Trump autoriza más cupos para refugiados sudafricanos
Publicado el26/05/2026 a las 12:35
- Trump prioriza afrikáners blancos
- EEUU amplía cupos migratorios
- Sudáfrica rechaza acusaciones
La administración del presidente Donald Trump elevó este martes el límite de refugiados para permitir la entrada de otras 10.000 personas a Estados Unidos.
El mandatario indicó que esos lugares deberán asignarse a afrikáners blancos de Sudáfrica.
La decisión refuerza la postura que la Casa Blanca ha sostenido durante meses, según Efe.
Trump impulsa programa especial para refugiados sudafricanos
Estados Unidos planea admitir a más sudafricanos blancos como refugiados este año fiscal | Haz clic aquí ⬇️ https://t.co/lbMuX7jupB
— El Nuevo Día (@ElNuevoDia) May 19, 2026
Washington argumenta que la minoría blanca sudafricana enfrenta “violencia por motivos raciales”.
Por qué importa: La medida profundiza el giro migratorio impulsado por Trump desde su regreso a la presidencia en enero de 2025.
También marca una excepción dentro de la política general de restricciones a refugiados implementada por esta administración republicana.
Trump mantiene programa especial para sudafricanos blancos
#TRUMP suspended the refugee program on his first day in office and, since then, has turned it into a vehicle to allow Afrikaners — a group of white South Africans descended mainly from Dutch settlers — into the U.S. INFO: https://t.co/PKbH9ggHua pic.twitter.com/fiqguwJvXx
— KWTX News 10 (@kwtx) May 26, 2026
Tras asumir nuevamente la presidencia, Trump congeló la admisión de refugiados en Estados Unidos.
Poco después, aprobó un programa específico dirigido a sudafricanos blancos.
Con la nueva decisión, la Casa Blanca amplía ese esquema preferencial.
La medida permite incorporar 10.000 nuevos espacios destinados exclusivamente a afrikáners.
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La política rompe con los criterios tradicionales del derecho internacional sobre refugiados.
Normalmente, las evaluaciones se basan en condiciones de vida y riesgos humanitarios, no en el país de origen.
La administración republicana prioriza ahora a refugiados provenientes de un solo país.
Esa postura ha generado cuestionamientos de organismos internacionales de derechos humanos.
Las críticas apuntan a que Estados Unidos estaría aplicando criterios selectivos para otorgar protección humanitaria.
El límite de refugiados cayó a su nivel más bajo
El Gobierno de Trump redujo el tope anual de admisiones de refugiados a 7.500 personas.
Se trata del nivel más bajo registrado en la historia del programa estadounidense.
Durante la administración del expresidente Joe Biden, el límite autorizado alcanzaba 150.000 refugiados.
Según datos oficiales, de los 7.500 cupos aprobados para 2026 se han admitido aproximadamente 1.651 personas.
La cifra representa cerca del 22% del total permitido.
La nueva ampliación para afrikáners ocurre mientras el resto del sistema mantiene fuertes restricciones.
La decisión consolida el enfoque migratorio impulsado por la Casa Blanca desde el inicio del segundo mandato de Trump.
Sudáfrica rechaza acusaciones de “genocidio blanco”
En mayo del año pasado, Trump sostuvo un encuentro tenso en la Casa Blanca con el presidente de Sudáfrica.
La discusión giró precisamente alrededor del supuesto “genocidio blanco” denunciado por Washington.
El Gobierno sudafricano rechazó esa narrativa.
Pretoria sostuvo que otorgar la categoría de refugiado a afrikáners ignora el contexto histórico del país.
Las autoridades sudafricanas afirmaron que la decisión desconoce “la profunda herida histórica del apartheid”.
También señalaron que niega “el contexto de desigualdad estructural que aún persiste” en Sudáfrica.
La postura de Trump ha mantenido la tensión diplomática entre ambos gobiernos.
La Casa Blanca insiste en que los afrikáners enfrentan violencia racial.
Sudáfrica sostiene que esa visión no refleja la realidad histórica ni social del país.