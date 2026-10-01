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Trump comienza a enviar cheques de $500 del Obamacare: ¿quiénes recibirán el dinero?
El cheque de $ 500 del Obamacare comienza a llegar a más de 950,000 personas. Conoce quién califica y cuáles son los 30 estados incluidos.
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¿Quién recibirá el cheque de $ 500 del Obamacare?
Foto WASHINGTON (United States), 30/09/2026.- US President Donald Trump (C) makes an announcement with Secretary of Commerce Howard Lutnick in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 30 September 2026. EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Publicado el30/09/2026 a las 20:05

Más de 950,000 personas en 30 estados recibirán el reembolso, pero estar inscrito en la Ley de Cuidado de Salud Asequible no garantiza el pago. La administración de Donald Trump comenzó este miércoles 30 de septiembre a enviar reembolsos de $500 a más de 950,000 estadounidenses inscritos en determinados planes de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). Por qué importa: El pago llega cuando muchas familias enfrentan mayores costos del seguro médico y a poco más de un mes de las elecciones legislativas de noviembre.

¿Quién recibirá el cheque de $ 500 del Obamacare?

El beneficio no llegará a los aproximadamente 19 millones de estadounidenses asegurados mediante los mercados de la ACA. La Casa Blanca calcula que alcanzará a casi un millón. Los principales beneficiarios son personas que compraron cobertura mediante HealthCare.gov sin recibir asistencia para pagar las primas, según la administración.
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El dato: Un funcionario dijo a CBS News que la mayoría de los beneficiarios gana más del 400% del nivel federal de pobreza. Las familias con más de una persona afectada podrían recibir varios pagos. El dinero puede llegar mediante cheque o depósito directo, dependiendo del beneficiario. Trump anunció estos reembolsos el 10 de septiembre. La Casa Blanca sostiene que responden a un excedente generado por las tarifas cobradas para operar el mercado federal de seguros.

Trump culpa a Biden por los cobros excesivos

La administración Trump afirma que durante el gobierno de Joe Biden las llamadas “tarifas de usuario” del mercado federal fueron mayores de lo necesario y terminaron reflejándose en las primas. Trump reiteró esa acusación en una carta enviada a los beneficiarios junto con los pagos, según una copia obtenida por CBS News. La diferencia: La afirmación de que Biden “cobró de más” corresponde a la explicación de la Casa Blanca. Expertos han cuestionado el origen y la interpretación de esos fondos. El pago también coincide con un momento complicado para el Obamacare. Las primas aumentaron para numerosos afiliados después de que expiraran los créditos fiscales ampliados que reducían el costo de la cobertura.

Estos son los 30 estados incluidos en el reembolso

Los pagos están dirigidos a beneficiarios elegibles en estados que utilizan el mercado federal de seguros administrado mediante HealthCare.gov. Estados incluidos: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Hawái, Indiana, Iowa, Kansas, Luisiana, Michigan, Misisipi, Misuri y Montana. También Nebraska, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming. Vivir en uno de esos estados tampoco significa automáticamente recibir $500. El programa está limitado a personas que cumplen los criterios establecidos para el reembolso.

¿Hay que solicitar el cheque de $500?

Los reportes disponibles indican que la administración ya identificó a los beneficiarios, por lo que el pago no funciona como un nuevo cheque federal abierto a solicitudes de todos los estadounidenses. El Departamento del Tesoro está encargado de distribuir el dinero. Los beneficiarios también recibirán una comunicación firmada por Trump explicando el reembolso. Qué pueden hacer: Los afiliados deben desconfiar de mensajes que pidan pagos, contraseñas o información financiera a cambio de “tramitar” el supuesto cheque. El reembolso es independiente de la propuesta de Trump de entregar un dividendo de $5,000, condicionada políticamente al control republicano del Congreso y que no constituye actualmente este mismo programa de pagos. Fuentes: WBNS, USA Today.
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