Si pediste una extensión para presentar tu declaración federal de impuestos de 2025, una fecha importante se acerca: el 15 de octubre de 2026.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirma que los contribuyentes individuales que solicitaron a tiempo la extensión automática mediante el Formulario 4868 generalmente tienen hasta el 15 de octubre para presentar su declaración.

Pero hay una diferencia clave que puede generar confusión: la extensión dio más tiempo para presentar la declaración, no más tiempo para pagar los impuestos.

¿Qué vence el 15 de octubre?

Para quienes presentaron correctamente el Formulario 4868 antes de la fecha límite de abril, el 15 de octubre es la fecha límite habitual para enviar la declaración individual de 2025 dentro del periodo de extensión.

El calendario de presentación electrónica del IRS también fija el 15 de octubre de 2026 como la última fecha para transmitir declaraciones presentadas bajo una extensión del Formulario 4868.

La extensión no pospuso el pago

El IRS recordó que los impuestos adeudados por la declaración de 2025 seguían venciendo en abril de 2026.

Eso significa que una persona puede haber obtenido hasta octubre para terminar y presentar su declaración, pero cualquier saldo que debió pagarse en abril puede haber generado intereses o penalidades según sus circunstancias.

¿Qué debes hacer si todavía no has presentado?