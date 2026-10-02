Demócratas ganan terreno en el voto anticipado de 2026

Más de 690,000 estadounidenses ya votaron en al menos 29 estados. Los primeros registros muestran mayor participación demócrata, pero todavía representan una pequeña parte del electorado.

Más de 690,000 estadounidenses ya emitieron su voto a un mes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, según datos recopilados por CNN, AP y Catalist.

Por qué importa: Los primeros registros muestran una movilización demócrata superior a la observada en este momento de 2024, aunque todavía no permiten anticipar quién ganará.

Voto anticipado crece antes de las elecciones

Se estima que el voto anticipado y por correo parece favorecer a la oposición demócrata a un mes de las elecciones legislativas de medio término. Esta contienda electoral determinará si el presidente Donald Trump pierde la mayoría republicana en el Congreso, según un análisis… pic.twitter.com/VdCYo5mXNC — N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 1, 2026

En Iowa, los demócratas representan el 67% de las solicitudes de papeletas, frente al 54% registrado en el mismo momento de 2024.

Pensilvania registra 66%, frente al 62% de 2024; Maine alcanza 57%, contra 53%; y Carolina del Norte sube de 36% a 42%.

El dato: El crecimiento aparece en estados donde este año se disputan contiendas relevantes por el Senado, gobernaciones y otros cargos.

Sin embargo, existe un contraste importante: salvo Iowa, esos estados mostraban a estas alturas de 2022 una proporción demócrata todavía mayor entre las solicitudes.