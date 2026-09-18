Amazon amplía sus reembolsos de Prime: millones de clientes podrían recibir hasta $200
Publicado el18/09/2026 a las 15:05
- Reembolsos aumentan hasta 200 dólares
- Más clientes Prime ahora califican
- Pagos serán enviados automáticamente
Segun nbcconnecticut, millones de clientes de Amazon Prime en Estados Unidos tendrán una nueva oportunidad de recibir dinero después de que una orden judicial ampliara los reembolsos derivados del acuerdo de $2,500 millones con la Comisión Federal de Comercio (FTC).
El acuerdo de 2025 resolvió acusaciones de la FTC según las cuales Amazon inscribió a consumidores en Prime sin su consentimiento y dificultó deliberadamente que algunos usuarios cancelaran sus membresías. Amazon aceptó el acuerdo sin admitir ni negar las acusaciones.
Del total, $1,500 millones fueron destinados a compensaciones para consumidores y $1,000 millones correspondieron a una sanción civil. Para septiembre de 2026, la compañía había distribuido más de $845 millones en reembolsos.
Ahora, una orden revisada eleva de $51 a $200 el máximo total que puede recibir un cliente elegible y amplía el universo de consumidores incluidos, mientras todavía quedan cientos de millones de dólares del fondo destinados a compensaciones.
¿Quién puede recibir hasta $200 de Amazon Prime?
The Federal Trade Commission said that Amazon will expand payments to eligible customers as part of last year’s $2.5 billion settlement. Here’s what you need to know. https://t.co/3dWo44HRLO
— FOX 5 NY (@fox5ny) September 18, 2026
Para calificar, el consumidor debe ser cliente de Amazon Prime en Estados Unidos y haber pasado por determinados procesos de inscripción cuestionados o haber intentado cancelar en línea sin conseguirlo entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025.
También debe haber utilizado no más de 20 beneficios de Prime durante cualquier período de 12 meses posterior a su inscripción, incluyendo servicios elegibles como Prime Video o Prime Music.
La ampliación incorpora a consumidores que utilizaron entre 11 y 20 beneficios durante un período de 12 meses y que quedaron fuera de fases anteriores. Para ellos, los pagos automáticos comenzarán a emitirse a partir del 1 de octubre de 2026.
Quienes sean elegibles no tendrán que presentar una nueva reclamación ni completar formularios adicionales: Amazon enviará los pagos mediante PayPal, Venmo o cheque por correo, según la información disponible para administrar el reembolso.
¿Ya recibiste $51 de Amazon? Podría llegar otro pago
Los consumidores que anteriormente aceptaron un reembolso podrían recibir hasta $149 adicionales, llevando su compensación total a un máximo de $200, pero esa segunda cantidad está sujeta a las condiciones establecidas en la orden revisada.
Si para febrero de 2027 los pagos aceptados no alcanzan el umbral requerido, Amazon deberá realizar esa ronda adicional de compensaciones, que comenzaría a más tardar en abril de 2027.
Segun telemundochicago, la FTC advierte además sobre posibles fraudes relacionados con el acuerdo: la agencia no está contactando consumidores para gestionar estos reembolsos y nadie de Amazon debe pedir dinero para entregar una compensación.
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Por eso, los clientes no necesitan pagar intermediarios ni proporcionar información a desconocidos que prometan garantizar el reembolso. Los pagos para quienes cumplen los criterios establecidos serán procesados automáticamente.
Lo esencial para clientes de Amazon Prime
La ampliación permite que más clientes de Prime entren al programa de compensaciones y eleva el límite máximo acumulado por consumidor de $51 a $200.
Amazon ya había distribuido más de $845 millones del fondo de $1,500 millones destinado a consumidores hasta septiembre de 2026.
Los nuevos pagos automáticos para consumidores que utilizaron entre 11 y 20 beneficios de Prime comenzarán el 1 de octubre de 2026 y podrán llegar mediante PayPal, Venmo o cheque.
Los clientes elegibles no necesitan presentar una nueva reclamación. Deben estar atentos al pago y recordar que nadie debe cobrarles una tarifa para recibir este dinero.