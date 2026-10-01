Caucus hispano respalda a James Talarico para el Senado de Texas en una carrera clave

Caucus hispano respalda a James Talarico

Talarico busca un escaño clave

Encuesta registra cambios entre votantes latinos

James Talarico . El Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos dio su respaldo al demócrata James Talarico en la carrera por uno de los dos escaños de Texas en el Senado, en momentos en que el voto hispano vuelve a cobrar relevancia de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

De acuerdo con EFE, el apoyo fue anunciado a través de BoldPAC, comité de acción política y brazo electoral del caucus, integrado por 42 miembros del Congreso. El respaldo llegó un día después de que Talarico se reuniera con líderes, empresarios y estudiantes en Edinburg, en el Valle del Río Grande.

James Talarico : Caucus hispano apuesta por Talarico

Ken Paxton keeps dodging debates. So I called his cell to invite him to a debate on Fox News. He didn’t pick up. pic.twitter.com/EnaNREE6pH — James Talarico (@jamestalarico) September 25, 2026

Sylvia García, una de las líderes del Caucus Hispano, explicó en un comunicado compartido con EFE las razones por las que la organización decidió respaldar al candidato demócrata.

“Talarico es el único candidato que defenderá a las familias latinas de Texas. Entiende nuestros valores y luchará por nosotros todos los días en Washington”, afirmó García.

La legisladora agregó que Talarico “hará frente a ICE, hará nuestra vida más asequible y garantizará que los latinos tengan un lugar en la mesa”.