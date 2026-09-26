IRS pone el estatus migratorio sobre la mesa: nueva pregunta en formulario genera dudas entre inmigrantes

IRS añade pregunta migratoria

Formulario aún es borrador

Cambio afectaría temporada 2027

El IRS incorporó en el borrador del Formulario 1040 de 2026 una pregunta que podría cambiar una parte sensible de la declaración federal de impuestos.

La casilla pregunta si el contribuyente es ciudadano, nacional estadounidense o extranjero legalmente autorizado para trabajar en Estados Unidos al presentar la declaración.

En declaraciones conjuntas, la pregunta también aparece para el cónyuge, con opciones separadas para responder “sí” o “no”.

El documento sigue siendo un borrador para el año tributario 2026, por lo que todavía puede modificarse antes de la temporada fiscal de 2027.

IRS añade pregunta de ciudadanía al Formulario 1040 de 2026

El IRS introduce preguntas en un borrador de su formulario para la declaración de impuestos sobre estatus migratorio. https://t.co/59cBwSqaH5 — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) September 23, 2026

¿Por qué importa?: La pregunta incorpora directamente información relacionada con ciudadanía y autorización laboral dentro de la declaración federal más utilizada.

El dato: El borrador oficial del Formulario 1040 para 2026 fue publicado por el IRS el 17 de septiembre.

El proceso: El formulario todavía está en fase de borrador y el IRS mantiene una sección específica para documentos tributarios que aún no son definitivos.

¿Qué pueden hacer?: Los contribuyentes pueden seguir las versiones definitivas del IRS y consultar a un profesional tributario calificado antes de presentar información sensible.

La propuesta coincide con otro cambio fiscal que busca determinar quién puede recibir la porción reembolsable de cuatro créditos tributarios federales.

Treasury y el IRS propusieron en agosto aplicar nuevas condiciones al Crédito Tributario por Hijos, EITC, crédito educativo American Opportunity y crédito por adopción.

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Las reglas propuestas exigen que quienes reciban esas porciones reembolsables cumplan determinadas categorías migratorias establecidas bajo la ley federal PRWORA.

El propio IRS señala que la información recopilada mediante la certificación propuesta sería utilizada para fines de cumplimiento tributario.