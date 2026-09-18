Amazon amplía sus reembolsos de Prime: millones de clientes podrían recibir hasta $200

Reembolsos aumentan hasta 200 dólares

Más clientes Prime ahora califican

Pagos serán enviados automáticamente

Segun nbcconnecticut, millones de clientes de Amazon Prime en Estados Unidos tendrán una nueva oportunidad de recibir dinero después de que una orden judicial ampliara los reembolsos derivados del acuerdo de $2,500 millones con la Comisión Federal de Comercio (FTC).

El acuerdo de 2025 resolvió acusaciones de la FTC según las cuales Amazon inscribió a consumidores en Prime sin su consentimiento y dificultó deliberadamente que algunos usuarios cancelaran sus membresías. Amazon aceptó el acuerdo sin admitir ni negar las acusaciones.

Del total, $1,500 millones fueron destinados a compensaciones para consumidores y $1,000 millones correspondieron a una sanción civil. Para septiembre de 2026, la compañía había distribuido más de $845 millones en reembolsos.

Ahora, una orden revisada eleva de $51 a $200 el máximo total que puede recibir un cliente elegible y amplía el universo de consumidores incluidos, mientras todavía quedan cientos de millones de dólares del fondo destinados a compensaciones.

¿Quién puede recibir hasta $200 de Amazon Prime?

The Federal Trade Commission said that Amazon will expand payments to eligible customers as part of last year’s $2.5 billion settlement. Here’s what you need to know. https://t.co/3dWo44HRLO — FOX 5 NY (@fox5ny) September 18, 2026



Para calificar, el consumidor debe ser cliente de Amazon Prime en Estados Unidos y haber pasado por determinados procesos de inscripción cuestionados o haber intentado cancelar en línea sin conseguirlo entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025.

También debe haber utilizado no más de 20 beneficios de Prime durante cualquier período de 12 meses posterior a su inscripción, incluyendo servicios elegibles como Prime Video o Prime Music.

La ampliación incorpora a consumidores que utilizaron entre 11 y 20 beneficios durante un período de 12 meses y que quedaron fuera de fases anteriores. Para ellos, los pagos automáticos comenzarán a emitirse a partir del 1 de octubre de 2026.

Quienes sean elegibles no tendrán que presentar una nueva reclamación ni completar formularios adicionales: Amazon enviará los pagos mediante PayPal, Venmo o cheque por correo, según la información disponible para administrar el reembolso.