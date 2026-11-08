ICE detuvo a madre hispana 20 días después de dar a luz; pide ayuda para regresar con su bebé
Publicado el 08/11/2026 a las 17:42
- ICE detuvo a madre recién parida
- Permaneció dos semanas bajo custodia migratoria
- Busca fondos para regresar con su bebé
ICE detuvo a madre hispana. Una mujer colombiana identificada como Sofía Cuervo, residente de Davenport, denunció que fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos apenas 20 días después de dar a luz.
Según su testimonio, permaneció dos semanas encarcelada y posteriormente obtuvo una salida voluntaria para regresar a Colombia acompañada de su bebé. Ahora solicita ayuda económica para cubrir los gastos del viaje.
La mujer compartió su situación mediante una campaña de recaudación en GoFundMe, titulada Ayúdanos a regresar a casa, donde explica las dificultades que enfrenta para regresar a su país de origen.
ICE detuvo a madre hispana y relata su detención por ICE[caption id="attachment_1700210" align="alignnone" width="1200"] Sofía Cuervo solicita ayuda económica para cubrir los gastos de regreso a Colombia junto a su bebé, según explicó en una campaña de GoFundMe. (FOTO DE GoFundMe)[/caption]
En la descripción de la campaña, Cuervo asegura que su arresto ocurrió cuando todavía se encontraba en las primeras semanas después del nacimiento de su bebé.
“Veinte días después de dar a luz, fui detenida por ICE y pasé dos semanas en la cárcel. Ahora tengo una salida voluntaria para regresar a Colombia junto a mi bebé, y necesito ayuda para poder volver a casa”, escribió.
Su relato no precisa las circunstancias de la detención, el centro donde permaneció recluida ni los motivos de su procedimiento migratorio.
Tampoco detalla si su bebé estuvo bajo el cuidado de familiares u otras personas durante las dos semanas que, según afirma, pasó detenida.
ICE detuvo a madre hispana: Necesita reunir 1,400 dólares para viajar a Colombia
Tras recuperar su libertad, Sofía comenzó a solicitar apoyo económico para financiar su regreso a Colombia, donde espera iniciar una nueva etapa junto a su bebé.
En su campaña explicó que el dinero recaudado sería destinado a cubrir los gastos del traslado de ambas, sin proporcionar un desglose adicional de los costos.
“Estoy recaudando fondos para mí y para mi bebé porque necesitamos viajar el 1 de noviembre. El dinero se usará para cubrir nuestro viaje a Colombia y permitirnos hacer este regreso juntas”, señaló.
La meta establecida es de 1,400 dólares. La información proporcionada muestra dos cifras de recaudación: un registro inicial de 200 dólares y una actualización de 392 dólares, equivalente al 29% de la meta.
La fecha prevista para viajar ya pasó
La campaña identifica el 1 de noviembre como la fecha en que Sofía y su bebé necesitaban viajar a Colombia. Sin embargo, esa fecha ya transcurrió.
Hasta ahora, el material disponible no permite confirmar si ambas pudieron salir de Estados Unidos, si el viaje fue reprogramado o si todavía necesitan completar el dinero solicitado.
Tampoco se especifica cuándo fue presentada la solicitud de salida voluntaria ni qué condiciones establecieron las autoridades migratorias para su regreso.
Sofía Cuervo pide solidaridad para volver a casa
La madre colombiana también dirigió un mensaje a quienes puedan contribuir económicamente o compartir su historia para darle mayor difusión.
“Les pido de todo corazón una mano amiga en este momento. Cualquier aporte, por pequeño que sea, significa muchísimo para nosotras”, expresó en GoFundMe.
Cuervo agradeció las muestras de solidaridad y las oraciones de quienes han conocido su situación. También destacó que compartir la campaña representa una forma de ayudar.
“Gracias por su solidaridad, sus oraciones y por ayudarnos a comenzar de nuevo. De corazón, gracias por ayudarnos a volver a casa”, concluyó.
Fuente: Campaña de GoFundMe Ayúdanos a regresar a casa, publicada a nombre de Sofía Cuervo. Los detalles de la detención corresponden a su testimonio.