ICE busca más arrestos: quiere llegar a 3,000 inmigrantes detenidos al día, según CNN
Publicado el 12/10/2026 a las 13:43
- CNN reporta instrucciones para pasar de unos 2,000 arrestos diarios a una meta de 3,000
- El DHS rechaza que haya cuotas
- La agencia busca ampliar espacios temporales
EICE busca más arrestos. l Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) quiere aumentar en aproximadamente 1,000 la cantidad de inmigrantes que arresta cada día.
Según una investigación de CNN, sus mandos dieron instrucciones verbales a agentes de todo el país para volver a una meta de 3,000 detenciones diarias, frente a un promedio reciente cercano a 2,000.
ICE busca más arrestos en un momento de expansión de sus operaciones y de cuestionamientos de algunos republicanos sobre las tácticas utilizadas y las personas detenidas. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por su parte, sostiene que no existen cuotas obligatorias.
El objetivo numérico reportado no significa que la agencia ya haya alcanzado ese volumen. CNN señaló que ICE había tenido dificultades para cumplir la misma meta cuando la Casa Blanca la impulsó anteriormente.
ICE busca más arrestos: Un aumento de 1,000 detenciones por día
«Vamos tras los peores de los peores todos los días. Todos los días. Nuestro objetivo es sacarlos de las calles. Si los políticos que defienden las políticas santuario se niegan a ocuparse de sus propias calles, el presidente Trump ha dejado muy claro: nosotros lo haremos». — @SecMullinDHS
— ICE en Español (@ICEespanol) October 9, 2026
Las instrucciones fueron comunicadas el martes 6 de octubre, de acuerdo con el reporte de Priscilla Alvarez y Michael Williams para CNN. Dos fuentes familiarizadas con la directiva describieron una petición para elevar los arrestos diarios y alcanzar, además, 19,000 por semana.
Pasar de unos 2,000 arrestos diarios a 3,000 representaría un incremento aproximado del 50%. Es una comparación entre el promedio reciente informado y la meta propuesta, no un aumento ya registrado.
La cifra semanal tampoco equivale a multiplicar 3,000 por siete días. Según las fuentes de CNN, contempla una actividad menor durante los fines de semana, cuando hay menos agentes desplegados.
DHS niega cuotas pese a las metas reportadas
En una declaración enviada a CNN, un portavoz del DHS negó que existan cuotas de arrestos. El departamento defendió que, bajo el gobierno de Donald Trump y el secretario Markwayne Mullin, ICE dispone de herramientas legales para localizar, arrestar y deportar a inmigrantes sin autorización para permanecer en Estados Unidos.
Funcionarios citados por la cadena describieron las cifras como objetivos operativos. La diferencia entre ambas versiones está en cómo se presenta la presión por elevar las detenciones: CNN reporta instrucciones con metas numéricas, mientras el DHS rechaza caracterizarlas como cuotas.
Por ello, no debe confundirse la información sobre una directiva interna con una nueva ley migratoria o una orden de deportación aplicable automáticamente a toda persona arrestada.
Los arrestos mensuales también aumentaron
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— ICE en Español (@ICEespanol) October 5, 2026
La corresponsal Priscilla Alvarez informó en CNN News Central que ICE registró alrededor de 46,000 arrestos en julio y 51,000 en agosto. Esas cifras muestran el crecimiento reciente de la actividad de la agencia.
Los datos corresponden a arrestos, no al número de deportaciones realizadas. La instrucción reportada busca elevar el ritmo de detenciones; su cumplimiento tendrá que evaluarse con resultados posteriores.
ICE busca más arrestos: Cuestionamientos sobre quiénes son detenidos
El aumento ocurre a pocas semanas de las elecciones legislativas de noviembre. Según CNN, algunos republicanos han expresado inquietud por los operativos y por las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales.
Alvarez mencionó a la representante de Florida María Elvira Salazar, quien señaló que el 50% de los arrestados a los que se refería no tenía historial criminal. Esa afirmación no constituye un desglose nacional de todos los arrestos de ICE.
Para las comunidades inmigrantes, el punto central es el alcance de las operaciones: la ausencia de antecedentes penales no equivale, por sí sola, a quedar fuera de las acciones migratorias.
Más espacios para procesar y retener personas
CNN también revisó una solicitud de contratación para instalar espacios temporales en oficinas de la agencia. El documento vincula la necesidad de infraestructura adicional con el aumento del ritmo de arrestos.
La búsqueda de contratistas acompaña las metas reportadas, pero no confirma que todas esas instalaciones ya estén funcionando. Mientras el DHS mantiene su rechazo a las cuotas, la información disponible apunta a un esfuerzo de ICE por incrementar tanto las detenciones como la capacidad para procesarlas.