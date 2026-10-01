¡Le ponen doble inyección letal y sobrevive! Tennessee suspende las ejecuciones tras fallido procedimiento contra Christa Pike

Christa Pike Tennessee suspendió sus ejecuciones de 2026 y ordenó investigar el caso, quien sobrevivió a dos dosis de pentobarbital.

Christa Pike sobrevivió a dos dosis.

Tennessee suspendió las ejecuciones de 2026.

Gobernador ordenó investigar el procedimiento fallido Christa Pike. El gobernador de Christa Pike sobrevivió a la inyección letal 🔴 Condenada a muerte sobrevivió a dos inyecciones letales 🔸 Se trata de Christa Pike quien asesinó a una estudiante de 19 años en 1995 en Tennessee, Estados Unidos. 👉🏼 El 30 de septiembre de 2026 estaba prevista su ejecución mediante inyección letal, lo que la habría… pic.twitter.com/qCxCIiRJtn — Monumental AM 1080 (@AM_1080) October 1, 2026 El intento de ejecución ocurrió el miércoles 30 de septiembre en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, en Nashville. El Departamento Correccional de Tennessee confirmó posteriormente que Pike seguía con vida y fue trasladada a un centro médico. De acuerdo con BBC Mundo, el estado sostuvo que siguió cada paso del protocolo establecido y que este no contempla procedimientos adicionales después de las acciones realizadas. La defensa, en cambio, cuestionó duramente lo ocurrido y aseguró que sus advertencias sobre posibles complicaciones se habían materializado. Testigos presentes durante el procedimiento relataron una escena inusual. El periodista John North, de WBIR, aseguró que Pike continuaba respirando cuando las persianas de la cámara volvieron a cerrarse. “A veces roncaba, pero seguía respirando. Tuvimos que escucharlo todo”, relató. Christa Pike. El gobernador de Tennessee , Bill Lee, suspendió las ejecuciones previstas para el resto de 2026 y ordenó una investigación exhaustiva después de que Christa Pike sobreviviera a dos administraciones de pentobarbital durante el procedimiento con el que el estado buscaba ejecutar su sentencia de muerte. “Llevar a cabo las sentencias impuestas de forma legal está entre las responsabilidades más importantes del estado”, señaló Lee, según EFE. El gobernador agregó que los habitantes de Tennessee esperan que el proceso se realice de manera “legal y constitucional”, pero también “efectiva”.El intento de ejecución ocurrió el miércoles 30 de septiembre en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, en Nashville. El Departamento Correccional de Tennessee confirmó posteriormente que Pike seguía con vida y fue trasladada a un centro médico. De acuerdo con BBC Mundo, el estado sostuvo que siguió cada paso del protocolo establecido y que este no contempla procedimientos adicionales después de las acciones realizadas. La defensa, en cambio, cuestionó duramente lo ocurrido y aseguró que sus advertencias sobre posibles complicaciones se habían materializado. Testigos presentes durante el procedimiento relataron una escena inusual. El periodista John North, de WBIR, aseguró que Pike continuaba respirando cuando las persianas de la cámara volvieron a cerrarse. “A veces roncaba, pero seguía respirando. Tuvimos que escucharlo todo”, relató.

¿Qué ocurrirá con las ejecuciones en Tennessee? Una mujer de Tennessee sobrevive a su ejecución tras pasar 30 años en el corredor de la muerte Christa Pike sobrevivió al intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee. La mujer, de 50 años, recibió dos dosis de pentobarbital, pero continuaba con vida y fue… pic.twitter.com/3mlyRtg8JS — DW Español (@dw_espanol) October 1, 2026 Tras el fallido procedimiento, Lee frenó las ejecuciones restantes programadas para este año. EFE informó que Gary Wayne Sutton tenía prevista su ejecución para el próximo 3 de diciembre, de acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Infobae, citando a Associated Press, informó además que el gobernador ordenó una revisión externa del protocolo de inyección letal. Pike permanece bajo atención médica y, al difundirse los primeros reportes, sus abogados indicaron que desconocían su condición exacta. Tras el fallido procedimiento, Lee frenó las ejecuciones restantes programadas para este año. EFE informó que Gary Wayne Sutton tenía prevista su ejecución para el próximo 3 de diciembre, de acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Infobae, citando a Associated Press, informó además que el gobernador ordenó una revisión externa del protocolo de inyección letal. Pike permanece bajo atención médica y, al difundirse los primeros reportes, sus abogados indicaron que desconocían su condición exacta.

