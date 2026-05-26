Trump autoriza más cupos para refugiados sudafricanos

Trump prioriza afrikáners blancos

EEUU amplía cupos migratorios

Sudáfrica rechaza acusaciones

La administración del presidente Donald Trump elevó este martes el límite de refugiados para permitir la entrada de otras 10.000 personas a Estados Unidos.

El mandatario indicó que esos lugares deberán asignarse a afrikáners blancos de Sudáfrica.

La decisión refuerza la postura que la Casa Blanca ha sostenido durante meses, según Efe.

Trump impulsa programa especial para refugiados sudafricanos

Estados Unidos planea admitir a más sudafricanos blancos como refugiados este año fiscal | Haz clic aquí ⬇️ https://t.co/lbMuX7jupB — El Nuevo Día (@ElNuevoDia) May 19, 2026

Washington argumenta que la minoría blanca sudafricana enfrenta “violencia por motivos raciales”.

Por qué importa: La medida profundiza el giro migratorio impulsado por Trump desde su regreso a la presidencia en enero de 2025.

También marca una excepción dentro de la política general de restricciones a refugiados implementada por esta administración republicana.