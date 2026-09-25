Trump lleva al Supremo su batalla por deportaciones a terceros países: ¿qué está en juego para los migrantes?

Trump acude a Corte Suprema

Fallo frena deportaciones rápidas

Más de 25,000 trasladados

El Gobierno de Donald Trump llevó a la Corte Suprema una nueva batalla migratoria: busca reactivar las deportaciones rápidas hacia países distintos al de origen.

La petición llega después de que el Primer Circuito de Apelaciones activara un fallo que limita esa política y exige mayores garantías antes de una expulsión.

El caso podría definir cuánto margen tiene el Gobierno para trasladar a migrantes con órdenes de deportación hacia naciones con las que incluso pueden no tener vínculos.

Desde la implementación de esta estrategia, más de 25,000 migrantes han sido enviados a por lo menos 29 terceros países, según organizaciones que monitorean estas expulsiones.

Trump pide al Supremo reactivar deportaciones a terceros países

The Trump administration on Thursday asked the Supreme Court to allow it to continue rapidly deporting immigrants to third countries, even when those countries are not their homelands. READ MORE: https://t.co/YjKxmxo9R5 pic.twitter.com/BEfv8NjWYO — ABC News 4 (@ABCNews4) September 24, 2026

Por qué importa: la disputa no determina solamente dónde puede deportarse a una persona, sino qué oportunidad tiene para advertir sobre posibles riesgos antes del traslado.

Los tribunales inferiores concluyeron que los migrantes deben recibir una notificación adecuada y una oportunidad significativa para alegar temor de persecución o tortura.

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El Departamento de Seguridad Nacional había establecido directrices para realizar estas expulsiones, pero el Primer Circuito respaldó ampliamente la decisión que declaró ilegal ese procedimiento.

El dato: la política permitió enviar migrantes a decenas de países; México figura entre los principales destinos registrados por organizaciones que siguen estos traslados.