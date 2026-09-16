Muestran los últimos momentos en el aire del helicóptero de NBC4 justo antes de estrellarse

Video será evidencia clave

Tres personas perdieron la vida

NTSB investiga las causas

La grabación de los últimos minutos del helicóptero NewsChopper4 podría ayudar a esclarecer qué ocurrió antes de que la aeronave se desplomara el 15 de septiembre en Chatsworth, Los Ángeles.

El accidente dejó tres muertos: la periodista Eliana Moreno, el piloto George Marciniw y Edy Gutiérrez Mejía, de 29 años, quien se encontraba en tierra cuando cayó la aeronave.

Moreno y Marciniw realizaban cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52 sobre otro accidente ocurrido en la zona, cuando el helicóptero perdió altura y terminó estrellándose en un estacionamiento.

Dos personas más fueron trasladadas a un hospital después del impacto, mientras el accidente provocó un incendio y daños materiales en vehículos y estructuras cercanas.

Video da pistas del accidente del helicóptero de NBC4

NEW: At least three people are dead and one person remains hospitalized after a news helicopter crashed in Los Angeles County on Tuesday, @ToddPiro reports. The NBC4 Los Angeles news team was providing aerial coverage of a deadly bus collision, before going down and bursting… pic.twitter.com/3m2NlYVnNq — Fox News (@FoxNews) September 16, 2026

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) considera el video y el audio captados durante la transmisión como elementos centrales para reconstruir los últimos instantes del vuelo.

Fabian Salazar, investigador a cargo de la NTSB, explicó que la grabación contiene sonidos compatibles con cambios en la velocidad del motor y tonos que posiblemente correspondían a avisos dirigidos al piloto.

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“El video es probablemente la prueba más importante que hemos descubierto hasta ahora”, dijo Salazar, quien señaló que los investigadores buscan una copia de máxima calidad para realizar un análisis del espectro sonoro.

La investigación apenas comienza y las autoridades no han establecido qué provocó la caída, por lo que cualquier explicación sobre una posible falla mecánica permanece, por ahora, bajo análisis.