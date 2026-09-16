Helicóptero de NBC4 se estrella en Los Ángeles: periodista latina entre fallecidos

Un helicóptero que realizaba cobertura para NBC4 y Telemundo 52 se estrelló la noche del martes en Chatsworth, Los Ángeles, dejando tres fallecidos y una persona hospitalizada.

Eliana Moreno, periodista aérea de NBC4 y Telemundo 52, y el piloto George Marciniw están entre las víctimas del accidente ocurrido en Chatsworth. Autoridades federales investigarán qué provocó la caída.

Por qué importa: Entre las víctimas está la periodista Eliana Moreno, una voz conocida por las audiencias de NBC4 y Telemundo 52 durante coberturas aéreas en el sur de California.

Eliana Moreno estaba entre las víctimas del accidente en Los Ángeles

NBC Los Angeles identificó a Moreno y al piloto George Marciniw como empleados de Angel City Air que se encontraban a bordo de NewsChopper4.

Moreno, originaria del condado de Orange, estudió periodismo televisivo y ciencias políticas en Chapman University y se incorporó al equipo de Angel City Air en 2010.

🇺🇸 United States | Los Angeles An NBC News helicopter reportedly crashed in a Los Angeles neighbourhood while covering a deadly collision involving a Metro bus. Reports say at least three people were killed in the helicopter crash. Authorities are investigating the cause of the… — Naveed Khan (@i_Naveediqbal) September 16, 2026

Marciniw creció en el sur de California y tenía una extensa trayectoria como piloto. Ambos comenzaron a volar juntos en 2023.

El vínculo hispano: Moreno proporcionaba cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52, cadena que transmite noticias en español para el sur de California.