Retiran inyectables en todo EE.UU.: FDA advierte de reacciones graves
Publicado el15/09/2026 a las 16:41
- FDA alerta sobre inyectables contaminados
- Seis lotes están involucrados
- Reportan nueve reacciones adversas
Segun USATODAY, una farmacia de preparados magistrales retiró seis lotes de tres medicamentos inyectables distribuidos en todo Estados Unidos después de detectar niveles elevados de endotoxinas, sustancias bacterianas que pueden desencadenar reacciones graves.
Centric Compounding inició el retiro voluntario de determinados viales de Glutathione 200 mg/mL, Myer’s Cocktail y Tri-Immune Boost, productos que fueron enviados directamente a pacientes y también a profesionales que los prescribieron.
La FDA publicó la alerta el 13 de septiembre y advirtió que la exposición mediante inyección a niveles elevados de endotoxinas puede provocar fiebre, presión arterial baja, inflamación, choque anafiláctico y, en situaciones extremas, la muerte.
Hasta el anuncio, Centric Compounding había recibido nueve reportes de personas con síntomas que incluyeron fiebre, escalofríos, dolor de pecho, náuseas o vómitos, dolor de cabeza y malestar general.
FDA identifica seis lotes de inyectables afectados por el retiro
Injectable drugs sold nationwide recalled. See affected products https://t.co/XVjrcx1v60
— Detroit Free Press (@freep) September 14, 2026
Los lotes retirados de Glutathione 200 mg/mL son 062326, con fecha 8/7/26; 070826, con fecha 8/22/26; y 072726, con fecha 9/25/26.
Para Myer’s Cocktail, la medida comprende los lotes 070226, con fecha 8/16/26, y 072126, con fecha 9/4/26; mientras Tri-Immune Boost incluye el lote 071626, fechado 8/30/26.
El problema fue relacionado con un ingrediente de glutatión utilizado en la preparación de los medicamentos que contenía niveles elevados de endotoxinas, según la información incluida en el aviso federal.
La FDA ya había advertido en agosto a las farmacias de formulación sobre el uso de glutatión de grado suplemento dietético para elaborar inyectables y señaló que ingredientes de ese tipo pueden contener impurezas o contaminantes peligrosos al inyectarse.
Qué hacer si tiene uno de los medicamentos retirados
Los consumidores deben revisar el nombre y número de lote del vial antes de volver a utilizarlo. Si coincide con cualquiera de los seis identificados en el retiro, la indicación de la compañía es suspender inmediatamente su uso y desechar el producto afectado.
Centric Compounding informó que está contactando por correo electrónico a clientes y distribuidores y gestionando reemplazos. Las dudas sobre el retiro pueden dirigirse a la compañía al 833-777-6664, de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m., hora central.
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Quienes hayan utilizado uno de estos inyectables y posteriormente presenten problemas de salud deben contactar a su médico o proveedor de atención médica, particularmente si desarrollan síntomas compatibles con los señalados en la alerta.
Las reacciones adversas y problemas de calidad también pueden notificarse mediante MedWatch, el programa de la FDA que recopila reportes de pacientes y profesionales para detectar posibles riesgos relacionados con medicamentos.
Por qué este retiro de medicamentos importa a los consumidores
El retiro tiene alcance nacional porque los productos afectados fueron enviados directamente a pacientes y también a médicos que los prescribieron.
El riesgo está relacionado con niveles elevados de endotoxinas, sustancias asociadas con bacterias que, al estar presentes en un medicamento inyectable, pueden desencadenar fiebre, inflamación, presión arterial baja y otras reacciones potencialmente graves. La FDA advierte que una exposición significativa puede llegar a provocar choque anafiláctico e incluso la muerte.
La medida afecta seis lotes correspondientes a tres productos de Centric Compounding: Glutathione 200 mg/mL, Myer’s Cocktail y Tri-Immune Boost. Hasta el 13 de septiembre, la compañía había recibido nueve reportes de reacciones adversas, entre ellas fiebre, escalofríos, dolor de pecho, náuseas o vómitos, dolor de cabeza y malestar general.
El retiro no significa que todos los productos de estos nombres estén afectados: es fundamental comprobar el número de lote.
Centric Compounding inició el retiro voluntario después de identificar que un ingrediente utilizado en la elaboración de los medicamentos presentaba niveles elevados de endotoxinas. La empresa está notificando a clientes y distribuidores por correo electrónico y coordinando el reemplazo de los productos involucrados. La FDA publicó el aviso para ampliar la advertencia a consumidores y profesionales de salud en todo Estados Unidos.
Quienes tengan alguno de estos inyectables deben revisar el nombre y el número de lote en la etiqueta y compararlos con los incluidos en la alerta. Si existe una coincidencia, deben suspender su uso y seguir las instrucciones de eliminación y reemplazo proporcionadas por la compañía. Si una persona utilizó un producto afectado y presenta fiebre, escalofríos, dolor de pecho, náuseas, vómitos, dolor de cabeza u otros síntomas, debe comunicarse con un profesional de salud. Las posibles reacciones adversas también pueden notificarse al programa MedWatch de la FDA.