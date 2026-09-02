Ford retira casi 149,000 Mustang: una falla podría dejarlos sin potencia en marcha
Publicado el02/09/2026 a las 13:34
- Ford retira Mustang
- Falla podría cortar potencia
- Reparación será sin costo
Ford enfrenta una nueva llamada a revisión que afecta a 148,663 vehículos Mustang en Estados Unidos debido a una falla eléctrica que podría comprometer funciones esenciales durante la conducción.
La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) informó que el problema involucra determinados Ford Mustang de los años modelo 2024, 2025 y 2026.
El defecto está relacionado con el sistema de cableado eléctrico y podría ocasionar desde la pérdida de potencia de tracción hasta fallas en componentes necesarios para conducir con seguridad.
Aunque Ford estima que aproximadamente el 1% de los vehículos retirados presenta el defecto, la posibilidad de perder determinadas funciones mientras el automóvil está circulando eleva el riesgo de accidente.
Qué falla presentan los Ford Mustang retirados del mercado
De acuerdo con el aviso federal, el problema puede afectar los terminales de tierra del arnés de cableado ubicado en el compartimiento del motor de determinados Mustang.
Una conexión deficiente podría provocar una interrupción eléctrica y causar una “pérdida de potencia de tracción”, una de las consecuencias identificadas por los reguladores.
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La falla también puede ocasionar que dejen de funcionar los faros, el sistema de lavado del parabrisas, el aire acondicionado o incluso el ventilador encargado de refrigerar el motor.
Los vehículos incluidos fueron fabricados entre el 7 de septiembre de 2022 y el 9 de junio de 2026, por lo que tener un Mustang de esos años no significa automáticamente que presente el defecto.
¿Cómo saber si tu Ford Mustang está incluido?
Ford comenzó a notificar a los propietarios mediante cartas previstas entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre, informándoles sobre la existencia del retiro y los pasos correspondientes.
Sin embargo, el proceso tendrá una segunda etapa: la documentación de la NHTSA señala que se enviarán comunicaciones adicionales cuando la solución definitiva esté disponible, aproximadamente en marzo de 2027.
Los propietarios también pueden verificar si su automóvil tiene una llamada a revisión pendiente mediante el número de identificación del vehículo (VIN) en el buscador oficial de recalls de la NHTSA.
El número asignado por la agencia federal a esta campaña es 26V547, mientras que Ford identifica internamente el retiro con el número 26C40.
Qué deben hacer los propietarios de los Mustang afectados
La reparación prevista consiste en reemplazar los terminales de tierra del arnés de cableado del compartimiento del motor en los vehículos que formen parte de la campaña.
Los propietarios podrán acudir a un concesionario autorizado Ford o Lincoln para realizar el procedimiento correspondiente sin costo, según la información proporcionada en el aviso de seguridad.
Mientras tanto, resulta especialmente importante que los conductores estén atentos a cualquier comportamiento inusual relacionado con la alimentación eléctrica, los faros u otros sistemas mencionados en el retiro.
La recomendación para quienes poseen un Mustang 2024, 2025 o 2026 es comprobar su VIN y seguir las instrucciones de Ford, ya que la llamada a revisión involucra casi 149,000 vehículos aunque el defecto estimado afecte solo a una fracción, según ‘CBS News‘ y ‘Reuters‘.