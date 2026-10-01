Trump comienza a enviar cheques de $500 del Obamacare: ¿quiénes recibirán el dinero?
El cheque de $ 500 del Obamacare comienza a llegar a más de 950,000 personas. Conoce quién califica y cuáles son los 30 estados incluidos.
Publicado el30/09/2026 a las 20:05
Más de 950,000 personas en 30 estados recibirán el reembolso, pero estar inscrito en la Ley de Cuidado de Salud Asequible no garantiza el pago. La administración de Donald Trump comenzó este miércoles 30 de septiembre a enviar reembolsos de $500 a más de 950,000 estadounidenses inscritos en determinados planes de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). Por qué importa: El pago llega cuando muchas familias enfrentan mayores costos del seguro médico y a poco más de un mes de las elecciones legislativas de noviembre.
¿Quién recibirá el cheque de $ 500 del Obamacare?
El beneficio no llegará a los aproximadamente 19 millones de estadounidenses asegurados mediante los mercados de la ACA. La Casa Blanca calcula que alcanzará a casi un millón. Los principales beneficiarios son personas que compraron cobertura mediante HealthCare.gov sin recibir asistencia para pagar las primas, según la administración.
More money back in YOUR wallet. 🇺🇸💸'President Donald Trump is set on Sept. 30 to start sending $500 checks to nearly 1 million Americans his administration says were overcharged through the Affordable Care Act's federal exchange for buying health insurance.' pic.twitter.com/1AZ71dTl81 — The White House (@WhiteHouse) September 30, 2026
TE PUEDE INTERESAR: Trump apuesta $54 mil millones al gas de Alaska: Corea del Sur entra al megaproyecto bajo dudas sobre su rentabilidadEl dato: Un funcionario dijo a CBS News que la mayoría de los beneficiarios gana más del 400% del nivel federal de pobreza. Las familias con más de una persona afectada podrían recibir varios pagos. El dinero puede llegar mediante cheque o depósito directo, dependiendo del beneficiario. Trump anunció estos reembolsos el 10 de septiembre. La Casa Blanca sostiene que responden a un excedente generado por las tarifas cobradas para operar el mercado federal de seguros.
Trump culpa a Biden por los cobros excesivos
La administración Trump afirma que durante el gobierno de Joe Biden las llamadas “tarifas de usuario” del mercado federal fueron mayores de lo necesario y terminaron reflejándose en las primas. Trump reiteró esa acusación en una carta enviada a los beneficiarios junto con los pagos, según una copia obtenida por CBS News. La diferencia: La afirmación de que Biden “cobró de más” corresponde a la explicación de la Casa Blanca. Expertos han cuestionado el origen y la interpretación de esos fondos. El pago también coincide con un momento complicado para el Obamacare. Las primas aumentaron para numerosos afiliados después de que expiraran los créditos fiscales ampliados que reducían el costo de la cobertura.
Could Trump's proposed $5,000 dividend actually become a reality? Trump is doubling down on his proposal to send every adult U.S. citizen a $5,000 "Trump dividend," saying tariff revenue could pay for it if Republicans keep the House and Senate after November. But the plan… pic.twitter.com/peqDgU7Cyx— Fox News (@FoxNews) September 30, 2026