente a un partido político.
Un elector no afiliado puede escoger una boleta demócrata o republicana. Quienes pertenecen a un partido deben haber cambiado su afiliación dentro del plazo establecido para participar en la primaria de otro.
Voto por correo y anticipado ya tienen plazos vencidos
Massachusetts permite votar por correo sin necesidad de presentar una justificación tanto en elecciones primarias como generales estatales.
Sin embargo, el plazo indicado para solicitar el voto por correo terminó el 25 de agosto a las 5:00 p.m. y la votación anticipada concluyó el 28 de agosto.
¿Qué sigue?: La jornada de primarias será el 1 de septiembre, cuando los centros de votación permanecerán abiertos durante 13 horas.
La diferencia: Las nueve preguntas previstas en la boleta estatal no se decidirán en estas primarias; aparecerán durante las elecciones generales.
En una primaria de Massachusetts tampoco es necesario que un candidato consiga más del 50% de los votos. Gana quien reciba más sufragios entre los participantes.
Markey y Moulton protagonizan una carrera clave
🚨A new #MASen poll shows Rep. Seth Moulton trailing incumbent Sen. Ed Markey by almost 30 points. The Massachusetts primary is in 15 days, and early voting starts this Saturday.
🟦Ed Markey: 60%
🟦Seth Moulton: 32%
⬜Unsure/Other: 9%
UMass Amherst | 8/5-8/12 | 445 RV | ±5.8% pic.twitter.com/Mx6kSW31jq
— Press Clips (@PressClips) August 17, 2026
Una de las principales contiendas es la primaria demócrata al Senado federal entre el senador Ed Markey y el representante Seth Moulton.
Markey, de 80 años y senador desde 2013, busca conservar su escaño frente a Moulton, quien ha convertido la edad y el relevo generacional en temas centrales de su campaña.
Los respaldos: Markey cuenta con el apoyo de Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.
La disputa: Moulton, veterano del Ejército y representante del 6.º Distrito, se presenta como una alternativa de nuevo liderazgo.
También habrá competencia en el 5.º Distrito federal, donde Katherine Clark enfrenta a Jonathan Paz y Tarik Samman por la nominación demócrata.
Los republicanos también eligen candidato a gobernador
Michael Minogue y Brian Shortsleeve compiten por la nominación republicana para gobernador y la oportunidad de enfrentar a la demócrata Maura Healey en noviembre.
También se disputarán cargos legislativos estatales en varios distritos de Middlesex, incluidos escaños abiertos tras las decisiones de Pat Jehlen, Erika Uyterhoeven y Christine Barber.
¿Qué viene?: Los ganadores de las primarias avanzarán a las elecciones generales del 3 de noviembre.
Para el votante: Antes de acudir a las urnas, conviene verificar el registro y localizar el centro de votación correspondiente.
Fuentes: The Tufts Daily, WGBH