Elecciones 2026: expertos alertan sobre una batalla después del cierre de las urnas

Las elecciones de mitad de mandato enfrentan una prueba tras cerrar las urnas: expertos alertan sobre disputas durante el conteo de votos.

Las horas y días posteriores al 3 de noviembre podrían convertirse en el punto más delicado de las elecciones si carreras decisivas permanecen sin ganador. Expertos electorales advierten que el periodo entre el cierre de las urnas y los resultados definitivos podría abrir una nueva disputa sobre las elecciones de 2026. Por qué importa: El control del Congreso podría depender de estados donde contar, revisar y certificar todos los votos requiere varios días. Elecciones 2026: alerta por el conteo de votos Trump allies could use midterms ‘counting window’ to disrupt results, experts warn Fears grow that loyalists in key states could use critical period when votes are counted to amplify false claimshttps://t.co/D5gAkFP4tb — rsm🌊🌊🌊 (@rsm3919) September 27, 2026 Caitlin Durkovich, exasesora adjunta de seguridad nacional, planteó que acusaciones sobre interferencia extranjera podrían utilizarse para intentar intervenir en el proceso electoral. Durkovich mencionó específicamente el riesgo de intentos para confiscar equipos o papeletas. Se trata de una advertencia de la experta, no de un plan demostrado. TE PUEDE INTERESAR: Trump cierra la puerta al plan de Irán: rechaza tregua para reabrir Ormuz Estados como California pueden necesitar días o semanas para completar el proceso, mientras carreras cerradas podrían mantener indefinido temporalmente el control del Congreso. El dato: Larry Norden, del Brennan Center for Justice, considera ese periodo de incertidumbre una de las principales amenazas para la confianza electoral. Expertos electorales advierten que el periodo entre el cierre de las urnas y los resultados definitivos podría abrir una nueva disputa sobre las elecciones de 2026. Por qué importa: El control del Congreso podría depender de estados donde contar, revisar y certificar todos los votos requiere varios días.Caitlin Durkovich, exasesora adjunta de seguridad nacional, planteó que acusaciones sobre interferencia extranjera podrían utilizarse para intentar intervenir en el proceso electoral. Durkovich mencionó específicamente el riesgo de intentos para confiscar equipos o papeletas. Se trata de una advertencia de la experta, no de un plan demostrado.Estados como California pueden necesitar días o semanas para completar el proceso, mientras carreras cerradas podrían mantener indefinido temporalmente el control del Congreso. El dato: Larry Norden, del Brennan Center for Justice, considera ese periodo de incertidumbre una de las principales amenazas para la confianza electoral.

Trump ha enfrentado límites judiciales sobre el voto 🔴 Trump allies may use vote-counting window to disrupt midterm results, experts warn Election experts told the Brennan Center for Justice that the Trump administration could exploit delays in vote counting to amplify unfounded fraud claims and challenge results after losing… pic.twitter.com/yIzl78r6jl — NewsTongue (@NewsTongueX) September 27, 2026 La preocupación aparece después de varias batallas judiciales sobre las reglas electorales impulsadas por la La preocupación aparece después de varias batallas judiciales sobre las reglas electorales impulsadas por la administración de Donald Trump antes de las elecciones. El 14 de septiembre, la Corte Suprema rechazó suspender una orden que bloqueó nuevas reglas del Servicio Postal para las papeletas enviadas por correo. Sin embargo, el gobierno obtuvo otra victoria judicial el 25 de septiembre. La Corte permitió temporalmente que continúe funcionando una versión ampliada del sistema federal SAVE. Ese sistema permite verificar información sobre ciudadanía. La Corte recordó que la ley limita las depuraciones sistemáticas de padrones durante los 90 días anteriores a elecciones federales. La diferencia: Estas disputas judiciales afectan procedimientos electorales, pero no constituyen evidencia de que votos emitidos hayan sido alterados.

Interferencia extranjera no significa cambiar votos Otro punto central es distinguir la influencia extranjera —como propaganda o desinformación— de una intervención técnica capaz de modificar el conteo. Beth Sanner, exsubdirectora de Inteligencia Nacional, sostuvo durante la sesión que no existen ejemplos de países manipulando técnicamente el proceso electoral estadounidense en 2020. Esa distinción resulta relevante porque Trump ha recurrido a denuncias sobre fraude e interferencia extranjera para cuestionar la seguridad de las elecciones. La evidencia disponible tampoco demuestra que gobiernos extranjeros puedan alterar directamente resultados estadounidenses, una diferencia ya señalada en evaluaciones de inteligencia sobre Venezuela. El límite: Una acusación de interferencia extranjera no demuestra por sí misma que máquinas, papeletas o resultados hayan sido manipulados.