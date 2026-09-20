Fechas límite para registrarse y votar en las elecciones de 2026: el calendario cambia según el estado

Las elecciones generales serán el 3 de noviembre, pero no existe una fecha nacional única para inscribirse. El método elegido también puede cambiar el plazo.

Los ciudadanos elegibles todavía tienen tiempo para registrarse para las elecciones generales de 2026, pero las primeras fechas límite comienzan a llegar en octubre.

Por qué importa: perder el plazo aplicable en un estado puede impedir votar el 3 de noviembre, aunque otros estados permiten registrarse incluso el mismo día de la elección.

Fechas límite para registrarse para votar en 2026

Hasta el 4 de octubre, todos los ciudadanos elegibles pueden utilizar al menos un método de registro disponible en su estado, según el Center for Election Innovation & Research (CEIR).

A partir de entonces, el calendario comienza a variar considerablemente. Vote.gov confirma que Estados Unidos no tiene una fecha límite nacional para registrarse.

El dato: algunos estados cierran el registro hasta 30 días antes de una elección, mientras otros mantienen alternativas disponibles hasta el propio Election Day.

El sistema también cambia según la modalidad. Los plazos pueden ser diferentes para registrarse presencialmente, por correo o mediante internet.

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Treinta y ocho estados mantienen la misma fecha límite para todos sus métodos de registro anticipado, según los datos proporcionados por CEIR.