Mario murió tras huir de ICE y Wilber fue baleado: ¿Qué pasa con estos operativos?
Publicado el25/09/2026 a las 11:36
La muerte de un guatemalteco en Michigan y el tiroteo contra un venezolano en Texas vuelven a poner bajo escrutinio las detenciones vehiculares de ICE.
Mario David Coronado Juárez murió tras chocar contra un árbol en Grand Rapids, Michigan, después de huir de un intento de detención de ICE.
Por qué importa: El caso ocurre mientras otros operativos vehiculares han terminado con disparos y aumenta el debate sobre los protocolos utilizados por ICE.
Congresista Tlaib acusa a ICE, pero DHS ofrece otra versión
La congresista demócrata Rashida Tlaib responsabilizó directamente a la agencia: “ICE mató a otro hombre” y aseguró que sus agentes persiguieron a Coronado.
ICE killed another man. His name is Mario David Coronado Juarez.
Mario lived and worked in Michigan for 7 years as a construction worker, sending money home to his kids in Guatemala.
ICE pursued him in an unmarked car, causing a fatal car crash.
These killings have to stop.… pic.twitter.com/ZqoTY4gWiP
— Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) September 24, 2026
DHS sostiene algo diferente: asegura que sus agentes intentaron detener el vehículo, pero suspendieron la acción cuando el conductor huyó a alta velocidad.
Según el Gobierno, los agentes encontraron posteriormente el automóvil incendiado tras impactar contra un árbol y trataron de auxiliar al conductor.
On September 20, ICE officers attempted a stop of a vehicle registered to a known criminal illegal alien with multiple alcohol related driving offenses who is also wanted in Guatemala for a drunk and disorderly charge, during a targeted enforcement operation in Grand Rapids,… https://t.co/l0GJ30X477
— Homeland Security (@DHSgov) September 24, 2026
DHS también asegura que Coronado no era el objetivo original. El automóvil estaba registrado a nombre de otra persona buscada por las autoridades migratorias.
La disputa: La investigación deberá esclarecer si existió una persecución activa y qué ocurrió exactamente entre el intento de detención y el choque.
Wilber Garces fue baleado durante otro operativo de ICE
Ese mismo 20 de septiembre, Wilber Rafael Garces Perez, venezolano de 28 años, fue baleado por un agente de ICE durante un operativo en Austin, Texas.
Su abogada sostiene que trabajaba como repartidor de DoorDash cuando agentes en un vehículo sin distintivos intervinieron. El caso permanece bajo investigación.
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Las autoridades federales mantienen a Garces Perez bajo custodia. Su defensa también ha cuestionado la atención médica que recibió después del tiroteo.
El dato: Los casos no prueban por sí solos un patrón de conducta ilegal, pero se suman a otros incidentes que han provocado cuestionamientos sobre estas tácticas.
ICE ya revisó temporalmente las paradas vehiculares
Las preocupaciones no comenzaron con Mario y Wilber. En julio, DHS suspendió temporalmente la mayoría de las paradas vehiculares de ICE después de tiroteos mortales en Texas y Maine.
La medida buscaba permitir capacitación adicional sobre estas intervenciones, pero fue revertida después de que Trump defendiera las paradas como herramienta de ICE.
- La agencia opera además a una escala creciente. CBS News encontró que ICE realizó un promedio superior a 1,580 arrestos diarios en julio, récord durante la actual administración.
El proceso: DHS informó posteriormente sobre capacitación adicional en paradas vehiculares de alto riesgo y otras situaciones de seguridad.
¿Existe un patrón en los operativos de ICE?
Los episodios abren preguntas sobre cuándo ICE debe perseguir un vehículo, cuándo abandonar una intervención y qué alternativas pueden reducir riesgos para agentes, inmigrantes y terceros.
DHS argumenta que las fugas y la resistencia pueden generar situaciones peligrosas. Legisladores y autoridades locales, entretanto, reclaman mayor transparencia, cámaras corporales y revisión de procedimientos.
Determinar si existe un patrón requiere investigaciones concluidas y datos comparables sobre operativos, persecuciones, uso de fuerza, heridos y muertes.
Por ahora, los casos de Mario y Wilber dejan una pregunta abierta: ¿los protocolos actuales reducen suficientemente el riesgo de que una detención migratoria termine en violencia?