ICE estudia una red de vehículos para detener inmigrantes durante operativos

ICE proyecta detención sobre ruedas

Pensilvania concentra nuevo plan

Vehículos acompañarían operativos migratorios

Segun lanacion, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estudia desplegar en Pensilvania una red de vehículos que funcionaría como centros temporales de detención durante operativos migratorios, según documentos federales de contratación conocidos en septiembre.

La propuesta contempla que las unidades permanezcan cerca de los equipos encargados de efectuar arrestos, permitiendo trasladar inmediatamente a las personas detenidas sin que los agentes tengan que abandonar continuamente el área de operación.

Los documentos describen estas unidades como “mobile detention facilities” y contemplan que operen hasta completar su capacidad o hasta que termine el operativo. GTI, filial de transporte de GEO Group, aparece vinculada con la operación propuesta.

El proyecto forma parte de una expansión mayor que contempla contratos de hasta 10 años y aproximadamente 5,500 camas distribuidas entre instalaciones de Pensilvania, Colorado, Washington y Florida.

Cómo funcionarían las unidades móviles durante los arrestos de ICE

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Las camionetas permanecerían en puntos próximos a los equipos de arresto y recibirían a los detenidos conforme avanzaran los operativos, creando una capacidad de custodia temporal directamente vinculada con las operaciones realizadas sobre el terreno.

Para la región de Filadelfia, que incluye Pensilvania y Delaware, los documentos solicitan 12 equipos adicionales de transporte cada día, siete días por semana, distribuidos en siete ubicaciones, además de nuevos centros operativos.

Los requisitos incluyen vehículos con compartimentos interiores, separaciones entre conductor y pasajeros, cerraduras y sistemas de comunicación. Cada traslado tendría dos agentes y el personal encargado del transporte estaría armado.

Sin embargo, la documentación deja interrogantes sobre las condiciones de permanencia: establece determinadas restricciones para mujeres, pero no fija un límite equivalente para hombres ni detalla específicamente reglas sobre baños, alimentación, agua o atención médica dentro de las unidades.