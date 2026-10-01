¡Le ponen doble inyección letal y sobrevive! Tennessee suspende las ejecuciones tras fallido procedimiento contra Christa Pike
Publicado el01/10/2026 a las 14:58
- Christa Pike sobrevivió a dos dosis.
- Tennessee suspendió las ejecuciones de 2026.
- Gobernador ordenó investigar el procedimiento fallido
Christa Pike sobrevivió a la inyección letal
El intento de ejecución ocurrió el miércoles 30 de septiembre en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, en Nashville. El Departamento Correccional de Tennessee confirmó posteriormente que Pike seguía con vida y fue trasladada a un centro médico. De acuerdo con BBC Mundo, el estado sostuvo que siguió cada paso del protocolo establecido y que este no contempla procedimientos adicionales después de las acciones realizadas. La defensa, en cambio, cuestionó duramente lo ocurrido y aseguró que sus advertencias sobre posibles complicaciones se habían materializado. Testigos presentes durante el procedimiento relataron una escena inusual. El periodista John North, de WBIR, aseguró que Pike continuaba respirando cuando las persianas de la cámara volvieron a cerrarse. “A veces roncaba, pero seguía respirando. Tuvimos que escucharlo todo”, relató.
🔴 Condenada a muerte sobrevivió a dos inyecciones letales🔸 Se trata de Christa Pike quien asesinó a una estudiante de 19 años en 1995 en Tennessee, Estados Unidos. 👉🏼 El 30 de septiembre de 2026 estaba prevista su ejecución mediante inyección letal, lo que la habría… pic.twitter.com/qCxCIiRJtn — Monumental AM 1080 (@AM_1080) October 1, 2026
¿Qué ocurrirá con las ejecuciones en Tennessee?
Tras el fallido procedimiento, Lee frenó las ejecuciones restantes programadas para este año. EFE informó que Gary Wayne Sutton tenía prevista su ejecución para el próximo 3 de diciembre, de acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Infobae, citando a Associated Press, informó además que el gobernador ordenó una revisión externa del protocolo de inyección letal. Pike permanece bajo atención médica y, al difundirse los primeros reportes, sus abogados indicaron que desconocían su condición exacta.
Una mujer de Tennessee sobrevive a su ejecución tras pasar 30 años en el corredor de la muerte Christa Pike sobrevivió al intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee. La mujer, de 50 años, recibió dos dosis de pentobarbital, pero continuaba con vida y fue… pic.twitter.com/3mlyRtg8JS— DW Español (@dw_espanol) October 1, 2026
Sin comida final y con una carta: las últimas horas de Christa Pike
Horas antes del intento de ejecución, Christa Pike decidió no solicitar una comida especial, una opción que Tennessee ofrece habitualmente a los condenados a muerte. El Departamento Correccional confirmó la decisión, aunque Pike no explicó públicamente por qué renunció a elegir ese último menú. En cambio, la mujer de 50 años dejó por escrito cómo afrontaba sus últimas horas. En una carta enviada a NBC News a través de su asesor espiritual, el reverendo budista Mikey Noechel, aseguró: “Se me conceda o no la clemencia, estoy en paz. No tengo miedo de morir. Solo me pone nerviosa el proceso”, según informó Infobae. Pike también escribió que había “sentido más amor en las últimas dos semanas” que durante toda su vida y dibujó un corazón al final de la carta. Además, confirmó que Noechel estaría junto a ella durante el procedimiento. La condenada explicó que ambos planeaban realizar una meditación de bondad amorosa dentro de la cámara de ejecución. Horas después, el procedimiento tomó un rumbo inesperado: Pike sobrevivió a las dos administraciones de pentobarbital y terminó siendo trasladada a un hospital.
Christa Gail Pike es la mujer del video.Ella es la única mujer en el corredor de la muerte en Tennessee (EE.UU.). Fue condenada a muerte en 1996 (hace 31 años) por el brutal asesinato de Colleen Slemmer, una chica de 19 años, en 1995. Qué hizo: • Cuando tenía 18 años,… pic.twitter.com/JVC3pVbIWL — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) June 19, 2026
¿Quién es Christa Pike y por qué fue condenada?
Pike llevaba cerca de tres décadas en el corredor de la muerte. En 1996 fue condenada a la pena capital por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, cometido un año antes en Knoxville, Tennessee. Según registros judiciales recopilados por Infobae, Pike tenía 18 años cuando, junto con Tadaryl Shipp y con la participación de Shadolla Peterson, llevó a Slemmer hasta un lugar apartado. La joven fue golpeada, torturada y asesinada en un ataque que se prolongó entre 30 minutos y una hora. La defensa de Pike sostuvo durante años que el jurado no conoció adecuadamente antecedentes de abusos físicos y sexuales sufridos por ella durante su infancia. Posteriormente fue diagnosticada con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático, argumentos que no consiguieron detener definitivamente su ejecución.
Tennessee death row inmate Christa Pike has been taken to hospital after her heart was still beating following two lethal injections during her execution, her lawyer says. Full story: https://t.co/uQkxu9Z4wA pic.twitter.com/yy8IWTFOgu— BBC News (World) (@BBCWorld) October 1, 2026
Una ejecución que terminó en hospitalización
La Corte Suprema de Estados Unidos había levantado horas antes una suspensión dictada por un tribunal federal de apelaciones, permitiendo que Tennessee continuara con el procedimiento. Pike pronunció como parte de sus últimas palabras: “Voy a dejar este mundo como he vivido la mayor parte de mi vida: con amor”. Después recibió las dosis de pentobarbital, pero permaneció con vida y terminó trasladada a un hospital. El caso dejó ahora en suspenso el calendario de ejecuciones de Tennessee y abrió una investigación sobre qué ocurrió durante un procedimiento que debía terminar con la muerte de Pike y que, en cambio, concluyó con su hospitalización.
Christa Gail Pike iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en 200 años, le aplicaron dos inyecciones letales y ella dijo "esto quema", luego empezo a roncar. Sobrevivio a ambas y la llevaron a un hospital.Hay otros métodos mejores... Ni el infierno la quiere. pic.twitter.com/veLSWPZVZH — Poirot (@Argenpoirot) October 1, 2026