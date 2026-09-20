Fechas límite para registrarse y votar en las elecciones de 2026: el calendario cambia según el estado
Publicado el20/09/2026 a las 08:44
Las elecciones generales serán el 3 de noviembre, pero no existe una fecha nacional única para inscribirse. El método elegido también puede cambiar el plazo.
Los ciudadanos elegibles todavía tienen tiempo para registrarse para las elecciones generales de 2026, pero las primeras fechas límite comienzan a llegar en octubre.
Por qué importa: perder el plazo aplicable en un estado puede impedir votar el 3 de noviembre, aunque otros estados permiten registrarse incluso el mismo día de la elección.
Fechas límite para registrarse para votar en 2026
Hasta el 4 de octubre, todos los ciudadanos elegibles pueden utilizar al menos un método de registro disponible en su estado, según el Center for Election Innovation & Research (CEIR).
A partir de entonces, el calendario comienza a variar considerablemente. Vote.gov confirma que Estados Unidos no tiene una fecha límite nacional para registrarse.
- El dato: algunos estados cierran el registro hasta 30 días antes de una elección, mientras otros mantienen alternativas disponibles hasta el propio Election Day.
El sistema también cambia según la modalidad. Los plazos pueden ser diferentes para registrarse presencialmente, por correo o mediante internet.
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Treinta y ocho estados mantienen la misma fecha límite para todos sus métodos de registro anticipado, según los datos proporcionados por CEIR.
Registro presencial: el 5 de octubre será una fecha clave
Todos los estados ofrecen alguna alternativa presencial mediante oficinas electorales u otros sitios autorizados, aunque las fechas límite no son iguales.
La fecha más común para cerrar esta modalidad en las elecciones de 2026 será el 5 de octubre, utilizada por 12 estados, según CEIR.
- Lo que cambia: cinco estados mantienen alguna opción de registro presencial anticipado hasta el día anterior a las elecciones.
La legislación federal permite que los estados establezcan sus propios plazos, aunque para elecciones federales estos no pueden fijarse más de 30 días antes de la votación.
Por eso, conocer solamente la fecha de las elecciones no basta: el votante debe revisar las reglas específicas del estado donde reside.
Correo e internet tienen plazos diferentes
Cuarenta y ocho estados y Washington D.C. aceptan alguna modalidad de registro por correo, de acuerdo con la información de referencia.
Las reglas pueden depender de cuándo fue enviada la solicitud, cuándo llegó a la oficina electoral o de ambas fechas.
- Por correo: el 5 de octubre es la fecha de matasellos más común y se aplica en 13 estados.
- En línea: el 13 de octubre es el plazo más frecuente, utilizado por ocho estados y Washington D.C.
En total, 42 estados y Washington D.C. ofrecen registro en línea. La identidad puede verificarse mediante una licencia de conducir, identificación estatal u otros registros gubernamentales.
Vote.gov permite seleccionar el estado correspondiente y dirige al usuario hacia los canales oficiales para registrarse, actualizar sus datos o comprobar su inscripción.
Algunos votantes podrán registrarse el mismo día
we’re about two weeks out from the earliest cutoffs for voter registration. check your deadlines, your voter registration, and statewide rules for voting here : https://t.co/peqKuEHHTI
— meaghan 🩶 (@Deja___Entendu) September 16, 2026
El registro el mismo día permite que ciudadanos elegibles completen su inscripción y voten durante una misma jornada, incluso durante determinados períodos de votación anticipada.
Las reglas varían entre estados. NCSL señala que varias jurisdicciones permiten registrarse hasta Election Day, mientras otras limitan esta alternativa a la votación anticipada.
- Qué hacer: revisar cuanto antes Vote.gov y confirmar tanto el estado de la inscripción como la fecha límite correspondiente al método que se utilizará.
Para nuevos ciudadanos estadounidenses, Vote.gov advierte que deben haber obtenido oficialmente la ciudadanía antes de registrarse. Los residentes permanentes que todavía no son ciudadanos no deben hacerlo.
Fuentes: NCSL.