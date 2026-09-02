Operativo de ICE sorprende a conductores en gasolinera de Texas: reportan varios arrestos
Publicado el02/09/2026 a las 15:47
- ICE realiza varios arrestos
- Operativo comenzó desde temprano
- ICE aún no da cifras
Un operativo migratorio desplegado desde primeras horas de este miércoles en Mustang Ridge, Texas, terminó con varios arrestos de hombres y mujeres que llegaban a una estación de gasolina.
La movilización comenzó alrededor de las 7:00 de la mañana sobre la Carretera 183, cerca de la Carretera 21, donde testigos observaron camionetas de agentes de ICE y State Troopers.
Según los testimonios recabados en el lugar, los agentes detenían vehículos que ingresaban a cargar combustible, cuestionaban a sus ocupantes sobre su estatus migratorio y algunas personas eran trasladadas a un autobús.
Hasta el momento, ICE no ha informado oficialmente cuántas personas fueron arrestadas ni cuál fue el motivo específico del operativo, pese a una solicitud de información enviada a la agencia.
Operativo de ICE se extiende a varios puntos de Mustang Ridge
Operativo de ICE en estación de gasolina deja múltiples arrestos en Mustang Ridgehttps://t.co/BT6DSkl6vP
— N+ UNIVISION SAN ANTONIO (@nmasunivSATX) September 2, 2026
Comerciantes y residentes señalaron que la presencia de agentes no se limitó a la estación de gasolina.
Desde temprano, también observaron movimientos cerca del supermercado Poco Loco y de un restaurante IHOP.
La situación generó preocupación entre trabajadores y conductores de la zona por las detenciones registradas en lugares de uso cotidiano.
Estos establecimientos son frecuentados diariamente por personas que acuden a comprar alimentos, comer o abastecer sus vehículos.
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“Algo bien triste mi hermano, algo bien triste que está pasando en los Estados Unidos pa’ gente que está trabajando tan duro y, en verdad, en verdad, esto no tiene que estar pasando así”, dijo un camionero que pidió permanecer en el anonimato.
“Es algo que está bien malo y lo están haciendo bien malo el trabajo de ellos, no lo están haciendo correcto, no son profesionales”, agregó el conductor tras llegar al lugar para cargar combustible.
Residentes reaccionan a los arrestos durante el operativo
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Otro residente expresó preocupación por el impacto que estas detenciones pueden tener sobre las familias cuando ocurren en espacios comerciales cotidianos.
El residente describió como difícil y triste encontrarse inesperadamente con agentes federales mientras una familia realiza actividades comunes.
“Se siente feo porque, imagínate, que vengas a una parada de camiones o en cualquier centro comercial, o que vayas a comprar mandado. Y, de repente, nomás de la nada, nomás vengan agentes federales y te separen de tu familia. Yo digo que es difícil y muy triste”, dijo.
El episodio ocurre un día después de conocerse otro operativo migratorio en un supermercado hispano de Austin.
En ese establecimiento, agentes de ICE también realizaron varios arrestos, según la información disponible.
La cercanía de ambos operativos aumenta la atención sobre las acciones migratorias registradas en Austin y sus alrededores.
Hasta ahora, no se ha confirmado oficialmente que ambos operativos estén relacionados.
¿Qué se sabe hasta ahora del operativo de ICE en Texas?
La información disponible sigue siendo limitada: no existe hasta ahora un balance oficial de detenidos ni una explicación pública de ICE sobre qué originó específicamente la movilización en Mustang Ridge.
¿Por qué importa?: Las detenciones ocurrieron en lugares cotidianos como una gasolinera y áreas comerciales frecuentadas por trabajadores y familias.
El dato: Testigos reportaron varios arrestos desde aproximadamente las 7:00 de la mañana cerca de las carreteras 183 y 21.
El proceso: Según testigos, agentes detenían vehículos, preguntaban por el estatus migratorio y trasladaban a algunas personas a un autobús.
¿Qué pueden hacer?: Ante un encuentro con autoridades migratorias, las personas pueden informarse previamente sobre sus derechos y buscar orientación de abogados u organizaciones acreditadas de inmigración.
Fuentes: Univision.