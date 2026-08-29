Primarias de Massachusetts 2026: lo que debes saber antes de votar

Las primarias de Massachusetts se celebrarán este martes 1 de septiembre, con urnas abiertas de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., antes de las elecciones generales del 3 de noviembre.

Por qué importa: Los votantes decidirán quiénes avanzan a noviembre en importantes contiendas estatales y federales, incluida una disputada primaria demócrata por el Senado de Estados Unidos.

¿Quién puede votar en las primarias de Massachusetts 2026?

Para participar, el elector debe ser ciudadano estadounidense, residente de Massachusetts y tener al menos 18 años para la fecha de la elección.

Las personas actualmente encarceladas por una condena por delito grave no pueden votar. La fecha límite para registrarse para estas primarias fue el 22 de agosto.

El dato: Massachusetts permite preinscribirse desde los 16 años, aunque la persona deberá cumplir 18 antes de una elección para poder votar.

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A tener en cuenta: Quienes se mudaron recientemente deben actualizar su registro, incluso si el cambio ocurrió dentro del mismo distrito.

Massachusetts permite votar en las primarias sin estar afiliado previamente a un partido político.

Un elector no afiliado puede escoger una boleta demócrata o republicana. Quienes pertenecen a un partido deben haber cambiado su afiliación dentro del plazo establecido para participar en la primaria de otro.