CNN reporta instrucciones para pasar de unos 2,000 arrestos diarios a una meta de 3,000

El DHS rechaza que haya cuotas

La agencia busca ampliar espacios temporales

EICE busca más arrestos. l Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) quiere aumentar en aproximadamente 1,000 la cantidad de inmigrantes que arresta cada día.

Según una investigación de CNN, sus mandos dieron instrucciones verbales a agentes de todo el país para volver a una meta de 3,000 detenciones diarias, frente a un promedio reciente cercano a 2,000.

ICE busca más arrestos en un momento de expansión de sus operaciones y de cuestionamientos de algunos republicanos sobre las tácticas utilizadas y las personas detenidas. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por su parte, sostiene que no existen cuotas obligatorias.

El objetivo numérico reportado no significa que la agencia ya haya alcanzado ese volumen. CNN señaló que ICE había tenido dificultades para cumplir la misma meta cuando la Casa Blanca la impulsó anteriormente.

ICE busca más arrestos: Un aumento de 1,000 detenciones por día

«Vamos tras los peores de los peores todos los días. Todos los días. Nuestro objetivo es sacarlos de las calles. Si los políticos que defienden las políticas santuario se niegan a ocuparse de sus propias calles, el presidente Trump ha dejado muy claro: nosotros lo haremos». — @SecMullinDHS — ICE en Español (@ICEespanol) October 9, 2026

Las instrucciones fueron comunicadas el martes 6 de octubre, de acuerdo con el reporte de Priscilla Alvarez y Michael Williams para CNN. Dos fuentes familiarizadas con la directiva describieron una petición para elevar los arrestos diarios y alcanzar, además, 19,000 por semana.

Pasar de unos 2,000 arrestos diarios a 3,000 representaría un incremento aproximado del 50%. Es una comparación entre el promedio reciente informado y la meta propuesta, no un aumento ya registrado.

La cifra semanal tampoco equivale a multiplicar 3,000 por siete días. Según las fuentes de CNN, contempla una actividad menor durante los fines de semana, cuando hay menos agentes desplegados.