La elección para gobernador de California se decide el martes 3 de noviembre de 2026. Los votantes elegirán entre el demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton, quienes avanzaron en la primaria del 2 de junio, en la que pasan los dos candidatos más votados, entre 61 aspirantes en la boleta. El puesto queda abierto porque el gobernador demócrata Gavin Newsom no puede buscar un tercer mandato. Además, los republicanos no ganan una gubernatura en California desde 2006.

Por qué importa

Según el Public Policy Institute of California (PPIC), con base en encuestas de octubre de 2025 a julio de 2026, los latinos son el 38% de los adultos del estado, pero solo el 29% de los votantes probables. Los blancos son el 35% de los adultos y el 47% de los votantes probables. Es decir, la participación de la comunidad latina puede pesar en el resultado.

El PPIC también calcula que, entre los votantes probables, los latinos son el 34% de los demócratas, el 23% de los republicanos y el 24% de los independientes. Además, el 59% de los adultos no registrados para votar, entre ellos los no ciudadanos, son latinos.

Dos temas han marcado los mensajes de ambos candidatos: el costo de la vivienda y los servicios, y las políticas de inmigración. Los dos tocan el bolsillo y la vida familiar de muchos hogares latinos. Según CNN, si Becerra gana, sería el primer gobernador latino de California en más de 150 años.

Xavier Becerra (Demócrata)

Becerra fue secretario federal de Salud y Servicios Humanos (HHS) de 2021 a 2025 y fiscal general de California de 2017 a 2021. Las fuentes consultadas no indican que ocupe actualmente un cargo.

Costo de vida: según la guía de votantes de CalMatters, su plataforma se centra en frenar los precios de la vivienda y de los servicios públicos. Dice que declarará un estado de emergencia para congelar las tarifas de seguros y servicios públicos, y quiere combatir lo que considera abusos de precios.

según la guía de votantes de CalMatters, su plataforma se centra en frenar los precios de la vivienda y de los servicios públicos. Dice que declarará un estado de emergencia para congelar las tarifas de seguros y servicios públicos, y quiere combatir lo que considera abusos de precios. Inmigración: en el debate de CNN del 30 de septiembre, criticó el trato indiscriminado de la administración Trump a los inmigrantes, tanto en la frontera como dentro de los estados por parte de agentes de ICE.

Steve Hilton (Republicano)

Hilton es comentarista político. Según las fuentes consultadas, el presidente Trump lo respaldó a inicios de abril de 2026.