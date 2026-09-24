El voto latino rejuvenece: La nueva generación cambia la conversación en 2026

Casi 39 millones de latinos podrán votar en 2026, mientras una nueva generación nacida en EEUU gana peso dentro del electorado.

Casi 39 millones de hispanos podrán votar en 2026. Pero el cambio más interesante no es solamente cuántos somos: es quiénes somos, qué generación está llegando a las urnas y qué esperamos del futuro. Por qué importa: Los hispanos representan aproximadamente el 16% de los votantes elegibles del país. Y buena parte del crecimiento viene de jóvenes nacidos en Estados Unidos que pueden mirar la economía, la inmigración y el sueño americano de manera diferente a sus padres. Una conversación que muchas familias latinas conocen Imagine una familia latina cenando un domingo. Los padres llegaron a Estados Unidos hace 20 o 30 años. Trabajaron, criaron a sus hijos, tal vez compraron una casa. Quizás abrieron un pequeño negocio e hicieron sacrificios para que sus hijos fueran a la universidad. Así fue el caso conmigo. Si usted les pregunta si progresaron, probablemente tengan mucho que contar y con mucho orgullo, la respuesta es positiva. Ahora mire al otro lado de la mesa: Su hija tiene 32 años. Nació aquí, estudió, trabaja tiempo completo. Puede ganar más de lo que sus padres ganaban a su edad. Pero la casa que sus padres pudieron comprar quizá hoy esté fuera de su alcance. El seguro médico cuesta más. Formar una familia puede parecer económicamente complicado. Y un buen salario no siempre compra la tranquilidad que esperaba. Los padres y la hija pueden amar a este país. Pueden compartir valores, cultura y hasta la misma mesa todos los domingos. Pero no necesariamente ven el futuro de la misma manera. Bienvenidos al electorado latino de 2026.

Casi 39 millones de votantes elegibles Pew Research Center proyecta unos 38.95 millones de hispanos elegibles para votar en 2026, aproximadamente el 16% del electorado estadounidense. Desde las elecciones de medio término de 2022, esa población creció en unos 5.25 millones. Pero aquí está el dato que más me llama la atención. Más de 4 millones de hispanos cumplieron 18 años entre 2022 y 2026. Según Pew, ellos representan aproximadamente el 80% del crecimiento del electorado hispano durante esos cuatro años. En otras palabras, gran parte del nuevo poder electoral latino no llegó recientemente a Estados Unidos. Nació aquí. Además, el electorado hispano es considerablemente más joven que el electorado nacional. Los datos demográficos más recientes utilizados por Pew muestran que 30% de los votantes hispanos elegibles tiene entre 18 y 29 años, frente a 20% del electorado general. Otro 36% tiene entre 30 y 49 años. Eso significa que aproximadamente dos de cada tres votantes hispanos elegibles tienen menos de 50 años. Padres e hijos pueden medir el sueño americano de manera diferente

Aquí es donde los números se vuelven personales. Pew preguntó a adultos latinos cómo comparaban su nivel de vida con el que tenían sus padres a la misma edad. Entre los inmigrantes latinos, 70% dijo que vive mejor que sus padres .

. Entre los latinos nacidos en Estados Unidos, solamente 49% dijo lo mismo.

Y entre la segunda generación —personas nacidas aquí con al menos un padre inmigrante— la cifra fue 53%. Hay otra diferencia. Cuando Pew preguntó si el sueño americano se había vuelto más difícil de alcanzar que para sus padres: 35% de los inmigrantes latinos respondió que sí.

Entre los latinos nacidos aquí, fue 48%.

Entre la segunda generación, 44%. Eso no nos dice cómo votará nadie. Pero sí nos dice algo que vale la pena escuchar. Dos generaciones de una misma familia pueden mirar exactamente el mismo país y medir el progreso de manera diferente. ¿Y esto qué significa para usted? Probablemente que debemos tener cuidado cada vez que alguien habla del “voto latino” como si fuera una sola cosa.

Pensemos en quién cabe dentro de esa etiqueta. Un empresario cubanoamericano en Miami. Una trabajadora mexicana en Nevada. Un veterano puertorriqueño en Florida. Una familia que trabaja en agricultura en California. Un joven de segunda generación en Arizona intentando comprar su primera casa. Todos pueden identificarse como latinos. Eso no significa que tengan las mismas prioridades políticas. Ni siquiera significa que dos personas de la misma familia las tengan. La economía puede unir donde la política divide Cuando Pew preguntó a los latinos qué significa el sueño americano, alrededor de seis de cada diez lo relacionaron con temas económicos: seguridad financiera, oportunidad económica o poder comprar una vivienda. Eso ayuda a explicar por qué una conversación sobre política latina no puede quedarse solamente en inmigración. La inmigración puede ser profundamente personal. También lo puede ser pagar la renta. O conseguir seguro médico. O poder comprar una casa. O preguntarse si sus hijos vivirán mejor que usted. Y no nos olvidemos el precio de gasolina que la semana pasada llegó al $4.32 cuando hace un año estaba a $3.18 por galón. UnidosUS publicó recientemente un análisis de su encuesta bipartidista de votantes hispanos y describe aproximadamente al 38% del electorado hispano como un “centro movible”: independientes, indecisos o personas que cruzaron líneas partidistas en 2024. Según el análisis de UnidosUS, ese grupo expresa ansiedad económica, es escéptico de ambos partidos y tiene menos probabilidades de haber sido contactado por candidatos. Es importante decir exactamente qué es ese número: es una interpretación de UnidosUS basada en su propia encuesta, no una descripción universal de todos los votantes latinos.

Pero plantea una pregunta interesante para 2026: ¿Qué pasa si millones de votantes latinos ya no creen que ningún partido puede dar por sentado su voto? MundoNow Reality Check Afirmación: “El voto latino se está moviendo hacia un partido.” Cuidado. Los resultados electorales pueden mostrar cambios entre una elección y otra. Las encuestas pueden mostrar cambios en identificación partidista o intención de voto. Pero casi 39 millones de votantes elegibles, con diferentes edades, países de origen, ingresos, historias familiares y prioridades, no se mueven necesariamente como un bloque. La pregunta más útil no es simplemente si “los latinos” están girando hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Es qué está pasando que distintos grupos de votantes latinos reconsideren sus opciones? Cinco preguntas antes de votar Antes de decidir, vale la pena hacerse algunas preguntas sencillas. ¿Qué gasto de mi familia ha aumentado más? ¿Qué nivel de gobierno controla realmente ese problema? ¿El candidato explica cómo funcionaría su propuesta o solamente dice qué quiere conseguir? ¿Su historial coincide con lo que promete ahora? ¿Quién gana, quién paga y qué consecuencias podría tener la política que propone?

No siempre habrá una respuesta sencilla. Ese es precisamente el punto. Aquí comienza DECISIÓN 2026 Entre ahora y el 3 de noviembre, MundoNow va a entrar en algunas de las contiendas congresionales más competitivas del país. Vamos a comparar candidatos. Vamos a revisar sus historiales. Vamos a examinar sus propuestas sobre costo de vida, inmigración, salud, impuestos, vivienda, empleo y otros temas que afectan directamente a nuestras comunidades. Y cuando una campaña haga una afirmación importante, intentaremos comprobarla. No vamos a decirle por quién votar. Nuestra responsabilidad es otra. Mostrarle qué propone cada candidato, qué puede realmente hacer, qué dicen los datos y qué consecuencias podrían tener esas decisiones para usted y su familia. Después, la decisión es suya.