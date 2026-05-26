Coyotes destruyen muro fronterizo para cruzar migrantes a EE.UU.

Cortan muro fronterizo

Cruzan migrantes ilegalmente

Video se vuelve viral

Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que varias personas cortan una sección del muro fronterizo entre Mexicali y Calexico.

La grabación exhibe el uso de un equipo hidráulico para abrir un espacio en la estructura fronteriza.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas digitales.

Coyotes cortan muro fronterizo para cruzar migrantes

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El caso volvió a generar atención sobre la seguridad en algunos puntos de la frontera entre México y Estados Unidos.

Por qué importa: El video expuso nuevamente las operaciones de tráfico de personas en la región fronteriza.

También mostró la manera en que grupos dedicados al cruce irregular buscan vulnerar la infraestructura fronteriza.