¿Votaste en 2024? Las reglas cambiaron: 7 cosas que debes saber antes de votar en 2026

Desde nuevas reglas de identificación hasta cambios en el voto por correo y mapas congresionales, votar en 2026 puede ser diferente a lo que recuerdas de elecciones anteriores. Te explicamos qué cambió y qué conviene verificar antes del 3 de noviembre.

Desde nuevos requisitos de identificación hasta cambios en los plazos para votar por correo, las reglas electorales han cambiado considerablemente desde las elecciones de medio término de 2024. Y hay una consecuencia práctica: si votaste hace dos años, no asumas que el proceso será exactamente igual este noviembre. Para más información local no se olvide de visitar: https://elections.mundonow.com/ Por qué importa Casi todos los estados han modificado de alguna manera sus leyes electorales desde las últimas elecciones de medio término. Algunos cambios son menores. Otros pueden determinar qué identificación necesitas, cuándo debe llegar tu boleta por correo o incluso en qué distrito congresional votas. Según el 2026 Battleground Report de Voting Rights Lab, 13 estados han restringido los tipos de identificación que pueden utilizar los votantes o eliminado alternativas para quienes no presentan identificación. Seis estados aprobaron leyes para dejar de contar ciertas boletas enviadas por correo que lleguen después del día de la elección, incluso si fueron enviadas a tiempo; la medida de Kansas fue bloqueada por un tribunal estatal. El Brennan Center, por su parte, reporta que desde las elecciones de 2024, legisladores en 22 estados han aprobado 47 nuevas leyes que restringen algún aspecto del registro o del proceso de votación. Al mismo tiempo, 32 estados aprobaron 61 leyes que amplían el acceso al voto. En otras palabras: no existe una sola tendencia nacional. Dependiendo de dónde vivas, votar puede haberse vuelto más fácil, más complicado o simplemente diferente. Lo que está cambiando 1. Identificación para votar

Los requisitos de identificación son uno de los principales cambios. Voting Rights Lab identificó 13 estados que desde 2022 limitaron las formas de identificación aceptadas o eliminaron alternativas para votantes sin una identificación determinada. Los cambios más recientes también afectan de manera diferente a distintos grupos. El Brennan Center señala, por ejemplo, que Florida, Indiana, Montana y New Hampshire aprobaron leyes que eliminan o restringen el uso de identificaciones estudiantiles el día de la elección. Qué significa para ti: verifica ahora qué identificación acepta tu estado. No esperes hasta llegar al centro de votación. 2. Voto por correo También cambiaron las fechas límite. Seis estados aprobaron desde 2022 leyes para dejar de contar ciertas boletas que lleguen después del día de la elección, aunque hayan sido enviadas antes de la fecha límite. La ley de Kansas fue bloqueada por un tribunal estatal. Esto hace que enviar una boleta con anticipación pueda ser especialmente importante en algunos estados. 3. Quién puede entregar tu boleta Algunos estados también han limitado quién puede devolver una boleta por correo en nombre de otra persona.

Estas restricciones pueden tener un impacto particular sobre personas que tienen dificultades para llegar físicamente a un centro electoral o lugar de entrega, incluyendo residentes de asilos, personas que viven en zonas remotas y algunos votantes con discapacidades. 4. Cómo se administran y cuentan los votos Los cambios no afectan solamente al votante. Voting Rights Lab destaca modificaciones importantes en las responsabilidades de los funcionarios electorales en estados competitivos como Georgia, Iowa, Michigan, New Hampshire, Carolina del Norte, Ohio y Texas. En Georgia, por ejemplo, las reglas y disputas sobre procedimientos electorales han incluido requisitos relacionados con conteos manuales y auditorías. El estado realizó auditorías manuales después de las primarias de mayo de 2026 para verificar los resultados. Importante: una demora en conocer resultados no significa por sí misma que exista un problema con el conteo. Los procedimientos y calendarios varían entre estados, y los resultados electorales pasan por procesos de verificación y certificación antes de ser definitivos. Hay otro cambio importante: tu distrito puede ser diferente Las reglas sobre cómo votar son solo una parte de la historia. Desde mediados de 2025, diez estados adoptaron nuevos mapas congresionales fuera del ciclo habitual posterior al censo. Ocho de esos nuevos mapas estarán vigentes para las elecciones de noviembre de 2026. Es un cambio poco habitual. De los 40 rediseños de mapas congresionales realizados entre 1970 y agosto de 2025, 36 habían sido ordenados o impuestos por tribunales. Antes de 2025, Texas en 2003 y Georgia en 2005 eran los dos casos identificados de estados que voluntariamente habían redibujado sus mapas a mitad de década buscando una ventaja partidista.

