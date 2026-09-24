Voto hispano vuelve a moverse y desafía la apuesta republicana en Texas y Florida
Publicado el24/09/2026 a las 06:17
Una encuesta Times/Siena muestra una amplia ventaja demócrata entre hispanos probables, pero todavía no permite concluir cómo votarán distritos específicos en noviembre.
Los demócratas aventajan 64% a 29% a los republicanos entre votantes hispanos probables en la preferencia para el Congreso, según Times/Siena, citado por EFE.
Por qué es importante: El movimiento llega después del avance republicano de 2024 y podría pesar especialmente en distritos de Texas y Florida con fuerte población hispana.
Del avance de Trump a una diferencia de 35 puntos
Voto hispano rumbo a las elecciones de medio término en EE. UU.: demócratas 53% y republicanos 29%, una ventaja de 24 puntos, según cifras de YouGov de septiembre de 2026 difundidas por DatoWorld. https://t.co/otor8wfnSN
— El Nuevo País (@ElNuevoPais2026) September 24, 2026
El contraste con 2024 es considerable: antes de aquellas presidenciales, Times/Siena registraba apenas siete puntos de ventaja para Kamala Harris sobre Donald Trump entre hispanos.
Ahora, el sondeo realizado del 8 al 13 de septiembre sitúa además la aprobación de Trump entre los hispanos en 26%, según EFE.
- El dato: La encuesta nacional refleja intención de voto para el Congreso. No demuestra que inmigración sea la única causa del movimiento.
En Texas, otra encuesta de UnidosUS encontró que 54% de los latinos consultados en cinco distritos competitivos apoyaría al candidato demócrata y 27% al republicano.
Ese estudio también encontró que el costo de vida y la inflación encabezaban las preocupaciones relacionadas con Trump, seguidas por otros asuntos, incluida la política migratoria.
Texas apostó a conservar el avance latino de 2024
La situación resulta especialmente relevante porque los republicanos rediseñaron distritos de Texas después de sus avances entre votantes hispanos.
Varios escaños incorporaron más electores latinos mientras sus nuevas líneas buscaban condiciones más favorables para candidatos republicanos.
- La paradoja: Distritos diseñados bajo la expectativa de conservar parte del avance republicano de 2024 enfrentan ahora señales de otro movimiento entre votantes latinos.
El Distrito 28 muestra ese riesgo electoral: su población elegible para votar es casi 87% hispana y Trump ganó allí por diez puntos en 2024.
Sin embargo, las estimaciones distritales publicadas por The New York Times no son encuestas realizadas individualmente en esos distritos ni constituyen pronósticos electorales.
Florida pone el foco sobre María Elvira Salazar
En Florida, el análisis citado por EFE estima una posible ventaja demócrata de 21 puntos en el Distrito 27, representado por la republicana María Elvira Salazar.
Ese distrito de Miami-Dade tiene una importante presencia cubana y Trump obtuvo allí una ventaja de 15 puntos durante las elecciones presidenciales de 2024.
- La advertencia: Salazar dijo recientemente a Trump que hispanos que ayudaron a llevarlo nuevamente a la Casa Blanca se sienten “traicionados” por las deportaciones.
Las cifras tampoco permiten atribuir automáticamente el cambio a la política migratoria. Economía, vivienda, atención médica y costo de vida siguen pesando entre los votantes hispanos.
El voto hispano será una pieza clave en noviembre
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Texas ofrece otras señales de competencia: los demócratas han colocado varios distritos de mayoría hispana entre sus objetivos electorales.
Pero el comportamiento latino no es uniforme. Resultados de 2024 mostraron votantes que respaldaron a Trump mientras escogían candidatos demócratas en otras contiendas de la misma boleta.
- Qué sigue: En noviembre se renovará toda la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado.
Las encuestas muestran un cambio respecto a 2024, pero todavía no establecen cómo terminarán votando los hispanos ni cuánto de ese movimiento llegará a cada distrito.
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FUENTE: EFE / Texas Tribune