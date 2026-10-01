Caucus hispano respalda a James Talarico para el Senado de Texas en una carrera clave
Publicado el01/10/2026 a las 15:35
- Caucus hispano respalda a James Talarico
- Talarico busca un escaño clave
- Encuesta registra cambios entre votantes latinos
James Talarico . El Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos dio su respaldo al demócrata James Talarico en la carrera por uno de los dos escaños de Texas en el Senado, en momentos en que el voto hispano vuelve a cobrar relevancia de cara a las elecciones legislativas de noviembre.
De acuerdo con EFE, el apoyo fue anunciado a través de BoldPAC, comité de acción política y brazo electoral del caucus, integrado por 42 miembros del Congreso. El respaldo llegó un día después de que Talarico se reuniera con líderes, empresarios y estudiantes en Edinburg, en el Valle del Río Grande.
James Talarico : Caucus hispano apuesta por Talarico
Ken Paxton keeps dodging debates.
So I called his cell to invite him to a debate on Fox News.
He didn’t pick up. pic.twitter.com/EnaNREE6pH
— James Talarico (@jamestalarico) September 25, 2026
Sylvia García, una de las líderes del Caucus Hispano, explicó en un comunicado compartido con EFE las razones por las que la organización decidió respaldar al candidato demócrata.
“Talarico es el único candidato que defenderá a las familias latinas de Texas. Entiende nuestros valores y luchará por nosotros todos los días en Washington”, afirmó García.
La legisladora agregó que Talarico “hará frente a ICE, hará nuestra vida más asequible y garantizará que los latinos tengan un lugar en la mesa”.
El voto hispano vuelve al centro de atención
I’m running for the U.S. Senate.
Billionaires have taken over Texas and taken over America — but together, we can take power back for working people.
Join this movement: https://t.co/Cam7Y742fM pic.twitter.com/jPIrIJeX0A
— James Talarico (@jamestalarico) September 9, 2025
El respaldo se produce después de un importante cambio electoral registrado en el sur de Texas. EFE recuerda que esta región, mayoritariamente hispana y tradicionalmente demócrata, se inclinó por Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024.
Trump ganó entonces los cuatro condados del Valle del Río Grande, incluido Starr, cuya población es mayoritariamente latina y que no había respaldado a un candidato presidencial republicano desde 1896.
Sin embargo, EFE señala que factores como la inflación, sus efectos sobre la economía de los residentes y el incremento de las detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) amenazan ese apoyo.
Encuesta registra cambios entre votantes de Trump
I’m excited to take questions from Texans — because that’s what anyone applying for the job of serving 31 million people should do. https://t.co/jl83ACB2Wn
— James Talarico (@jamestalarico) September 28, 2026
Una encuesta publicada a principios de septiembre por Cook Political Report, y citada por EFE, encontró que el 18 % de los hispanos de Texas que votaron por Trump en 2024 desaprueba ahora su gestión.
El mismo sondeo coloca a Talarico con un 63 % de apoyo entre esta población, frente al 30 % registrado por su rival republicano, Ken Paxton.El Valle del Río Grande también enfrenta importantes desafíos económicos. Según datos de la Oficina del Censo recogidos por EFE, la pobreza supera el 30 % en algunos de sus condados, aproximadamente tres veces el promedio nacional.
James Talarico : Una carrera con impacto en el Senado
Talarico, descrito por EFE como exlegislador estatal y seminarista presbiteriano, busca arrebatar a los republicanos el escaño que dejará vacante el senador John Cornyn.
Cornyn fue derrotado en las primarias republicanas por Ken Paxton, fiscal general de Texas y ahora rival de Talarico en la contienda por el Senado.
La elección tiene importancia para el equilibrio de fuerzas en Washington. Según EFE, los demócratas necesitan conseguir cuatro escaños en las elecciones legislativas de noviembre para recuperar el control del Senado.
En esos comicios se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Su resultado definirá la composición del Congreso y, con ello, el margen legislativo para impulsar o frenar la agenda del presidente Donald Trump.
Fuente: EFE.