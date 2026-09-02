Ford retira casi 149,000 Mustang: una falla podría dejarlos sin potencia en marcha

Ford retira Mustang

Falla podría cortar potencia

Reparación será sin costo

Ford enfrenta una nueva llamada a revisión que afecta a 148,663 vehículos Mustang en Estados Unidos debido a una falla eléctrica que podría comprometer funciones esenciales durante la conducción.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) informó que el problema involucra determinados Ford Mustang de los años modelo 2024, 2025 y 2026.

El defecto está relacionado con el sistema de cableado eléctrico y podría ocasionar desde la pérdida de potencia de tracción hasta fallas en componentes necesarios para conducir con seguridad.

Aunque Ford estima que aproximadamente el 1% de los vehículos retirados presenta el defecto, la posibilidad de perder determinadas funciones mientras el automóvil está circulando eleva el riesgo de accidente.

Qué falla presentan los Ford Mustang retirados del mercado

De acuerdo con el aviso federal, el problema puede afectar los terminales de tierra del arnés de cableado ubicado en el compartimiento del motor de determinados Mustang.

Una conexión deficiente podría provocar una interrupción eléctrica y causar una “pérdida de potencia de tracción”, una de las consecuencias identificadas por los reguladores.

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La falla también puede ocasionar que dejen de funcionar los faros, el sistema de lavado del parabrisas, el aire acondicionado o incluso el ventilador encargado de refrigerar el motor.

Los vehículos incluidos fueron fabricados entre el 7 de septiembre de 2022 y el 9 de junio de 2026, por lo que tener un Mustang de esos años no significa automáticamente que presente el defecto.