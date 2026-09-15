Retiran inyectables en todo EE.UU.: FDA advierte de reacciones graves

FDA alerta sobre inyectables contaminados

Seis lotes están involucrados

Reportan nueve reacciones adversas

Segun USATODAY, una farmacia de preparados magistrales retiró seis lotes de tres medicamentos inyectables distribuidos en todo Estados Unidos después de detectar niveles elevados de endotoxinas, sustancias bacterianas que pueden desencadenar reacciones graves.

Centric Compounding inició el retiro voluntario de determinados viales de Glutathione 200 mg/mL, Myer’s Cocktail y Tri-Immune Boost, productos que fueron enviados directamente a pacientes y también a profesionales que los prescribieron.

La FDA publicó la alerta el 13 de septiembre y advirtió que la exposición mediante inyección a niveles elevados de endotoxinas puede provocar fiebre, presión arterial baja, inflamación, choque anafiláctico y, en situaciones extremas, la muerte.

Hasta el anuncio, Centric Compounding había recibido nueve reportes de personas con síntomas que incluyeron fiebre, escalofríos, dolor de pecho, náuseas o vómitos, dolor de cabeza y malestar general.

FDA identifica seis lotes de inyectables afectados por el retiro

Injectable drugs sold nationwide recalled. See affected products https://t.co/XVjrcx1v60 — Detroit Free Press (@freep) September 14, 2026



Los lotes retirados de Glutathione 200 mg/mL son 062326, con fecha 8/7/26; 070826, con fecha 8/22/26; y 072726, con fecha 9/25/26.

Para Myer’s Cocktail, la medida comprende los lotes 070226, con fecha 8/16/26, y 072126, con fecha 9/4/26; mientras Tri-Immune Boost incluye el lote 071626, fechado 8/30/26.

El problema fue relacionado con un ingrediente de glutatión utilizado en la preparación de los medicamentos que contenía niveles elevados de endotoxinas, según la información incluida en el aviso federal.

La FDA ya había advertido en agosto a las farmacias de formulación sobre el uso de glutatión de grado suplemento dietético para elaborar inyectables y señaló que ingredientes de ese tipo pueden contener impurezas o contaminantes peligrosos al inyectarse.