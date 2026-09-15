Corte Suprema frena cambios al voto por correo: ¿qué pasará en Pensilvania?

Corte frena nuevas reglas

Pensilvania mantiene sus procedimientos

Boletas ya están enviándose

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el intento del Gobierno de aplicar nuevas reglas del Servicio Postal (USPS) sobre el manejo de boletas electorales por correo para las elecciones de noviembre de 2026.

La decisión del 14 de septiembre mantiene bloqueada, por ahora, la implementación de esas modificaciones y permite que Pensilvania continúe operando bajo los procedimientos previstos para sus 67 condados.

El secretario de Estado de Pensilvania, Al Schmidt, celebró la resolución porque llega cuando algunos condados ya comenzaron a distribuir boletas para las elecciones generales del 3 de noviembre.

“Este fallo representa una importante victoria para los votantes de Pensilvania y, lo que es más importante, proporciona la tan necesaria resolución definitiva para los votantes y los condados de cara a las elecciones de este año”, dijo Schmidt.

Corte Suprema frena cambios al voto por correo en Pensilvania

Pennsylvania Secretary of State Al Schmidt on Tuesday commended the U.S. Supreme Court’s ruling regarding mail-in ballots, with seven weeks remaining until the election. https://t.co/5U7WSYFgh0 pic.twitter.com/qifnk7lJyQ — abc27 News (@abc27News) September 15, 2026

La mayoría señaló que el Gobierno no había demostrado probabilidades suficientes de éxito en su impugnación de la orden preliminar y que los factores considerados para conceder una suspensión de emergencia tampoco favorecían su solicitud.

El juez Brett Kavanaugh coincidió con el resultado, aunque sostuvo que las reglas podrían estar dentro de las facultades legales de USPS; su principal objeción fue aplicarlas en las elecciones de 2026 sin tiempo suficiente para que las autoridades locales se adaptaran.

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Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas discreparon de la decisión y consideraron que el Gobierno había presentado argumentos suficientes para que las nuevas reglas pudieran entrar en vigor mientras continuaba el litigio.

Por ello, el fallo representa una decisión sobre la solicitud de emergencia y no una sentencia definitiva que cierre el litigio sobre la legalidad de las reglas postales.