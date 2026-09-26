ICE estudia una red de vehículos para detener inmigrantes durante operativos
Publicado el25/09/2026 a las 20:45
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Segun lanacion, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estudia desplegar en Pensilvania una red de vehículos que funcionaría como centros temporales de detención durante operativos migratorios, según documentos federales de contratación conocidos en septiembre.
La propuesta contempla que las unidades permanezcan cerca de los equipos encargados de efectuar arrestos, permitiendo trasladar inmediatamente a las personas detenidas sin que los agentes tengan que abandonar continuamente el área de operación.
Los documentos describen estas unidades como “mobile detention facilities” y contemplan que operen hasta completar su capacidad o hasta que termine el operativo. GTI, filial de transporte de GEO Group, aparece vinculada con la operación propuesta.
El proyecto forma parte de una expansión mayor que contempla contratos de hasta 10 años y aproximadamente 5,500 camas distribuidas entre instalaciones de Pensilvania, Colorado, Washington y Florida.
Cómo funcionarían las unidades móviles durante los arrestos de ICE
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Las camionetas permanecerían en puntos próximos a los equipos de arresto y recibirían a los detenidos conforme avanzaran los operativos, creando una capacidad de custodia temporal directamente vinculada con las operaciones realizadas sobre el terreno.
Para la región de Filadelfia, que incluye Pensilvania y Delaware, los documentos solicitan 12 equipos adicionales de transporte cada día, siete días por semana, distribuidos en siete ubicaciones, además de nuevos centros operativos.
Los requisitos incluyen vehículos con compartimentos interiores, separaciones entre conductor y pasajeros, cerraduras y sistemas de comunicación. Cada traslado tendría dos agentes y el personal encargado del transporte estaría armado.
Sin embargo, la documentación deja interrogantes sobre las condiciones de permanencia: establece determinadas restricciones para mujeres, pero no fija un límite equivalente para hombres ni detalla específicamente reglas sobre baños, alimentación, agua o atención médica dentro de las unidades.
ICE amplía su capacidad de detención en Estados Unidos
La iniciativa aparece después de dificultades con el proyecto de convertir grandes almacenes en centros de detención. ICE adquirió varias propiedades, pero enfrentó demandas, cuestionamientos regulatorios y oposición en diferentes comunidades antes de desprenderse de varias de ellas.
Paralelamente, el número de arrestos migratorios ha aumentado: NPR reportó aproximadamente 100,000 arrestos durante los dos meses previos a la publicación de los documentos, mientras ICE continúa buscando mayor capacidad para alojar personas bajo custodia.
El Departamento de Seguridad Nacional también adjudicó contratos de construcción por más de $7,000 millones para ampliar infraestructura de detención en estados como Nueva York, Texas, Arizona, Florida y California.
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La expansión cuenta con un suplemento presupuestario de aproximadamente $75,000 millones para ICE, mientras alrededor del 70% de las personas actualmente detenidas por la agencia no tienen antecedentes penales, según los datos citados por NPR.
Qué significa el plan de ICE para los inmigrantes
Segun unotv, para las comunidades inmigrantes, el principal cambio sería operativo: ICE podría disponer de capacidad temporal de detención junto a sus equipos de campo, reduciendo la necesidad de trasladar inmediatamente a cada detenido hasta una cárcel o instalación permanente.
Michael Wriston, cofundador de Project Salt Box, interpreta la propuesta como infraestructura compatible con operativos de mayor escala; esa es su evaluación del documento y no una descripción oficial de ICE sobre el objetivo de las unidades.
También existen interrogantes sobre cuánto tiempo podría permanecer una persona dentro de determinados vehículos y qué condiciones deberían garantizarse durante ese periodo, cuestiones que no aparecen completamente desarrolladas en la documentación conocida.
Por ahora, los documentos muestran una propuesta de contratación y expansión logística, no una confirmación de que la red móvil ya esté funcionando. ICE y GEO Group no respondieron a las consultas de NPR sobre las unidades al publicarse la investigación.