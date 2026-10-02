¿Qué dicen las encuestas a un mes de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos?

Demócratas aventajan en intención de voto RealClearPolitics

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Encuestas elecciones. Dentro de un mes, el próximo 3 de noviembre, los estadounidenses acudirán a las urnas en unas elecciones de medio mandato que se interpretan como un referéndum sobre la gestión del presidente, Donald Trump, y que determinarán si los republicanos mantienen su actual mayoría en el Congreso.

Trump trata de movilizar a sus bases pidiéndoles que acudan a votar como si él figurara en la papeleta electoral, con la aspiración de repetir la victoria de 2024, pero su popularidad se encuentra bajo mínimos, lastrada por la impopular guerra en Irán y el elevado costo de la vida.

Según el agregador de encuestas RealClearPolitics, los demócratas lideran con claridad la intención de voto para el Congreso, con el 50,6 %, 8,3 puntos por encima de los republicanos, que obtienen el 42,3 %.

Encuestas elecciones: Los demócratas, favoritos para la Cámara Baja

En este contexto, la oposición demócrata parte como favorita para recuperar el control de la Cámara de Representantes, que renueva la totalidad de sus 435 escaños para una legislatura de dos años.

Los republicanos ostentan actualmente una estrecha mayoría de 219 escaños, frente a los 214 de los demócratas, lo que les ha permitido aprobar por un margen mínimo iniciativas como el paquete de exenciones fiscales y recortes de programas de salud impulsado por Trump.

De acuerdo con RealClearPolitics, hay 40 distritos competitivos y, si los demócratas ganaran cerca de la mitad, se asegurarían la mayoría en la Cámara.

Según otro análisis de Cook Political Report, de mantenerse las tendencias actuales, los demócratas podrían obtener unos 15 escaños adicionales y alcanzar una mayoría cercana a los 230.

La historia también juega a favor de los demócratas: los presidentes recientes han perdido el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato como consecuencia del desgaste de gobernar, incluido el propio Trump en los comicios de 2018.

El control demócrata de la Cámara permitiría, además, impulsar procesos de juicio político contra Trump o miembros de su gabinete, como ya sucedió durante su primer mandato.