IRS pone el estatus migratorio sobre la mesa: nueva pregunta en formulario genera dudas entre inmigrantes
Publicado el26/09/2026 a las 00:00
- IRS añade pregunta migratoria
- Formulario aún es borrador
- Cambio afectaría temporada 2027
El IRS incorporó en el borrador del Formulario 1040 de 2026 una pregunta que podría cambiar una parte sensible de la declaración federal de impuestos.
La casilla pregunta si el contribuyente es ciudadano, nacional estadounidense o extranjero legalmente autorizado para trabajar en Estados Unidos al presentar la declaración.
En declaraciones conjuntas, la pregunta también aparece para el cónyuge, con opciones separadas para responder “sí” o “no”.
El documento sigue siendo un borrador para el año tributario 2026, por lo que todavía puede modificarse antes de la temporada fiscal de 2027.
IRS añade pregunta de ciudadanía al Formulario 1040 de 2026
El IRS introduce preguntas en un borrador de su formulario para la declaración de impuestos sobre estatus migratorio.
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) September 23, 2026
- ¿Por qué importa?: La pregunta incorpora directamente información relacionada con ciudadanía y autorización laboral dentro de la declaración federal más utilizada.
- El dato: El borrador oficial del Formulario 1040 para 2026 fue publicado por el IRS el 17 de septiembre.
- El proceso: El formulario todavía está en fase de borrador y el IRS mantiene una sección específica para documentos tributarios que aún no son definitivos.
- ¿Qué pueden hacer?: Los contribuyentes pueden seguir las versiones definitivas del IRS y consultar a un profesional tributario calificado antes de presentar información sensible.
La propuesta coincide con otro cambio fiscal que busca determinar quién puede recibir la porción reembolsable de cuatro créditos tributarios federales.
Treasury y el IRS propusieron en agosto aplicar nuevas condiciones al Crédito Tributario por Hijos, EITC, crédito educativo American Opportunity y crédito por adopción.
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Las reglas propuestas exigen que quienes reciban esas porciones reembolsables cumplan determinadas categorías migratorias establecidas bajo la ley federal PRWORA.
El propio IRS señala que la información recopilada mediante la certificación propuesta sería utilizada para fines de cumplimiento tributario.
Créditos tributarios están detrás de otro cambio propuesto
La pregunta propuesta busca que el contribuyente indique si es ciudadano, nacional estadounidense o extranjero autorizado legalmente para trabajar. https://t.co/D1KgSuvwiW
— Mag. (@Mag_ECpe) September 24, 2026
Las regulaciones estiman que unos 24 millones de contribuyentes reclamarían en 2026 créditos reembolsables considerados beneficios públicos bajo la propuesta.
Treasury calcula que entre 200,000 y 700,000 podrían resultar inelegibles para esa porción reembolsable por no cumplir los requisitos migratorios establecidos.
Sin embargo, esas regulaciones también continúan en proceso: los comentarios públicos permanecen abiertos hasta el 5 de octubre y habrá una audiencia prevista para octubre.
Por eso, la aparición de la pregunta en el 1040 no significa por sí sola que una persona haya perdido automáticamente su obligación o posibilidad de presentar impuestos.
Privacidad fiscal abre otra interrogante sobre el Formulario 1040
La propuesta también plantea una cuestión especialmente delicada para familias inmigrantes: qué ocurrirá con información que identifica directamente una condición relacionada con ciudadanía o autorización laboral.
El material proporcionado señala preocupaciones sobre posibles intercambios de información con otras agencias y eventuales litigios relacionados con la confidencialidad tributaria.
La Sección 6103 del Código de Rentas Internas establece, como regla general, la confidencialidad de las declaraciones y datos tributarios, aunque contempla excepciones específicas.
El punto central para los contribuyentes es distinguir entre propuesta y regla definitiva: el 1040 encontrado actualmente en el portal del IRS está identificado como borrador.
¿Qué deben saber los inmigrantes antes de declarar impuestos?
La existencia de un ITIN tampoco debe confundirse automáticamente con autorización laboral, ciudadanía estadounidense o un estatus migratorio determinado.
Por ello, contribuyentes con dudas sobre cómo responder una eventual pregunta definitiva deberían evitar asumir qué opción corresponde únicamente por tener ITIN o Seguro Social.
También será importante revisar las instrucciones finales del Formulario 1040, porque estas determinarán cómo define el IRS cada categoría y quién deberá responder afirmativamente.
Hasta entonces, el cambio representa una señal importante de hacia dónde podría dirigirse la temporada fiscal de 2027, pero todavía no debe presentarse como una regla final.