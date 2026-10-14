Gobernador de California 2026: Becerra y Hilton, lo que debes saber
Publicado el 14/10/2026 a las 08:33
La elección para gobernador de California se decide el martes 3 de noviembre de 2026. Los votantes elegirán entre el demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton, quienes avanzaron en la primaria del 2 de junio, en la que pasan los dos candidatos más votados, entre 61 aspirantes en la boleta. El puesto queda abierto porque el gobernador demócrata Gavin Newsom no puede buscar un tercer mandato. Además, los republicanos no ganan una gubernatura en California desde 2006.
Por qué importa
Según el Public Policy Institute of California (PPIC), con base en encuestas de octubre de 2025 a julio de 2026, los latinos son el 38% de los adultos del estado, pero solo el 29% de los votantes probables. Los blancos son el 35% de los adultos y el 47% de los votantes probables. Es decir, la participación de la comunidad latina puede pesar en el resultado.
El PPIC también calcula que, entre los votantes probables, los latinos son el 34% de los demócratas, el 23% de los republicanos y el 24% de los independientes. Además, el 59% de los adultos no registrados para votar, entre ellos los no ciudadanos, son latinos.
Dos temas han marcado los mensajes de ambos candidatos: el costo de la vivienda y los servicios, y las políticas de inmigración. Los dos tocan el bolsillo y la vida familiar de muchos hogares latinos. Según CNN, si Becerra gana, sería el primer gobernador latino de California en más de 150 años.
Xavier Becerra (Demócrata)
Becerra fue secretario federal de Salud y Servicios Humanos (HHS) de 2021 a 2025 y fiscal general de California de 2017 a 2021. Las fuentes consultadas no indican que ocupe actualmente un cargo.
- Costo de vida: según la guía de votantes de CalMatters, su plataforma se centra en frenar los precios de la vivienda y de los servicios públicos. Dice que declarará un estado de emergencia para congelar las tarifas de seguros y servicios públicos, y quiere combatir lo que considera abusos de precios.
- Inmigración: en el debate de CNN del 30 de septiembre, criticó el trato indiscriminado de la administración Trump a los inmigrantes, tanto en la frontera como dentro de los estados por parte de agentes de ICE.
Steve Hilton (Republicano)
Hilton es comentarista político. Según las fuentes consultadas, el presidente Trump lo respaldó a inicios de abril de 2026.
- Inmigración y cumplimiento de la ley: en el debate de CNN cuestionó el trabajo de Becerra en inmigración como secretario de HHS durante el gobierno de Biden. También dijo que el partido de Becerra no aplica la ley de California tal como está hoy, y lo acusó de desmantelar las protecciones para niños migrantes. En las fuentes consultadas no se encontró el detalle de su propuesta migratoria.
- Economía: según ABC7, en la conferencia de NALEO, en julio de 2026, dijo que no es ideólogo y que su campaña se enfoca en los californianos de clase trabajadora.
Lo que dicen las encuestas
Las encuestas con intención de voto que encontramos muestran a Becerra por delante, aunque con metodologías y fechas distintas:
- Independent Voter News (fecha listada: 4 de octubre de 2026; las fechas de campo no se confirmaron): Becerra 48%, Hilton 38% y otros 14%, con 2,906 votantes probables y margen de ±2.5%, según 270toWin.
- Berkeley IGS (reportado por Parriva; del 3 al 9 de agosto de 2026, en línea, en inglés y español; 2,310 votantes probables): entre los latinos probables, Becerra 57%, Hilton 35% y 8% indecisos. A nivel estatal, Becerra 55% y Hilton 37%.
Aparte, la encuesta de NBCUniversal Local/Telemundo (Mason-Dixon), publicada el 30 de septiembre, midió la satisfacción con los candidatos, no la intención de voto: 49% se dice satisfecho con tener a Becerra y Hilton como opciones, 25% insatisfecho y 26% indeciso.
Las encuestas son una foto del momento y no garantizan el resultado.
Lo último de la campaña
Los dos candidatos se enfrentaron en un debate organizado por CNN en Los Ángeles el miércoles 30 de septiembre de 2026. NPR/KQED reportó que probablemente sería el único encuentro entre ambos; no se confirmaron más debates.
Además, los condados debían empezar a enviar por correo las boletas de la elección general a más tardar el lunes 5 de octubre. Por ley, se envía boleta por correo a todo votante registrado activo. CalMatters actualizó su guía de la carrera, con perfiles y posturas de ambos candidatos, hace unos días.
Qué puedes hacer
- Revisa tu boleta por correo. Si estás registrado como votante activo, deberías recibirla.
- Regístrate a tiempo. El lunes 19 de octubre es el último día para registrarte en línea. Después de esa fecha, puedes registrarte y votar de forma condicional en la oficina electoral de tu condado hasta el Día de la Elección.
- Vota antes si lo prefieres. Desde el sábado 24 de octubre abren los primeros centros de votación anticipada en persona en los condados que operan bajo la Ley de Elección del Votante (Voter’s Choice Act). El sábado 31 de octubre habrá lugares abiertos en todo el estado.
- Si votas por correo, la Secretaría de Estado recomienda enviar la boleta a más tardar el martes 27 de octubre. Debe tener matasellos del 3 de noviembre o antes y llegar a la oficina electoral a más tardar el 10 de noviembre.
- El Día de la Elección, martes 3 de noviembre, las urnas abren de 7:00 a. m. a 8:00 p. m. hora del Pacífico (de 10:00 a. m. a 11:00 p. m. ET).
- Infórmate en la página de la Secretaría de Estado de California y en la guía de votantes de CalMatters, que incluye las posturas de ambos candidatos.
Fuentes: Wikipedia; CalMatters (guía de votantes); CalMatters (ayuda para votar); CNN; ABC7; NPR; NBC Los Angeles; 270toWin; Parriva; PPIC (votantes probables); PPIC (perfiles de votantes y partidos); Secretaría de Estado de California