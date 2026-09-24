Juez frena a Trump y restablece acceso de CNN, MS NOW y Politico
Publicado el24/09/2026 a las 02:50
La orden obliga a la Casa Blanca a restablecer las acreditaciones retiradas, pero la medida es temporal y estará vigente durante 14 días.
- El juez federal Timothy Kelly ordenó restablecer de inmediato el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca, después del veto impuesto por el presidente Donald Trump, según informó EFE.
Por qué importa: La decisión suspende temporalmente el veto mientras el tribunal analiza si la Casa Blanca violó garantías constitucionales al retirar las credenciales.
El juez cuestiona cómo Trump retiró los pases a la prensa
Kelly consideró probable que la retirada de las acreditaciones se produjera sin el “debido proceso adecuado” para los medios afectados.
La orden de emergencia estará vigente durante 14 días, hasta el próximo 8 de octubre, salvo que el tribunal emita otra decisión antes.
Federal Judge Timothy Kelly ordered the Trump administration to reinstate CNN, MS NOW and Politico’s access to the White House after they were banned from the premises by President Donald Trump. https://t.co/CQJ2HhM31q pic.twitter.com/fwYFQZFCiq
— CNN Breaking News (@cnnbrk) September 24, 2026
Lo que cambia: CNN, MS NOW y Politico deben recuperar inmediatamente las acreditaciones que les fueron retiradas el pasado viernes.
- La demanda sostiene que el veto constituye una represalia por el contenido de sus informaciones y una violación de la Primera Enmienda.
Según Politico, citado por EFE, la decisión afectó a 78 periodistas vinculados con los tres medios.
Kelly ya había cuestionado durante la audiencia del miércoles que los pases fueran retirados sin reglas claras y sin una notificación previa suficiente.
La seguridad nacional queda bajo cuestionamiento
La Administración Trump sostuvo ante el tribunal que el presidente puede establecer las condiciones de acceso y que disponer de una acreditación no constituye un derecho constitucional específico.
“El acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho”, afirmó el abogado del Departamento de Justicia Michael Velchik durante la audiencia, según EFE.
La posición del Gobierno: La defensa argumentó que la publicación de información clasificada podía justificar restricciones vinculadas con la seguridad nacional.
Kelly, sin embargo, señaló en su fallo que no encontró hechos que demostraran que retirar esas acreditaciones protegiera la seguridad nacional.
- Trump había acusado a CNN, MS NOW y Politico de publicar “ficción y mentiras” sobre su Administración y también había invocado razones de seguridad nacional.
- Los abogados de los medios cuestionaron esa explicación y argumentaron que las primeras declaraciones públicas del presidente se concentraron en informaciones que consideraba falsas o negativas.
El fallo no resuelve todavía la demanda de CNN, Politico y MS Now
La decisión de Kelly es una orden temporal de emergencia. Por tanto, no determina todavía si Trump violó definitivamente la Primera Enmienda al retirar las credenciales.
El límite: Los tres medios recuperan el acceso mientras el tribunal estudia el fondo del caso y las reclamaciones constitucionales presentadas en la demanda.
- La controversia también tuvo consecuencias sobre la cobertura presidencial. Otras cadenas suspendieron su participación en el sistema de rotación conocido como “pool”.
Ese mecanismo permite que un grupo reducido de periodistas cubra determinados actos presidenciales y comparta posteriormente información e imágenes con otros medios.
La protesta limitó además la difusión de imágenes de Trump durante la Asamblea General de Naciones Unidas, de acuerdo con EFE.
Qué sigue: La orden permanecerá vigente hasta el 8 de octubre, a menos que el juez emita antes una nueva decisión sobre el acceso de los medios.