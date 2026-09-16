Muestran los últimos momentos en el aire del helicóptero de NBC4 justo antes de estrellarse
Video será evidencia clave Tres personas perdieron la vida NTSB investiga las causas La grabación de los últimos minutos del helicóptero NewsChopper4 podría ayudar a esclarecer qué ocurrió antes de que la aeronave se desplomara el 15 de septiembre en Chatsworth, Los Ángeles. El accidente dejó tres muertos: la periodista Eliana Moreno, el piloto George […]
Publicado el16/09/2026 a las 14:32
- Video será evidencia clave
- Tres personas perdieron la vida
- NTSB investiga las causas
La grabación de los últimos minutos del helicóptero NewsChopper4 podría ayudar a esclarecer qué ocurrió antes de que la aeronave se desplomara el 15 de septiembre en Chatsworth, Los Ángeles.
El accidente dejó tres muertos: la periodista Eliana Moreno, el piloto George Marciniw y Edy Gutiérrez Mejía, de 29 años, quien se encontraba en tierra cuando cayó la aeronave.
Moreno y Marciniw realizaban cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52 sobre otro accidente ocurrido en la zona, cuando el helicóptero perdió altura y terminó estrellándose en un estacionamiento.
Dos personas más fueron trasladadas a un hospital después del impacto, mientras el accidente provocó un incendio y daños materiales en vehículos y estructuras cercanas.
Video da pistas del accidente del helicóptero de NBC4
NEW: At least three people are dead and one person remains hospitalized after a news helicopter crashed in Los Angeles County on Tuesday, @ToddPiro reports.
The NBC4 Los Angeles news team was providing aerial coverage of a deadly bus collision, before going down and bursting… pic.twitter.com/3m2NlYVnNq
— Fox News (@FoxNews) September 16, 2026
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) considera el video y el audio captados durante la transmisión como elementos centrales para reconstruir los últimos instantes del vuelo.
Fabian Salazar, investigador a cargo de la NTSB, explicó que la grabación contiene sonidos compatibles con cambios en la velocidad del motor y tonos que posiblemente correspondían a avisos dirigidos al piloto.
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“El video es probablemente la prueba más importante que hemos descubierto hasta ahora”, dijo Salazar, quien señaló que los investigadores buscan una copia de máxima calidad para realizar un análisis del espectro sonoro.
La investigación apenas comienza y las autoridades no han establecido qué provocó la caída, por lo que cualquier explicación sobre una posible falla mecánica permanece, por ahora, bajo análisis.
¿Qué ocurrió antes del impacto en Chatsworth?
🇺🇸| ÚLTIMOS SEGUNDOS DE TRANSMISIÓN DEL HELICÓPTERO DE NBC4 EN LOS ÁNGELES 🚁
Imágenes previas al impacto muestran los momentos finales de la señal emitida por la aeronave de noticias KNBC-TV antes de desplomarse entre dos edificios durante una cobertura periodística en Los… pic.twitter.com/lPOXpLRXTi
— News On Demand (@OnDemand_News) September 16, 2026
La transmisión muestra inicialmente una vista aérea del accidente vial que estaba cubriendo el equipo y posteriormente registra cambios en el comportamiento y sonido de la aeronave antes de que la señal termine.
La NTSB informó que además de estudiar esas grabaciones examinará los restos del helicóptero, registros de mantenimiento, condiciones meteorológicas, entrenamiento del piloto y testimonios de testigos.
El helicóptero era un Eurocopter AS350 B2, propiedad y operado por Angel City Air, compañía que proporcionaba el servicio de cobertura aérea a NBC4 y Telemundo 52.
Los investigadores también intentarán determinar si existía algún dispositivo capaz de registrar datos del vuelo, aunque Salazar indicó que la revisión de los restos todavía no había concluido.
Tres muertos y una investigación que apenas comienza
Eliana Moreno era una experimentada periodista aérea conocida por sus coberturas de persecuciones policiales, incendios, clima severo y otras noticias de última hora en el sur de California.
Marciniw era el piloto del NewsChopper4 y trabajaba junto a Moreno desde 2023; ambos murieron cuando la aeronave cayó entre instalaciones comerciales en Chatsworth.
La tercera víctima mortal fue identificada como Edy Gutiérrez Mejía, de 29 años, quien estaba en tierra en el momento del accidente.
La NTSB prevé publicar un informe preliminar dentro de aproximadamente 30 días, mientras que establecer una causa probable definitiva podría requerir varios meses de investigación.
Fuentes: NBC, Prensa Libre,