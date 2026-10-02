Demócratas ganan terreno en el voto anticipado de 2026
Publicado el01/10/2026 a las 20:25
Más de 690,000 estadounidenses ya votaron en al menos 29 estados. Los primeros registros muestran mayor participación demócrata, pero todavía representan una pequeña parte del electorado.
Más de 690,000 estadounidenses ya emitieron su voto a un mes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, según datos recopilados por CNN, AP y Catalist.
Por qué importa: Los primeros registros muestran una movilización demócrata superior a la observada en este momento de 2024, aunque todavía no permiten anticipar quién ganará.
Voto anticipado crece antes de las elecciones
Se estima que el voto anticipado y por correo parece favorecer a la oposición demócrata a un mes de las elecciones legislativas de medio término.
Esta contienda electoral determinará si el presidente Donald Trump pierde la mayoría republicana en el Congreso, según un análisis… pic.twitter.com/VdCYo5mXNC
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 1, 2026
En Iowa, los demócratas representan el 67% de las solicitudes de papeletas, frente al 54% registrado en el mismo momento de 2024.
Pensilvania registra 66%, frente al 62% de 2024; Maine alcanza 57%, contra 53%; y Carolina del Norte sube de 36% a 42%.
El dato: El crecimiento aparece en estados donde este año se disputan contiendas relevantes por el Senado, gobernaciones y otros cargos.
Sin embargo, existe un contraste importante: salvo Iowa, esos estados mostraban a estas alturas de 2022 una proporción demócrata todavía mayor entre las solicitudes.
Las papeletas no revelan quién está ganando
Los datos de votación anticipada muestran indicios de una ventaja demócrata en las elecciones intermedias https://t.co/2zfCsh8V4Q
— CNN en Español (@CNNEE) October 1, 2026
Solicitar o devolver una papeleta permite medir participación y movilización, pero no indica por quién votó una persona debido al carácter secreto del sufragio.
Además, los republicanos podrían utilizar otras modalidades o concentrar una mayor proporción de sus votos durante las semanas finales y el propio 3 de noviembre.
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El límite: Los aproximadamente 690,000 votos registrados hasta ahora son una fracción pequeña frente a los cerca de 57 millones de votos anticipados emitidos en 2022.
El perfil del voto anticipado tampoco reproduce exactamente al electorado completo. Los votantes de mayor edad tienen una presencia especialmente importante en el voto por correo.
Virginia concentra las señales más claras
Virginia ofrece hasta ahora uno de los panoramas más definidos porque registra un volumen significativo tanto de voto anticipado presencial como por correo.
Las localidades donde Kamala Harris superó por más de 20 puntos a Donald Trump en 2024 alcanzan el 78% del ritmo de participación registrado entonces; las zonas donde Trump ganó por más de 20 puntos están en 61%.
En números: En los distritos congresionales 1 y 2, los participantes de primarias demócratas superan a los republicanos por 15 y 18 puntos, respectivamente.
Ambos distritos están actualmente representados por republicanos, Rob Wittman y Jen Kiggans, y tendrán contiendas competitivas por la Cámara de Representantes.
La movilización puede cambiar antes del 3 de noviembre
Los datos describen quién está participando primero, no cómo terminará distribuido el voto cuando millones de estadounidenses hayan acudido a las urnas.
La fotografía puede cambiar conforme más estados abran sus periodos presenciales. En 47 estados y Washington, D.C., los electores pueden votar antes sin necesitar una justificación.
Qué sigue: La participación aumentará durante octubre y los republicanos podrían reducir las diferencias actuales conforme se acerque la jornada electoral.
Por ahora, los registros ofrecen una señal de mayor movilización demócrata en varios estados, pero el alcance real solo podrá evaluarse con una participación mucho más amplia.