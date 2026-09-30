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Condenado a muerte sale de prisión tras 41 años: prueba de ADN da un giro al caso
Tras cuatro décadas encarcelado, Douglas Carter obtiene libertad bajo fianza después de nuevas pruebas de ADN. Caso por asesinato continúa.
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condenado a muerte sale de prisión
FOTO: Shutterstock

Publicado el30/09/2026 a las 11:00

Douglas Stewart Carter salió de una cárcel de Utah después de pasar 41 años encarcelado y haber sido condenado a muerte, mientras nuevas pruebas de ADN abren otro capítulo en su caso.

Por qué importa: Carter no ha sido exonerado. Todavía enfrenta un cargo de asesinato con agravantes, aunque la evidencia genética recién analizada no coincide con su ADN.

El ADN abre nuevas dudas sobre la condena

Carter, de 71 años, fue condenado por el asesinato de Eva Olesen, quien fue encontrada apuñalada y baleada en su vivienda de Provo en 1985, según EFE.

Las nuevas pruebas incluyen sangre encontrada en una manija y ADN recuperado del mango de un cuchillo. Ninguna de esas muestras corresponde a Carter.

El dato: la Corte Suprema de Utah ordenó en 2025 un nuevo juicio tras citar “mala conducta intencional” de investigadores y fiscales.

La condena se había apoyado en una confesión firmada por Carter y en el testimonio de dos personas que, años después, aseguraron haber mentido por indicación policial.

Carter siempre sostuvo su inocencia y afirmó que aquella confesión fue obtenida bajo presión. Su defensa también argumenta que ninguna evidencia física lo situaba dentro de la vivienda.

La fiscalía advierte que Carter no está exonerado

El fiscal del condado, Jeff Gray, sostiene que las nuevas pruebas genéticas no necesariamente descartan la responsabilidad de Carter porque existe una confesión y nunca apareció el arma homicida.

La fiscalía, sin embargo, retiró su intención de solicitar nuevamente la pena de muerte.

Lo que sigue: Carter llevará una tobillera electrónica y no podrá contactar a los familiares de Olesen, quienes se opusieron a su libertad bajo fianza.

Su próxima audiencia está prevista para el 10 de noviembre. Mientras la fiscalía reevalúa las pruebas, Carter continúa enfrentando el cargo y un nuevo juicio está previsto para el próximo año.

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