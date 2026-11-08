ICE detuvo a madre recién parida

Permaneció dos semanas bajo custodia migratoria

Busca fondos para regresar con su bebé

ICE detuvo a madre hispana. Una mujer colombiana identificada como Sofía Cuervo, residente de Davenport, denunció que fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos apenas 20 días después de dar a luz.

Según su testimonio, permaneció dos semanas encarcelada y posteriormente obtuvo una salida voluntaria para regresar a Colombia acompañada de su bebé. Ahora solicita ayuda económica para cubrir los gastos del viaje.

La mujer compartió su situación mediante una campaña de recaudación en GoFundMe, titulada Ayúdanos a regresar a casa, donde explica las dificultades que enfrenta para regresar a su país de origen.

ICE detuvo a madre hispana y relata su detención por ICE

[caption id="attachment_1700210" align="alignnone" width="1200"]Sofía Cuervo solicita ayuda económica para cubrir los gastos de regreso a Colombia junto a su bebé, según explicó en una campaña de GoFundMe. (FOTO DE GoFundMe)[/caption]

En la descripción de la campaña, Cuervo asegura que su arresto ocurrió cuando todavía se encontraba en las primeras semanas después del nacimiento de su bebé.

“Veinte días después de dar a luz, fui detenida por ICE y pasé dos semanas en la cárcel. Ahora tengo una salida voluntaria para regresar a Colombia junto a mi bebé, y necesito ayuda para poder volver a casa”, escribió.

Su relato no precisa las circunstancias de la detención, el centro donde permaneció recluida ni los motivos de su procedimiento migratorio.

Tampoco detalla si su bebé estuvo bajo el cuidado de familiares u otras personas durante las dos semanas que, según afirma, pasó detenida.