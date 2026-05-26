Coyotes destruyen muro fronterizo para cruzar migrantes a EE.UU.
Publicado el26/05/2026 a las 12:19
- Cortan muro fronterizo
- Cruzan migrantes ilegalmente
- Video se vuelve viral
Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que varias personas cortan una sección del muro fronterizo entre Mexicali y Calexico.
La grabación exhibe el uso de un equipo hidráulico para abrir un espacio en la estructura fronteriza.
Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas digitales.
Coyotes cortan muro fronterizo para cruzar migrantes
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El caso volvió a generar atención sobre la seguridad en algunos puntos de la frontera entre México y Estados Unidos.
Por qué importa: El video expuso nuevamente las operaciones de tráfico de personas en la región fronteriza.
También mostró la manera en que grupos dedicados al cruce irregular buscan vulnerar la infraestructura fronteriza.
Video viral muestra cruce irregular
En el video se observa a varias personas trabajando directamente sobre el muro fronterizo.
El grupo aparentemente utiliza un equipo hidráulico para cortar parte de la estructura metálica.
La abertura permite el paso de personas hacia territorio estadounidense.
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Del otro lado del muro se aprecia una camioneta esperando.
Según las imágenes, el vehículo estaría listo para trasladar a quienes cruzan por la abertura.
El video no muestra detalles sobre cuántas personas lograron pasar.
Tampoco se observan autoridades en el momento registrado.
Redes de tráfico operan en frontera
El caso volvió a poner atención sobre las redes de tráfico de personas en la frontera.
La grabación mostró un presunto método utilizado para facilitar cruces irregulares hacia Estados Unidos.
La zona entre Mexicali y Calexico ha sido señalada por su actividad fronteriza constante.
El uso de herramientas para alterar el muro también generó reacciones en redes sociales.
Las imágenes difundidas provocaron comentarios sobre la capacidad de operación de los grupos dedicados al tráfico de migrantes.
El video se convirtió en tema de discusión por la facilidad con la que se realizó el corte.
Vulnerabilidad fronteriza
La grabación también puso sobre la mesa la vulnerabilidad en algunos puntos de la frontera.
El muro fronterizo aparece como el principal objetivo para permitir el paso irregular.
En las imágenes se aprecia que la operación ocurre durante varios segundos.
La camioneta estacionada del lado estadounidense permanece esperando mientras las personas cruzan.
El caso ocurre en medio del debate permanente sobre migración y seguridad fronteriza.
Las imágenes difundidas continúan circulando en redes sociales.