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Elecciones 2026: expertos alertan sobre una batalla después del cierre de las urnas
Las elecciones de mitad de mandato enfrentan una prueba tras cerrar las urnas: expertos alertan sobre disputas durante el conteo de votos.
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Elecciones 2026: alerta por el conteo de votos
Foto Shutterstock

Publicado el27/09/2026 a las 12:37

Las horas y días posteriores al 3 de noviembre podrían convertirse en el punto más delicado de las elecciones si carreras decisivas permanecen sin ganador. Expertos electorales advierten que el periodo entre el cierre de las urnas y los resultados definitivos podría abrir una nueva disputa sobre las elecciones de 2026. Por qué importa: El control del Congreso podría depender de estados donde contar, revisar y certificar todos los votos requiere varios días.

Elecciones 2026: alerta por el conteo de votos

Caitlin Durkovich, exasesora adjunta de seguridad nacional, planteó que acusaciones sobre interferencia extranjera podrían utilizarse para intentar intervenir en el proceso electoral. Durkovich mencionó específicamente el riesgo de intentos para confiscar equipos o papeletas. Se trata de una advertencia de la experta, no de un plan demostrado.
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Estados como California pueden necesitar días o semanas para completar el proceso, mientras carreras cerradas podrían mantener indefinido temporalmente el control del Congreso. El dato: Larry Norden, del Brennan Center for Justice, considera ese periodo de incertidumbre una de las principales amenazas para la confianza electoral.

Trump ha enfrentado límites judiciales sobre el voto

La preocupación aparece después de varias batallas judiciales sobre las reglas electorales impulsadas por la administración de Donald Trump antes de las elecciones. El 14 de septiembre, la Corte Suprema rechazó suspender una orden que bloqueó nuevas reglas del Servicio Postal para las papeletas enviadas por correo. Sin embargo, el gobierno obtuvo otra victoria judicial el 25 de septiembre. La Corte permitió temporalmente que continúe funcionando una versión ampliada del sistema federal SAVE. Ese sistema permite verificar información sobre ciudadanía. La Corte recordó que la ley limita las depuraciones sistemáticas de padrones durante los 90 días anteriores a elecciones federales. La diferencia: Estas disputas judiciales afectan procedimientos electorales, pero no constituyen evidencia de que votos emitidos hayan sido alterados.

Interferencia extranjera no significa cambiar votos

Otro punto central es distinguir la influencia extranjera —como propaganda o desinformación— de una intervención técnica capaz de modificar el conteo. Beth Sanner, exsubdirectora de Inteligencia Nacional, sostuvo durante la sesión que no existen ejemplos de países manipulando técnicamente el proceso electoral estadounidense en 2020. Esa distinción resulta relevante porque Trump ha recurrido a denuncias sobre fraude e interferencia extranjera para cuestionar la seguridad de las elecciones. La evidencia disponible tampoco demuestra que gobiernos extranjeros puedan alterar directamente resultados estadounidenses, una diferencia ya señalada en evaluaciones de inteligencia sobre Venezuela. El límite: Una acusación de interferencia extranjera no demuestra por sí misma que máquinas, papeletas o resultados hayan sido manipulados.

¿Qué deben saber los votantes antes del 3 de noviembre?

Los funcionarios electorales buscan explicar desde ahora que no conocer al ganador durante la noche electoral no significa automáticamente que exista fraude o una irregularidad. Ben Hovland, expresidente de la Comisión de Asistencia Electoral, recordó que las papeletas ya comenzaron a distribuirse, por lo que el proceso electoral está en marcha. Los expertos también destacan las auditorías estatales y otras medidas de seguridad diseñadas para verificar los resultados antes de su certificación definitiva. Qué sigue: Las elecciones serán el 3 de noviembre. En las contiendas cerradas, los resultados pueden permanecer incompletos mientras continúan el conteo y los procedimientos estatales de verificación. La gran prueba podría llegar después de cerrar las urnas: diferenciar las disputas políticas de irregularidades respaldadas por evidencia mientras Estados Unidos espera resultados definitivos. Fuentes: The Guardian.
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