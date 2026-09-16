Helicóptero de NBC4 se estrella en Los Ángeles: periodista latina entre fallecidos
Publicado el16/09/2026 a las 05:35
Un helicóptero que realizaba cobertura para NBC4 y Telemundo 52 se estrelló la noche del martes en Chatsworth, Los Ángeles, dejando tres fallecidos y una persona hospitalizada.
- Eliana Moreno, periodista aérea de NBC4 y Telemundo 52, y el piloto George Marciniw están entre las víctimas del accidente ocurrido en Chatsworth. Autoridades federales investigarán qué provocó la caída.
Por qué importa: Entre las víctimas está la periodista Eliana Moreno, una voz conocida por las audiencias de NBC4 y Telemundo 52 durante coberturas aéreas en el sur de California.
Eliana Moreno estaba entre las víctimas del accidente en Los Ángeles
NBC Los Angeles identificó a Moreno y al piloto George Marciniw como empleados de Angel City Air que se encontraban a bordo de NewsChopper4.
- Moreno, originaria del condado de Orange, estudió periodismo televisivo y ciencias políticas en Chapman University y se incorporó al equipo de Angel City Air en 2010.
🇺🇸 United States | Los Angeles
An NBC News helicopter reportedly crashed in a Los Angeles neighbourhood while covering a deadly collision involving a Metro bus.
Reports say at least three people were killed in the helicopter crash. Authorities are investigating the cause of the…
— Naveed Khan (@i_Naveediqbal) September 16, 2026
Marciniw creció en el sur de California y tenía una extensa trayectoria como piloto. Ambos comenzaron a volar juntos en 2023.
El vínculo hispano: Moreno proporcionaba cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52, cadena que transmite noticias en español para el sur de California.
NewsChopper4 cubría otro accidente mortal
El helicóptero estaba en Chatsworth porque varios equipos de televisión cubrían un accidente entre un SUV y un autobús de Metro ocurrido aproximadamente dos horas antes.
- NewsChopper4 cayó poco antes de las 7 p.m. entre dos edificios comerciales en North Mason Avenue. El impacto provocó un incendio que dañó cuatro vehículos y dos contenedores.
El saldo oficial: El Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó tres fallecidos y una persona trasladada a un hospital en condición desconocida.
🚨🇺🇸 BREAKING: Aerial footage shows aftermath of helicopter crash in Chatsworth, Los Angeles. pic.twitter.com/dcT0VbfdVB
— Nova Intel (@intel_nova) September 16, 2026
Investigación deberá determinar qué provocó la caída
La causa del accidente continúa sin esclarecerse. Algunos testigos describieron movimientos inusuales del helicóptero antes de caer, pero esas observaciones no establecen qué provocó el siniestro.
El Departamento de Bomberos informó que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) estarán a cargo de la investigación.
Qué sigue: Los investigadores deberán analizar la aeronave y las circunstancias del vuelo antes de determinar oficialmente la causa del accidente.
NBC4 y Telemundo 52 expresaron sus condolencias a las familias, amigos y compañeros de quienes murieron en el accidente.