Nuevo video revela los últimos segundos del helicóptero que cayó en Chatsworth
Publicado el19/09/2026 a las 12:16
- Nuevo video muestra el descenso
- NTSB analiza evidencia clave
- Accidente dejó tres muertos
Segun telemundo52, un nuevo video de vigilancia muestra parte de los últimos segundos del NewsChopper4 antes de estrellarse en Chatsworth, Los Ángeles, una grabación que podría aportar nuevas pistas a la investigación federal sobre la tragedia.
Las imágenes muestran al Eurocopter AS 350 B2 perdiendo rápidamente altitud antes de caer en el estacionamiento de un negocio de almacenamiento, mientras un edificio bloquea parcialmente el momento del impacto.
La reportera Eliana Moreno, de 38 años, el piloto George Marciniw y Edy Gutiérrez Mejía, de 29 años, quien se encontraba en tierra, murieron en el accidente ocurrido el martes 15 de septiembre.
El helicóptero proporcionaba cobertura para NBCLA y Telemundo 52 sobre un choque mortal entre una SUV y un autobús de Metro cuando ocurrió la emergencia poco antes de las 7 p.m.
Nuevo video del accidente en Chatsworth ofrece pistas a la NTSB
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Jeff Guzzetti, exinvestigador de seguridad aérea de la NTSB y actual especialista en seguridad de aviación, señaló tras revisar las imágenes que se aprecia una elevada velocidad de descenso, un elemento que podría resultar útil para los investigadores.
La NTSB también analiza otra grabación obtenida durante la cobertura en vivo, donde se escuchan cambios en el sonido del motor y alertas que pudieron producirse dentro de la aeronave momentos antes del desplome.
Fabian Salazar, investigador a cargo de la NTSB, calificó esa grabación como una pieza particularmente importante y explicó que una copia será sometida a análisis de espectro de sonido para estudiar los ruidos registrados.
Aunque una posible falla de motor figura entre los escenarios examinados, todavía no existe una causa oficial. Guzzetti indicó que incluso si se confirma una pérdida de potencia, será necesario determinar qué la provocó.
¿Qué pudo ocurrir antes de caer el NewsChopper4?
El especialista observó que el helicóptero parecía encontrarse inicialmente en una posición estable antes de que se escuchara una desaceleración y una alarma posiblemente relacionada con bajas revoluciones del rotor.
El descenso observado también podría ser compatible con una autorrotación, una maniobra en la que el rotor continúa girando gracias al flujo de aire y que puede utilizarse para intentar aterrizar tras una pérdida de potencia.
Los investigadores revisarán además los restos de la aeronave, registros de mantenimiento, condiciones meteorológicas, preparación del piloto y testimonios para reconstruir la secuencia completa de la emergencia.
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Un testigo aseguró que vio al helicóptero balancearse y perder altitud antes de desaparecer detrás de edificios, otro elemento que podrá contrastarse con videos, evidencia física y demás información recopilada.
Lo que deben saber sobre la investigación
Las nuevas imágenes permiten reconstruir segundos críticos del descenso y podrían ayudar a determinar qué ocurrió antes del impacto.
Tres personas murieron: Eliana Moreno, George Marciniw y Edy Gutiérrez Mejía, quien se encontraba en tierra.
La NTSB analizará videos, audio, restos del helicóptero, mantenimiento, clima, entrenamiento y declaraciones de testigos antes de establecer una causa.
La NTSB solicitó a quienes tengan imágenes del accidente que las entreguen a los investigadores para incorporarlas al análisis.