Voto hispano vuelve a moverse y desafía la apuesta republicana en Texas y Florida

Una encuesta Times/Siena muestra una amplia ventaja demócrata entre hispanos probables, pero todavía no permite concluir cómo votarán distritos específicos en noviembre.

Los demócratas aventajan 64% a 29% a los republicanos entre votantes hispanos probables en la preferencia para el Congreso, según Times/Siena, citado por EFE.

Por qué es importante: El movimiento llega después del avance republicano de 2024 y podría pesar especialmente en distritos de Texas y Florida con fuerte población hispana.

Del avance de Trump a una diferencia de 35 puntos

Voto hispano rumbo a las elecciones de medio término en EE. UU.: demócratas 53% y republicanos 29%, una ventaja de 24 puntos, según cifras de YouGov de septiembre de 2026 difundidas por DatoWorld. https://t.co/otor8wfnSN — El Nuevo País (@ElNuevoPais2026) September 24, 2026

El contraste con 2024 es considerable: antes de aquellas presidenciales, Times/Siena registraba apenas siete puntos de ventaja para Kamala Harris sobre Donald Trump entre hispanos.

Ahora, el sondeo realizado del 8 al 13 de septiembre sitúa además la aprobación de Trump entre los hispanos en 26%, según EFE.

El dato: La encuesta nacional refleja intención de voto para el Congreso. No demuestra que inmigración sea la única causa del movimiento.

En Texas, otra encuesta de UnidosUS encontró que 54% de los latinos consultados en cinco distritos competitivos apoyaría al candidato demócrata y 27% al republicano.

Ese estudio también encontró que el costo de vida y la inflación encabezaban las preocupaciones relacionadas con Trump, seguidas por otros asuntos, incluida la política migratoria.