Tiroteo sacude a Minneapolis y deja varias víctimas incluidos policías

Un muerto tras el tiroteo

Dos policías entre víctimas

Siete pacientes fueron recibidos

Un tiroteo registrado la tarde de este miércoles en el centro de Minneapolis dejó al menos una persona muerta y varias heridas, entre ellas dos agentes de policía.

El incidente ocurrió en la zona de 15 East Grant Street, cerca del Centro de Convenciones de Minneapolis, y provocó un amplio despliegue de policías y equipos de emergencia.

El Centro Médico del Condado de Hennepin informó que recibió a siete personas heridas, una de las cuales murió, mientras continúa la atención de los demás pacientes.

Hasta el momento, las autoridades no han aclarado si los dos policías alcanzados por los disparos se encuentran entre las siete personas trasladadas al centro médico.

Tiroteo en Minneapolis provoca fuerte respuesta policial

ACTIVE SHOOTER IN MINNEAPOLIS: Multiple people have been wounded, including two Minneapolis police officers, during an ongoing active-shooter incident at an apartment building near 15 E Grant St. Police, firefighters and additional EMS units are responding. The situation remains… pic.twitter.com/lfsJa3RAk8 — Citizen (@CitizenApp) September 2, 2026

¿Por qué importa?: El ataque ocurrió en una concurrida zona del centro de Minneapolis y obligó a las autoridades a pedir a residentes y visitantes mantenerse alejados mientras continúa la investigación.

El dato: Dos agentes de policía están entre las víctimas confirmadas del tiroteo, aunque las autoridades todavía no han divulgado oficialmente detalles sobre la gravedad de sus heridas.

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El proceso: Investigadores trabajan para establecer qué desencadenó los disparos, cuántas personas estuvieron involucradas y las circunstancias exactas en las que resultaron heridas las víctimas.

¿Qué pueden hacer?: Las personas que se encuentren cerca del área deben seguir las instrucciones de las autoridades locales y evitar acercarse a la escena mientras permanece activa la respuesta policial.