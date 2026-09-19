Voto por correo rumbo a noviembre: lo que cambió en algunos estados esta semana
Publicado el18/09/2026 a las 19:00
La Corte Suprema frenó cambios federales al manejo de boletas por correo, mientras Pensilvania, Florida y Ohio mantienen reglas y fechas propias para noviembre.
La Corte Suprema rechazó el intento del Gobierno de aplicar nuevas reglas del Servicio Postal (USPS) sobre las boletas electorales por correo antes de las elecciones del 3 de noviembre.
Por qué importa: La decisión reduce la incertidumbre sobre cambios federales de última hora, pero los votantes todavía deben cumplir los requisitos establecidos por cada estado.
Voto por correo tras fallo de la Corte Suprema
Election officials say voters won’t see changes to mail-in ballots amid Supreme Court ruling https://t.co/JB9dondjWO
— KSAT 12 (@ksatnews) September 19, 2026
La decisión del 14 de septiembre mantiene bloqueadas por ahora las modificaciones mientras continúa la disputa sobre las reglas postales.
El resultado permite que los estados sigan preparando las elecciones bajo sus procedimientos establecidos, cuando algunos ya comenzaron a distribuir boletas.
El fallo responde a una solicitud de emergencia y no representa necesariamente una decisión definitiva sobre la legalidad de las reglas cuestionadas.
El juez Brett Kavanaugh coincidió con el resultado, mientras Samuel Alito y Clarence Thomas discreparon, según la información del caso proporcionada.
El límite: El bloqueo para estas elecciones no significa que haya terminado el litigio sobre las facultades de USPS.
Pensilvania ya comenzó a enviar boletas
En Pensilvania, algunos condados comenzaron a enviar boletas durante septiembre, mientras sus 67 condados continúan preparando la elección bajo los procedimientos actuales.
El 19 de octubre es el último día para registrarse. Los electores tienen hasta las 5 p.m. del 27 de octubre para solicitar una boleta por correo.
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Las boletas completadas deben llegar a la oficina electoral del condado antes de las 8 p.m. del 3 de noviembre. El matasellos no es suficiente.
Además, el elector debe utilizar el sobre oficial correspondiente y completar, firmar y fechar correctamente la declaración exterior para que su voto pueda ser contabilizado.
El dato: Cualquier votante registrado en Pensilvania puede solicitar una boleta por correo sin presentar una justificación.
Florida mantiene el voto por correo vigente
Florida también mantiene su sistema. La fecha límite para registrarse es el 5 de octubre y para solicitar el envío de una boleta es el 22 de octubre.
El período obligatorio de votación anticipada será del 24 al 31 de octubre, aunque los condados pueden habilitar determinadas jornadas adicionales.
La regla fundamental aparece al devolver la boleta: debe ser recibida por el Supervisor de Elecciones antes de las 7 p.m. del 3 de noviembre.
Para la mayoría de los votantes, enviarla ese mismo día no basta. Florida establece que la fecha del matasellos no sustituye el requisito de recepción.
Qué revisar: La solicitud requiere información de identificación que pueda ser verificada por el Supervisor de Elecciones del condado.
Ohio también tiene sus propios plazos
Ohio comenzará el envío general de boletas ausentes el 6 de octubre, según la información proporcionada, mientras los militares y ciudadanos en el extranjero tienen un calendario diferente.
Los electores regulares deberán asegurarse de que su boleta llegue a la junta electoral correspondiente antes de las 7:30 p.m. del 3 de noviembre.
La SB 293 cambió el tratamiento de las boletas regulares recibidas después del cierre, haciendo especialmente importante no esperar hasta el último momento para devolverlas.
Para los votantes hispanos, la diferencia entre estados es clave: el fallo federal aporta estabilidad, pero no crea una sola regla nacional para votar por correo.
La conclusión práctica rumbo a noviembre es sencilla: Pensilvania, Florida y Ohio mantienen sus propios procedimientos y plazos, que cada elector debe cumplir para que su boleta llegue a tiempo.
¿Qué significa para los hispanos en Estados Unidos?
Para los votantes hispanos, la decisión aporta mayor certeza sobre las reglas que estarán vigentes mientras se acercan las elecciones de noviembre.
Sin embargo, no existe una regla única para votar por correo en todo el país. Pensilvania, Florida y Ohio mantienen diferentes fechas, requisitos de identificación y plazos para recibir las boletas.
El impacto práctico es especialmente importante para quienes dependen del correo para votar por motivos laborales, familiares, de movilidad o simplemente por conveniencia.
Así, uno de los temas electorales más relevantes de la semana deja una consecuencia inmediata: menos incertidumbre sobre cambios federales de última hora, pero mayor responsabilidad para conocer y cumplir los plazos estatales.