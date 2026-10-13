EE.UU. reduce plazo de defensa para refugiados

Refugiados tendrán diez días para presentar pruebas

Organizaciones advierten sobre posibles deportaciones masivas

Peligra estatus de refugiados. Estados Unidos reducirá de treinta a diez días el plazo que tienen los refugiados para defenderse cuando el Gobierno pretende retirarles su estatus, según adelantó este martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

La nueva normativa acorta el tiempo para presentar pruebas y argumentos en respuesta a una notificación de las autoridades sobre su intención de retirar esa protección.

La medida, señaló el DHS en el documento, busca "restaurar la integridad del sistema de inmigración, mitigar los riesgos a la seguridad pública y nacional y prevenir el fraude".

Peligra estatus de refugiados. ¿Pueden retirarle el estatus y someterla a un proceso de deportación?

Según la ley, EE.UU. solo puede retirar el estatus de refugiado si determina que la persona no cumplía los requisitos para obtenerlo cuando fue admitida en el país.

Si las autoridades consideran que las pruebas y los argumentos presentados no justifican mantener la protección, pueden retirarle el estatus y someterla a un proceso de deportación.

El proceso para obtener esta protección puede prolongarse durante años. Entre las vías de acceso está la remisión al Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP, en inglés) por parte de la ONU, una embajada estadounidense o una organización no gubernamental.