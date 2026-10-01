IRS: se acerca la fecha límite del 15 de octubre para quienes pidieron extensión de impuestos
Publicado el01/10/2026 a las 16:22
Si pediste una extensión para presentar tu declaración federal de impuestos de 2025, una fecha importante se acerca: el 15 de octubre de 2026.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirma que los contribuyentes individuales que solicitaron a tiempo la extensión automática mediante el Formulario 4868 generalmente tienen hasta el 15 de octubre para presentar su declaración.
Pero hay una diferencia clave que puede generar confusión: la extensión dio más tiempo para presentar la declaración, no más tiempo para pagar los impuestos.
¿Qué vence el 15 de octubre?
Para quienes presentaron correctamente el Formulario 4868 antes de la fecha límite de abril, el 15 de octubre es la fecha límite habitual para enviar la declaración individual de 2025 dentro del periodo de extensión.
El calendario de presentación electrónica del IRS también fija el 15 de octubre de 2026 como la última fecha para transmitir declaraciones presentadas bajo una extensión del Formulario 4868.
La extensión no pospuso el pago
El IRS recordó que los impuestos adeudados por la declaración de 2025 seguían venciendo en abril de 2026.
Eso significa que una persona puede haber obtenido hasta octubre para terminar y presentar su declaración, pero cualquier saldo que debió pagarse en abril puede haber generado intereses o penalidades según sus circunstancias.
¿Qué debes hacer si todavía no has presentado?
No conviene confundir la posibilidad técnica de presentar electrónicamente más adelante con la fecha para que la declaración sea considerada presentada a tiempo bajo la extensión.
El IRS indica que quienes solicitaron a tiempo el Formulario 4868 tienen hasta el 15 de octubre para presentar oportunamente su declaración. Por eso, quienes todavía están reuniendo documentos deben revisar su información y presentar antes del plazo aplicable.
Los contribuyentes pueden consultar IRS.gov o su cuenta del IRS para verificar información y opciones disponibles para su caso.
Importante: las reglas pueden variar en situaciones especiales. Esta información es general y no sustituye asesoramiento tributario para un caso específico.
Fuentes: IRS, IR-2026-52: If you need more time to file, request an extension; IRS, fechas de vencimiento de e-file del Formulario 1040, año tributario 2025.