Además, que un mapa esté vigente no significa necesariamente que la disputa haya terminado. Según el seguimiento de PolicyMap, solo el nuevo mapa de Ohio no enfrenta actualmente una impugnación legal activa entre los ocho mapas nuevos en uso. Para el votante, esto tiene una consecuencia muy concreta: tu distrito congresional —y los candidatos que aparecen en tu boleta— podrían no ser los mismos que en 2024. Estados clave bajo la lupa Voting Rights Lab destaca siete estados con contiendas estatales competitivas este otoño: Georgia, Iowa, Michigan, New Hampshire, Carolina del Norte, Ohio y Texas. Pero los cambios no apuntan todos en la misma dirección. En Iowa, los votantes sin una identificación aceptada ya no pueden pedir que otro votante registrado responda por su identidad. En Michigan, todos los votantes pueden votar anticipadamente en persona y pueden inscribirse para recibir una boleta por correo en cada elección. En New Hampshire, los votantes por correo deben proporcionar una identificación con foto o una firma notarizada, y las identificaciones estudiantiles dejaron de ser aceptadas. Son ejemplos de por qué hablar de “las reglas electorales de Estados Unidos” puede ser engañoso. En la práctica, la experiencia del votante depende en gran medida del estado donde vive. ¿A quién pueden afectar más estos cambios?

Las normas de identificación y voto por correo no afectan necesariamente a todos los votantes de la misma manera. El Brennan Center señala que los requisitos estrictos de identificación pueden presentar mayores obstáculos para adultos mayores, votantes de bajos ingresos, estudiantes, minorías y personas con discapacidades. Las restricciones sobre quién puede entregar una boleta también pueden afectar especialmente a votantes en asilos, zonas remotas o con dificultades de movilidad. Esto no significa que cada nueva regla impedirá votar a una persona de estos grupos. Sí significa que verificar los requisitos con anticipación puede ser particularmente importante para quienes dependen de identificación alternativa, voto por correo o asistencia para entregar su boleta. Lo que todavía puede cambiar antes del 3 de noviembre A poco más de un mes de las elecciones, algunas disputas todavía siguen abiertas. En Missouri, por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó el 25 de septiembre que el estado utilizará para las elecciones de noviembre el mapa congresional de 2022, no el mapa aprobado en 2025. Los votantes decidirán el futuro de ese nuevo mapa mediante la Proposición A el 3 de noviembre. También continúan litigios sobre mapas congresionales en varios estados. Por eso, las reglas que importan son las que estén vigentes en tu estado cuando votes, no necesariamente las que recuerdes de elecciones anteriores. Qué puedes hacer antes de votar 1. Verifica tu registro electoral.

Confirma que estás registrado y que tu información está actualizada.

2. Revisa qué identificación necesitas.

Consulta directamente el sitio oficial de elecciones de tu estado. 3. Si vas a votar por correo, revisa las fechas límite.

No asumas que basta con enviar la boleta antes del día de la elección. En algunos estados importa cuándo es recibida. 4. Confirma tu centro de votación.

Tu lugar habitual podría haber cambiado. 5. Revisa tu distrito y tu boleta de muestra.

Los cambios de mapas congresionales significan que algunos votantes pueden encontrarse en un distrito diferente al de 2024. Para más información local no se olvide de visitar: https://elections.mundonow.com/ La conclusión Las elecciones de 2026 no se desarrollarán bajo exactamente las mismas reglas que las de 2022 o 2024. Algunos estados ampliaron opciones para votar. Otros añadieron nuevos requisitos. Y los cambios en los mapas congresionales significan que incluso la composición de algunos distritos es diferente. La mejor protección contra la confusión es sencilla: no esperes hasta el día de la elección para averiguar cuáles son las reglas. Antes de votar, confirma tu registro, tu identificación, tu centro de votación, las fechas límite y los candidatos que aparecerán en tu boleta.