Sin comida final y con una carta: las últimas horas de Christa Pike Christa Gail Pike es la mujer del video. Ella es la única mujer en el corredor de la muerte en Tennessee (EE.UU.). Fue condenada a muerte en 1996 (hace 31 años) por el brutal asesinato de Colleen Slemmer, una chica de 19 años, en 1995. Qué hizo: • Cuando tenía 18 años,… pic.twitter.com/JVC3pVbIWL — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) June 19, 2026 Horas antes del intento de ejecución, Christa Pike decidió no solicitar una comida especial, una opción que Tennessee ofrece habitualmente a los condenados a muerte. El Departamento Correccional confirmó la decisión, aunque Pike no explicó públicamente por qué renunció a elegir ese último menú. En cambio, la mujer de 50 años dejó por escrito cómo afrontaba sus últimas horas. En una carta enviada a NBC News a través de su asesor espiritual, el reverendo budista Mikey Noechel, aseguró: “Se me conceda o no la clemencia, estoy en paz. No tengo miedo de morir. Solo me pone nerviosa el proceso”, según informó Infobae. Pike también escribió que había “sentido más amor en las últimas dos semanas” que durante toda su vida y dibujó un corazón al final de la carta. Además, confirmó que Noechel estaría junto a ella durante el procedimiento. La condenada explicó que ambos planeaban realizar una meditación de bondad amorosa dentro de la cámara de ejecución. Horas después, el procedimiento tomó un rumbo inesperado: Pike sobrevivió a las dos administraciones de pentobarbital y terminó siendo trasladada a un hospital. Horas antes del intento de ejecución, Christa Pike decidió no solicitar una comida especial, una opción que Tennessee ofrece habitualmente a los condenados a muerte. El Departamento Correccional confirmó la decisión, aunque Pike no explicó públicamente por qué renunció a elegir ese último menú. En cambio, la mujer de 50 años dejó por escrito cómo afrontaba sus últimas horas. En una carta enviada a NBC News a través de su asesor espiritual, el reverendo budista Mikey Noechel, aseguró: “Se me conceda o no la clemencia, estoy en paz. No tengo miedo de morir. Solo me pone nerviosa el proceso”, según informó Infobae. Pike también escribió que había “sentido más amor en las últimas dos semanas” que durante toda su vida y dibujó un corazón al final de la carta. Además, confirmó que Noechel estaría junto a ella durante el procedimiento. La condenada explicó que ambos planeaban realizar una meditación de bondad amorosa dentro de la cámara de ejecución. Horas después, el procedimiento tomó un rumbo inesperado: Pike sobrevivió a las dos administraciones de pentobarbital y terminó siendo trasladada a un hospital.

¿Quién es Christa Pike y por qué fue condenada? Tennessee death row inmate Christa Pike has been taken to hospital after her heart was still beating following two lethal injections during her execution, her lawyer says. Full story: https://t.co/uQkxu9Z4wA pic.twitter.com/yy8IWTFOgu — BBC News (World) (@BBCWorld) October 1, 2026 Pike llevaba cerca de tres décadas en el corredor de la muerte. En 1996 fue condenada a la pena capital por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, cometido un año antes en Knoxville, Tennessee. Según registros judiciales recopilados por Infobae, Pike tenía 18 años cuando, junto con Tadaryl Shipp y con la participación de Shadolla Peterson, llevó a Slemmer hasta un lugar apartado. La joven fue golpeada, torturada y asesinada en un ataque que se prolongó entre 30 minutos y una hora. La defensa de Pike sostuvo durante años que el jurado no conoció adecuadamente antecedentes de abusos físicos y sexuales sufridos por ella durante su infancia. Posteriormente fue diagnosticada con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático, argumentos que no consiguieron detener definitivamente su ejecución. Pike llevaba cerca de tres décadas en el corredor de la muerte. En 1996 fue condenada a la pena capital por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, cometido un año antes en Knoxville, Tennessee. Según registros judiciales recopilados por Infobae, Pike tenía 18 años cuando, junto con Tadaryl Shipp y con la participación de Shadolla Peterson, llevó a Slemmer hasta un lugar apartado. La joven fue golpeada, torturada y asesinada en un ataque que se prolongó entre 30 minutos y una hora. La defensa de Pike sostuvo durante años que el jurado no conoció adecuadamente antecedentes de abusos físicos y sexuales sufridos por ella durante su infancia. Posteriormente fue diagnosticada con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático, argumentos que no consiguieron detener definitivamente su ejecución.