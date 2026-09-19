Voto por correo rumbo a noviembre: lo que cambió en algunos estados esta semana

La Corte Suprema frenó cambios federales al manejo de boletas por correo, mientras Pensilvania, Florida y Ohio mantienen reglas y fechas propias para noviembre.

La Corte Suprema rechazó el intento del Gobierno de aplicar nuevas reglas del Servicio Postal (USPS) sobre las boletas electorales por correo antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Por qué importa: La decisión reduce la incertidumbre sobre cambios federales de última hora, pero los votantes todavía deben cumplir los requisitos establecidos por cada estado.

Voto por correo tras fallo de la Corte Suprema

Election officials say voters won’t see changes to mail-in ballots amid Supreme Court ruling https://t.co/JB9dondjWO — KSAT 12 (@ksatnews) September 19, 2026

La decisión del 14 de septiembre mantiene bloqueadas por ahora las modificaciones mientras continúa la disputa sobre las reglas postales.

El resultado permite que los estados sigan preparando las elecciones bajo sus procedimientos establecidos, cuando algunos ya comenzaron a distribuir boletas.

El fallo responde a una solicitud de emergencia y no representa necesariamente una decisión definitiva sobre la legalidad de las reglas cuestionadas.

El juez Brett Kavanaugh coincidió con el resultado, mientras Samuel Alito y Clarence Thomas discreparon, según la información del caso proporcionada.

El límite: El bloqueo para estas elecciones no significa que haya terminado el litigio sobre las facultades de USPS.