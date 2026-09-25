Trump lleva al Supremo su batalla por deportaciones a terceros países: ¿qué está en juego para los migrantes?
Publicado el24/09/2026 a las 20:36
- Trump acude a Corte Suprema
- Fallo frena deportaciones rápidas
- Más de 25,000 trasladados
El Gobierno de Donald Trump llevó a la Corte Suprema una nueva batalla migratoria: busca reactivar las deportaciones rápidas hacia países distintos al de origen.
La petición llega después de que el Primer Circuito de Apelaciones activara un fallo que limita esa política y exige mayores garantías antes de una expulsión.
El caso podría definir cuánto margen tiene el Gobierno para trasladar a migrantes con órdenes de deportación hacia naciones con las que incluso pueden no tener vínculos.
Desde la implementación de esta estrategia, más de 25,000 migrantes han sido enviados a por lo menos 29 terceros países, según organizaciones que monitorean estas expulsiones.
Trump pide al Supremo reactivar deportaciones a terceros países
The Trump administration on Thursday asked the Supreme Court to allow it to continue rapidly deporting immigrants to third countries, even when those countries are not their homelands.
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— ABC News 4 (@ABCNews4) September 24, 2026
Por qué importa: la disputa no determina solamente dónde puede deportarse a una persona, sino qué oportunidad tiene para advertir sobre posibles riesgos antes del traslado.
Los tribunales inferiores concluyeron que los migrantes deben recibir una notificación adecuada y una oportunidad significativa para alegar temor de persecución o tortura.
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El Departamento de Seguridad Nacional había establecido directrices para realizar estas expulsiones, pero el Primer Circuito respaldó ampliamente la decisión que declaró ilegal ese procedimiento.
El dato: la política permitió enviar migrantes a decenas de países; México figura entre los principales destinos registrados por organizaciones que siguen estos traslados.
Trump busca recuperar una herramienta clave de deportación
El proceso: el fiscal general Todd Blanche anunció este jueves 24 de septiembre que el Departamento de Justicia solicitaría inmediatamente la intervención del máximo tribunal.
Blanche sostiene que la decisión judicial impide utilizar una herramienta que el Gobierno considera legal y necesaria para ejecutar sus políticas migratorias.
La Administración también argumenta que las exigencias judiciales complican las operaciones de deportación y pueden generar dificultades logísticas, incluidas modificaciones o cancelaciones de vuelos.
La Corte Suprema ya intervino anteriormente en este mismo litigio y, en junio de 2025, suspendió temporalmente una orden judicial que restringía estas deportaciones.
¿Qué cambia para los migrantes mientras avanza el litigio?
Qué pueden hacer: las personas sujetas a una orden de deportación deben conocer el país de destino y buscar asesoría legal si temen persecución o tortura allí.
El fallo actualmente vigente impide que DHS aplique el procedimiento invalidado sin ofrecer una notificación efectiva y oportunidad para presentar reclamaciones relacionadas con esos riesgos.
La controversia surge además cuando el Gobierno amplía acuerdos con otros países para recibir personas que Estados Unidos no puede enviar fácilmente a sus naciones de origen.
Ahora la atención está sobre la Corte Suprema, que deberá decidir si interviene nuevamente mientras continúa una disputa con consecuencias directas para miles de migrantes.