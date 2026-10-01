California prohibió el matrimonio infantil. En 32 estados todavía es legal

California prohibió el matrimonio infantil, pero 32 estados todavía permiten casarse antes de los 18 años. Mira los datos y dónde sigue siendo legal.

Casi 315,000 menores se casaron legalmente en Estados Unidos entre 2000 y 2021. California acaba de elevar la edad mínima a 18 años sin excepciones, pero gran parte del país todavía permite que menores se casen bajo ciertas condiciones. Por qué importa California acaba de cerrar una excepción legal que durante años permitió que menores de 18 años contrajeran matrimonio. El gobernador Gavin Newsom firmó el miércoles 30 de septiembre la ley AB 1267, que establece los 18 años como edad mínima para casarse o formar una pareja doméstica, sin excepciones. Pero California es apenas el estado número 18 en establecer una prohibición completa. En otros 32 estados todavía es posible casarse antes de cumplir 18 años. El dato La dimensión del fenómeno es mayor de lo que muchos estadounidenses podrían imaginar. Casi 315,000 menores se casaron legalmente en Estados Unidos entre 2000 y 2021, según un estudio publicado en 2025 por Unchained At Last. El 86% eran niñas, y la mayoría se casó con hombres adultos, en promedio unos cuatro años mayores que ellas. El 96% de los menores tenía 16 o 17 años, aunque se documentaron matrimonios de niños de apenas 10 años.

Lo que cambió en California Hasta esta semana, California era uno de solo tres estados —junto con Mississippi y Nuevo México— que ni siquiera establecía una edad mínima específica para contraer matrimonio. La ley permitía que una persona menor de 18 años se casara si obtenía autorización judicial y el consentimiento escrito de al menos uno de sus padres o de su tutor legal. AB 1267 elimina esas excepciones. A partir de la entrada en vigor de la nueva ley, una persona deberá tener 18 años para obtener una licencia matrimonial en California. El cambio es significativo: se estima que alrededor de 35,000 menores se casaron en California entre 2000 y 2021. ¿Dónde sigue siendo legal? El mapa nacional está cambiando rápidamente. En 2017, el matrimonio antes de los 18 años todavía era legal en los 50 estados. Desde entonces, Delaware, Nueva Jersey, Pennsylvania, Minnesota, Rhode Island, Nueva York, Massachusetts, Vermont, Connecticut, Michigan, Washington, Virginia, New Hampshire, Maine, Oregon, Missouri y Oklahoma aprobaron prohibiciones completas. California se sumó ahora a esa lista. Washington, D.C., también lo ha prohibido.

Eso deja a 32 estados donde menores todavía pueden casarse bajo determinadas circunstancias, generalmente mediante excepciones relacionadas con la edad, consentimiento parental o autorización judicial. Y hay dos casos que sobresalen: Mississippi y Nuevo México siguen sin establecer una edad mínima estatutaria para contraer matrimonio, según el seguimiento de Unchained At Last. Sugerencia visual: tres categorías simples: 18 años, sin excepciones

Menores de 18 pueden casarse bajo ciertas condiciones

Sin edad mínima especificada: Mississippi y Nuevo México Nevada encabeza la lista Los datos más recientes disponibles corresponden a 2021, una limitación importante a tener en cuenta. Entre los estados con información disponible, Nevada registró la mayor tasa de matrimonio infantil: aproximadamente 6.15 por cada 1,000 menores. Le siguieron Idaho, con aproximadamente 3.56, y Utah, con 3.23.

En el extremo contrario, Maine, New Hampshire y Rhode Island registraron tasas inferiores a 0.2 por cada 1,000 menores. A nivel nacional, la tasa promedio registrada fue superior a 2 por cada 1,000 niñas, frente a 0.31 por cada 1,000 niños. Una diferencia que importa Matrimonio infantil y matrimonio forzado no significan exactamente lo mismo. Un menor puede contraer matrimonio bajo una excepción legal sin que necesariamente haya sido obligado a hacerlo. Pero organizaciones que buscan eliminar estas excepciones argumentan que la edad puede dificultar que un menor dé consentimiento independiente, consiga representación legal o abandone una relación contra la voluntad de sus padres. Los defensores de las prohibiciones también señalan una contradicción legal particularmente delicada: algunos matrimonios documentados involucraron edades o diferencias de edad que, fuera del matrimonio, podrían haber violado las leyes estatales sobre relaciones sexuales con menores. Unchained At Last calcula que al menos 66,415 de los matrimonios registrados entre 2000 y 2021 entraban en esa categoría. El otro lado del debate Las prohibiciones absolutas tampoco han avanzado sin oposición.

En California, organizaciones de libertades civiles se opusieron durante años a versiones anteriores de la medida, argumentando, entre otras cosas, que una prohibición absoluta podía limitar la autonomía de algunos menores y crear dificultades para adolescentes que ya eran padres. Los partidarios de AB 1267 respondieron que el consentimiento parental y la supervisión judicial no son protecciones suficientes cuando un menor puede estar enfrentando presión precisamente de los adultos de quienes depende. Esta vez, el proyecto llegó al gobernador sin un solo voto en contra, según la oficina de su autora, la asambleísta Gail Pellerin. Una sobreviviente detrás del cambio La campaña de California estuvo impulsada en buena parte por personas que se casaron siendo menores. Entre ellas está Sara Tasneem, quien ha relatado públicamente haber sido obligada a casarse a los 15 años. También participó Courtney Stodden, quien tenía 16 años cuando se casó con el actor Doug Hutchison, entonces de 50 años. Stodden ha descrito posteriormente esa relación como abusiva y depredadora. Newsom calificó la nueva prohibición como una medida que llevaba mucho tiempo pendiente para proteger a los menores de California. Lo que hay que observar California era uno de los casos más importantes para quienes impulsan prohibiciones nacionales debido tanto al tamaño de su población como a que, hasta ahora, no tenía una edad mínima establecida.

Su salida de esa categoría deja a Mississippi y Nuevo México como los dos únicos estados sin una edad mínima estatutaria especificada. La tendencia nacional también es clara: en 2017 ningún estado prohibía completamente el matrimonio antes de los 18 años. Hoy lo hacen 18. Pero el mapa sigue dividido. Dependiendo del estado donde viva un adolescente estadounidense, cumplir 18 años puede ser un requisito absoluto para casarse —o no serlo. Qué debes saber Si tienes un adolescente en tu familia, las reglas dependen del estado donde vive. Antes de asumir que la edad mínima es 18, revisa la legislación estatal vigente. Unchained At Last mantiene un mapa nacional que identifica la edad mínima y las excepciones aplicables en cada estado. Si existe preocupación por un posible matrimonio forzado o coerción, organizaciones especializadas y las agencias estatales de protección de menores pueden ofrecer orientación sobre las opciones disponibles. FAQ