Mario murió tras huir de ICE y Wilber fue baleado: ¿Qué pasa con estos operativos?

La muerte de un guatemalteco en Michigan y el tiroteo contra un venezolano en Texas vuelven a poner bajo escrutinio las detenciones vehiculares de ICE.

Mario David Coronado Juárez murió tras chocar contra un árbol en Grand Rapids, Michigan, después de huir de un intento de detención de ICE.

Por qué importa: El caso ocurre mientras otros operativos vehiculares han terminado con disparos y aumenta el debate sobre los protocolos utilizados por ICE.

Congresista Tlaib acusa a ICE, pero DHS ofrece otra versión

La congresista demócrata Rashida Tlaib responsabilizó directamente a la agencia: “ICE mató a otro hombre” y aseguró que sus agentes persiguieron a Coronado.

ICE killed another man. His name is Mario David Coronado Juarez. Mario lived and worked in Michigan for 7 years as a construction worker, sending money home to his kids in Guatemala. ICE pursued him in an unmarked car, causing a fatal car crash. These killings have to stop.… pic.twitter.com/ZqoTY4gWiP — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) September 24, 2026

DHS sostiene algo diferente: asegura que sus agentes intentaron detener el vehículo, pero suspendieron la acción cuando el conductor huyó a alta velocidad.

Según el Gobierno, los agentes encontraron posteriormente el automóvil incendiado tras impactar contra un árbol y trataron de auxiliar al conductor.