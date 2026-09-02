Tiroteo sacude a Minneapolis y deja varias víctimas incluidos policías
Publicado el02/09/2026 a las 14:43
- Un muerto tras el tiroteo
- Dos policías entre víctimas
- Siete pacientes fueron recibidos
Un tiroteo registrado la tarde de este miércoles en el centro de Minneapolis dejó al menos una persona muerta y varias heridas, entre ellas dos agentes de policía.
El incidente ocurrió en la zona de 15 East Grant Street, cerca del Centro de Convenciones de Minneapolis, y provocó un amplio despliegue de policías y equipos de emergencia.
El Centro Médico del Condado de Hennepin informó que recibió a siete personas heridas, una de las cuales murió, mientras continúa la atención de los demás pacientes.
Hasta el momento, las autoridades no han aclarado si los dos policías alcanzados por los disparos se encuentran entre las siete personas trasladadas al centro médico.
Tiroteo en Minneapolis provoca fuerte respuesta policial
ACTIVE SHOOTER IN MINNEAPOLIS: Multiple people have been wounded, including two Minneapolis police officers, during an ongoing active-shooter incident at an apartment building near 15 E Grant St.
Police, firefighters and additional EMS units are responding. The situation remains… pic.twitter.com/lfsJa3RAk8
— Citizen (@CitizenApp) September 2, 2026
¿Por qué importa?: El ataque ocurrió en una concurrida zona del centro de Minneapolis y obligó a las autoridades a pedir a residentes y visitantes mantenerse alejados mientras continúa la investigación.
El dato: Dos agentes de policía están entre las víctimas confirmadas del tiroteo, aunque las autoridades todavía no han divulgado oficialmente detalles sobre la gravedad de sus heridas.
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El proceso: Investigadores trabajan para establecer qué desencadenó los disparos, cuántas personas estuvieron involucradas y las circunstancias exactas en las que resultaron heridas las víctimas.
¿Qué pueden hacer?: Las personas que se encuentren cerca del área deben seguir las instrucciones de las autoridades locales y evitar acercarse a la escena mientras permanece activa la respuesta policial.
Hospital confirma una muerte tras el tiroteo
DEVELOPING: There are multiple victims, including two police officers, in a shooting in downtown Minneapolis, according to city officials.
Read more: https://t.co/EicCjVepov pic.twitter.com/neAubBBsg0
— ABC News (@ABC) September 2, 2026
La confirmación de una víctima mortal llegó desde el Centro Médico del Condado de Hennepin, que reportó haber recibido a siete pacientes relacionados con el incidente.
El estado de salud de los demás hospitalizados no había sido divulgado inicialmente, por lo que cualquier cifra adicional sobre víctimas o fallecidos debe considerarse preliminar hasta una actualización oficial.
La Policía de Minneapolis pidió específicamente al público evitar el sector afectado mientras agentes y otros equipos de emergencia trabajan en la zona.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, informó además que funcionarios estatales se movilizaron para apoyar a las autoridades locales después del tiroteo.
Tim Walz reacciona mientras continúa la investigación
My public safety team is responding to a shooting that took place downtown Minneapolis this afternoon.
State officials are on the ground to support local law enforcement and we will share more information as it becomes available.
— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) September 2, 2026
Walz agradeció públicamente el trabajo de las fuerzas del orden que respondieron a la emergencia y expresó respaldo a los socorristas involucrados en el operativo.
“Agradezco a las fuerzas del orden que trabajan activamente para garantizar la seguridad de nuestros vecinos en el centro de Minneapolis esta tarde”, escribió el gobernador.
“Minnesota está orando por nuestros socorristas”, agregó Walz mientras las autoridades continuaban trabajando para asegurar el área y esclarecer lo ocurrido.
El caso permanece en desarrollo y todavía faltan respuestas clave, entre ellas las circunstancias que originaron el tiroteo y la condición definitiva de los heridos.