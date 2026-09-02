Operativo de ICE sorprende a conductores en gasolinera de Texas: reportan varios arrestos

ICE realiza varios arrestos

Operativo comenzó desde temprano

ICE aún no da cifras

Un operativo migratorio desplegado desde primeras horas de este miércoles en Mustang Ridge, Texas, terminó con varios arrestos de hombres y mujeres que llegaban a una estación de gasolina.

La movilización comenzó alrededor de las 7:00 de la mañana sobre la Carretera 183, cerca de la Carretera 21, donde testigos observaron camionetas de agentes de ICE y State Troopers.

Según los testimonios recabados en el lugar, los agentes detenían vehículos que ingresaban a cargar combustible, cuestionaban a sus ocupantes sobre su estatus migratorio y algunas personas eran trasladadas a un autobús.

Hasta el momento, ICE no ha informado oficialmente cuántas personas fueron arrestadas ni cuál fue el motivo específico del operativo, pese a una solicitud de información enviada a la agencia.

Operativo de ICE se extiende a varios puntos de Mustang Ridge

Operativo de ICE en estación de gasolina deja múltiples arrestos en Mustang Ridgehttps://t.co/BT6DSkl6vP — N+ UNIVISION SAN ANTONIO (@nmasunivSATX) September 2, 2026

Comerciantes y residentes señalaron que la presencia de agentes no se limitó a la estación de gasolina.

Desde temprano, también observaron movimientos cerca del supermercado Poco Loco y de un restaurante IHOP.

La situación generó preocupación entre trabajadores y conductores de la zona por las detenciones registradas en lugares de uso cotidiano.

Estos establecimientos son frecuentados diariamente por personas que acuden a comprar alimentos, comer o abastecer sus vehículos.

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“Algo bien triste mi hermano, algo bien triste que está pasando en los Estados Unidos pa’ gente que está trabajando tan duro y, en verdad, en verdad, esto no tiene que estar pasando así”, dijo un camionero que pidió permanecer en el anonimato.

“Es algo que está bien malo y lo están haciendo bien malo el trabajo de ellos, no lo están haciendo correcto, no son profesionales”, agregó el conductor tras llegar al lugar para cargar combustible.