La nueva secretaria de prensa de Trump respondió apenas tres preguntas, frente a los 46 minutos y múltiples medios de Karoline Leavitt

Un debut sin precedentes

Katie Zacharia hizo historia el martes, aunque no de la manera que muchos esperaban. Su primera conferencia de prensa como secretaria de prensa de la Casa Blanca fue "fácilmente la más corta que he atendido jamás", escribió el corresponsal de BBC News en la Casa Blanca, quien reportó que hubo "jadeos audibles de los reporteros" cuando anunció que terminaba.

Las cifras que importan

Perfil de la nueva vocera

[caption id="attachment_1696609" align="alignnone" width="550"]Source: MundoNow, The White House[/caption]

Según The Center Square, antes de unirse a la Casa Blanca, Zacharia trabajó como:

[caption id="attachment_1696608" align="alignnone" width="550"]Source: MundoNow[/caption]

Durante sus ocho minutos de comentarios iniciales, Zacharia reiteró los puntos de la agenda "America First": impuestos más bajos, salarios más altos y fronteras seguras.

"Llego a hacer lo que ya estaba haciendo desde afuera, que era amplificar, multiplicar y expandir la increíble agenda del presidente Trump para el pueblo estadounidense", declaró Zacharia sobre su nuevo rol.

Por qué esto importa a la comunidad hispana

Acceso a la información: Una conferencia de prensa más corta con menos medios consultados significa menos oportunidades para que periodistas de medios hispanos o independientes hagan preguntas sobre temas que afectan directamente a la comunidad latina.