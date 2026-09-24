Juez frena a Trump y restablece acceso de CNN, MS NOW y Politico

La orden obliga a la Casa Blanca a restablecer las acreditaciones retiradas, pero la medida es temporal y estará vigente durante 14 días.

El juez federal Timothy Kelly ordenó restablecer de inmediato el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca, después del veto impuesto por el presidente Donald Trump, según informó EFE.

Por qué importa: La decisión suspende temporalmente el veto mientras el tribunal analiza si la Casa Blanca violó garantías constitucionales al retirar las credenciales.

El juez cuestiona cómo Trump retiró los pases a la prensa

Kelly consideró probable que la retirada de las acreditaciones se produjera sin el “debido proceso adecuado” para los medios afectados.

La orden de emergencia estará vigente durante 14 días, hasta el próximo 8 de octubre, salvo que el tribunal emita otra decisión antes.

Federal Judge Timothy Kelly ordered the Trump administration to reinstate CNN, MS NOW and Politico’s access to the White House after they were banned from the premises by President Donald Trump. https://t.co/CQJ2HhM31q pic.twitter.com/fwYFQZFCiq — CNN Breaking News (@cnnbrk) September 24, 2026

Lo que cambia: CNN, MS NOW y Politico deben recuperar inmediatamente las acreditaciones que les fueron retiradas el pasado viernes.